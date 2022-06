Parteneriat strâns UMFST Târgu Mureș – Universitatea Semmelweis Budapesta

Share



Școala Doctorală de Medicină și Farmacie a Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) „George Emil Palade” din Târgu Mureș a organizat joi, 9 iunie, workshop-ul intitulat „Monitoring and assessing the progress of doctoral researchers”, în colaborare cu Școala Doctorală a Universității Semmelweis din Budapesta.

”Evenimentul l-a avut ca invitat de onoare pe profesorul universitar doctor Hegyi Péter, cercetător de renume european în domeniul pancreatologiei și șeful Centrului de Medicină Translațională a Universității Semmelweis din Budapesta, și s-a desfășurat în prezența conducătorilor de doctorat și a studenților doctoranzi din partea ambelor universități”, a informat Biroul de presă al UMFST ”George Emil Palade” din Târgu Mureș.

Potrivit sursei citate, în cadrul întâlnirii ”de o importanță majoră pentru continuarea colaborării de tradiție dintre cele două școli de studii doctorale” au fost abordate subiecte ce au avut ca scop ”găsirea unor noi strategii educaționale privind evaluarea și monitorizarea activităților și performanțelor științifice de cercetare a studenților doctoranzi”.

”În acest sens, profesorul Hegyi a prezentat un nou sistem de pregătire a tinerilor care presupune o instruire duală hibridă a doctoranzilor pentru formarea lor în primul rând ca cercetători, dar și ca lideri capabili să coordoneze echipe de cercetare. Workshop-ul a fost urmat de o întâlnire cu conducerea UMFST, în cadrul căreia au fost identificate noi direcții de colaborare și activități comune între cele două universități”, a mai informat Biroul de presă al UMFST ”George Emil Palade” din Târgu Mureș.

