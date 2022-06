Dan Negru a vorbit despre credință la Casa de Cultură „Mihai Eminescu”￼

Share



Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, Departamentul de Tineret și Biroul de Cateheză- Structura de tineret pentru județul Mureș și Protopopiatul Ortodox Târgu Mureș, cu Binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părintelui Irineu a organizat Conferința „Credință și Recunoștință”, găzduită vineri, 27 mai de la ora 13:00 de Casa de Cultură „Mihai Eminescu” din Târgu Mureș.

Imaginea centrală a conferinței a fost omul de televiziune Dan Negru care a dirijat întâlnirea cu povestiri interesante, sesiune de întrebări și răspunsuri, dar cel mai important lucru, dialog deschis cu participanții.

„ De când eram copil părinții mei mă duceau la biserică. Nu sunt un habotnic, nu am o relație foarte apropiată, sunt un laic. Trăiesc în lume. Nu trăiesc departe de lume dar mie asta mi s-a părut o normalitate, nu am avut niciodată o detașare și m-am reîntors la ceva. Întotdeauna am avut bucuria asta de a merge la biserică, copiii mei o au, merg la biserică, soția mea la fel. Nu știu cum e să te întorci că nu am fost plecat niciodată”, a explicat Dan Negru.

Religia înseamnă cultură generală

Invitatul a precizat cât este de importantă religia în scopul educării și a construirii unei culturi generale solide, indiferent că vorbim de catolicism, ortodoxism, sau orice altă ramură cunoscută.

„Eu cred că școala îți dezvoltă școala într-un anume fel. E exact ca biserica legată de cultura generală, că biserica în școli nu cred că ține neapărat de o anumită religie, ține de cultură generală în primul rând. Îmi amintesc că am avut șansa cu foarte mulți ani în urmă să merg în Muzeul Louvre împreună cu, era un om admirabil ca și cultură generală, Corneliu Vadim Tudor. Am stat vreo jumătate de zi cu domnia sa, fascinantă jumătate de zi, nu cred că am vorbit vreo patru cuvinte. Apropo de cultură generală, de biserică și de școli…la un moment dat s-a oprit domnul Vadim Tudor și mi-a zis: „Uită-te în jur. Dacă scoți tablourile religioase din Muzeul Louvre, rămân pereții goi. Mi-am dat seama că avea dreptate. Absolut tot ceea ce înseamnă cultură, era legat de religie. Marile capodopere ale lumii au trimitere la religie. Eu cred că religia în școli este despre cultură generală în primul rând. Ai un copil, te duci cu el într-un muzeu, o să descoperi tablouri religioase. E bine să știi cine e în tabloul respectiv, ține de religie. Orice sporire de cultură e importantă, de-asta religia în școli are putere în primul rând pentru sporirea culturii generale, nu neapărat pentru drumul spre o anumită religie pe care vrei s-o apuci tu ”, a mai transmis invitatul.

Să ne apropiem de biserică fără a fi certați

Întrebat de moderatorul conferinței cum crede că ar putea tinerii să se apropie mai mult de biserică, Dan Negru a povestit oamenilor din sală o istorioară cu morală, care a oferit un răspuns posibil. Tinerii vor să nu fie certați, vor să fie acceptați și înțeleși.

„Cred că generația celor de aici, puștii, au nevoie de oameni care să nu îi certe. Mi-a povestit cineva o întâmplare cu Părintele Galeriu. A avut odată o predică, și cred că predica aia a durat un minut. A ieșit la predică și le-a pus celor din sală: azi dimineață a intrat în biserică o domnișoară cu fustă scurtă, îmbrăcate sumar și trei babe din față au alungat-o din biserică. A zis Părintele Galeriu atunci: le zic celor trei bătrâne să se roage mult pentru că au făcut un păcat grav de tot. E posibil ca fata aia să nu se mai întoarcă niciodată în biserică. Asta cred că am descoperit la Părintele Vasile Ioana, la Părintele Necula, nu ceartă, nu ceartă”, a fost de părere omul de televiziune.

Părerile tinerilor din sală au fost în acord cu cea a invitatului special, una dintre tinere considerând că „poate pentru tineri ar fi mai de folos să ni-l prezintă pe Dumnezeu ca fiind prietenul nostru mai întâi de toate. Da, Dumnezeu e Tatăl Nostru, dar tinerii au nevoie mai mult de un prieten și să ne axăm mai mult pe dragostea asta necondiționată pe care ne-o oferă dumnezeu și nu de așteptările pe care le are Dumnezeu de la noi, pentru că în definitiv, El nu are așteptări de la noi”.

Dan Negru a vorbit deschis despre crezul său cu o liniște în glas care i-a îndemnat pe toți participanții din sală să reflecteze asupra temelor abordate, să își exprime părerile, încurajând libertatea de exprimare.

Mălina MORARU