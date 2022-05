Maris Fest 2022 așteaptă 40.000 de participanți

Share



Maris Fest 2022, evenimentul ce unește pasionații mersului pe două roți, iubitorii de libertate și aventură, fani ai muzicii rock și nu numai, se va desfășura anul acesta în perioada 19-21 august. Evenimentul se anunță a fi cel mai mare din istoria festivalului, ajungând la ediția a opta.

Evenimentul a luat ființă în 2015 la inițiativa clubului motociclistic Legio Maris, autorităților locale și al entităților nonprofit. Timp de șapte ediții festivalul și-a dezvoltat particularitatea deosebită de a îmbina concerte de muzică rock și paradele de motociclete. Plecând de la 3.000 de participanți în prima ediție, Maris Fest 2022 aduce anul acesta până la 40.000 de participanți, 20 de artiști pe două scene și până la 3.500 de motocicliști în paradă, toți aceștia bucurându-se de 360.000 de metri pătrați, spațiu de desfășurare pus la dispoziție Transilvania Motor Ring. Organizatorii evenimentului au organizat o conferință de presă marți, 10 mai pentru a expune detaliile importante și noutățile acestei ediții.

„Trebuie să vă spun că suntem la o ediție importantă pentru noi, suntem la o ediție în care facem pasul la un alt nivel. Ne-am schimbat în primul rând locația. Ce ne dorim este să îl transformăm în cel mai important eveniment național din punct de vedere al mixului dintre muzică și adrenalină. Din fericire avem norocul să fim într-o locație în care avem Circuitul Transilvania Motor Ring. Nu s-a mai făcut un astfel de eveniment în țară, nici un circuit nu a mai găzduit un concert sau un festival cum încercăm noi să îl organizăm. Vom pune foarte mare amprentă pe adrenalină”, a transmis Horia Ciocan, unul dintre organizatorii Maris Fest.

Aventură, adrenalină, spectacol de energie

În acest sens, organizatorii au pregătit o serie de activități extreme ce vor ridica nivelul adrenalinei la cote înalte. Participanții vor putea sări cu parașuta, vor zbura în balonul cu aer cald, vor sări în gol de pe trambulină, vor putea zbura cu elicopterul, sau vor putea face o cursă reală demnă de jocurile pe calculator dar cu piloți adevărați. De asemenea, se vor organiza spectacole de drift, demonstrații fitnes, jonglerii cu foc, acrobații moto, concurs „liniuțe” auto-moto-aero, și o competiție pentru vehicule cu rulmenți. Desigur, pentru iubitorii de tatuaje, organizatorii vor pune la dispoziție ateliere de tatuaj pentru curajoșii care vor vrea să își realizeze un prim tatuaj sau pentru cei care doresc să își reînnoiască vechea colecție.

„Este ceva unic pentru o persoană de rând să simtă adrenalina dintr-o mașină de curse și să înțeleagă de fapt acest fenomen mai îndeaproape. Poate chiar și pentru siguranța rutieră în trafic să te descarci de un pic de adrenalină, ajută să fie mai puține incidente pe străzi. Din experiența mea în primă fază toți au emoții, le este frică, însă după ce plecăm la drum totul trece și se bucură de fiecare kilometru parcurs. Așa sper să fie și aici, să aibă încredere în mine chiar dacă o să aibă puține emoții, să le dau o experiență de neuitat”, a transmis Paul Popa, multicampion la concursuri naționale și internaționale de raliuri.

Cel mai bun lineup din istoria festivalului

În ceea ce privește spectrul muzical, Maris Fest 2022 aduce cel mai bun lineup din istoria festivalului, organizatorii reușind să unească pentru trei zile și trei nopți muzica rock clasic, folk, hip-hop, metal progresiv și muzică clasică, soul, unde trupe de renume național și internațional se vor întrece în aplauze primite pentru ceea ce organizatorii numesc „o mare balcaniadă muzicală”. Printre trupele prezente se numără Dubioza Kolektiv din Bosnia-Herțegovina, Phoenix, Bucovina, Lupii lui Calangea, White Mahala, Subcarpați, Carla`s Dreams, Paraziții, La Familia, Ada milea, Fără Zahăr și alții.

Organizatorii evenimentului asigură transport gratuit din orașul Târgu Mureș cu autobuzele Maris Fest Event care vor pleca către Transilvania Motor Ring la fiecare 30 de minute. Totodată, pentru participanții care doresc să nu părăsească amplasamentul festivalului, organizatorii asigură loc de campare gratuit, parcări, iluminat și servicii de pază.

„Ar putea să o ia ca o vacanță, ca un concediu cei care vin să campeze acolo, având în vedere că în prima parte a zilei vor fi evenimente de drift, taxi circuit iar mai apoi seara se va termina cu concerte, muzică și petrecere. De asemenea vor fi activități și pentru participanții mai tineri sub 18 ani care vor trebui să fie însoțiți de un adult”, a transmis Lidia Cif, membră a echipei de organizare.

În cele trei zile și trei nopți, alături de prezentatorul care face parte deja de câțiva ani din familia Maris Fest, actorul Luchian Pantea, vor mai fi prezenți Cristian Hrubaru, vestitul DJ al postului de radio Rock FM și celebra jurnalistă pasionată de automobilism, cu performanțe sportive, Roxana Ciuculescu.

Susținere pentru veteranii de război

La fiecare ediție Maris Fest organizatorii și-au îndreptat atenția și asupra cazurilor sociale pe care au reușit să le susțină prin donații venite de la artiști, parteneri și participanți. Anul acesta acțiunea caritabilă se îndreaptă către Asociația Militarilor Veterani din Teatrele de Operații care încearcă să construiască un centru de recuperare cu o valoare de peste 1 milion de euro. Până în prezent asociația a reușit să adune aproximativ 500.000 de euro pentru centrul de recuperare de la Mânăstirea Dealu, un fost liceu militar din perioada interbelică.

„Avem 270 de militari răniți în teatrele de operație. În Târgu Mureș, în cadrul asociației avem 15 militari răniți în teatrele de operații. În acest context ne-am gândit să realizăm acest centru de recuperare care se află la Mânăstirea Dealu. Noi am primit acea locație sun formă de donație. Este un proiect foarte mare, în Europa Germania mai are așa ceva. Este un proiect al nostru de suflet și mulțumesc organizatorilor acestui eveniment că v-ați gândit la noi, la militari. Este format din trei pavilioane cu o suprafață de 10 hectare. Două pavilioane am reușit să punem termopane și să facem acoperișul . Sperăm ca acest proiect să îl ducem la bun sfârșit. Noi ne-am dat un termen, în 2026 probabil, dar să vedem cât se implică și Ministerul Apărării, cum mai găsim sponsori. Încă o dată vă mulțumesc în numele militarilor veterani pentru sprijinul acordat”, a transmis Mihai Florin Ilaș, președintele Asociației Militarilor Veterani din Teatrele de Operații Irak, Afganistan și Balcanii de Vest.

Anul acesta, având vedere anvergura extraordinară a evenimentului, intrarea se va realiza în baza achiziționării unui abonament sau a unui bilet de o zi.Pentru mai multe detalii despre lista actualizată a trupelor, activități, voluntariat și bilete, puteți accesa pagina web a evenimentului, www.marisfest.ro.

Mălina MORARU