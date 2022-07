INTERVIU cu Cristina-Maria Brustur, șefă de promoție la Liceul Tehnologic Iernut

Share



Echipa cotidianului Zi de Zi îi felicită pe liceenii absolvenți ai promoției 2021/2022 și le urează mult succes atât la examenele viitoare, cât și în viață. Din dorința de a promova excelența în învățământ, vă vom prezenta interviuri realizate cu șefi de promoție ai liceelor mureșene, pe care de asemenea îi felicităm pentru parcursul excepțional urmat în cei patru ani de liceu cu seriozitate, pasiune și poate chiar cu sacrificii. Astăzi, interlocutoarea noastră este Cristina-Maria Brustur, șefă de promoție la Liceul Tehnologic Iernut.

Reporter: Pentru început, te rog să te prezinți, să ne spui câteva lucruri generale despre tine.

Cristina-Maria Brustur: Mă numesc Brustur Cristina-Maria, am 18 ani, împlinesc 19 în august și sunt absolventă a Liceului Tehnologic Iernut, unde am fost șefă de promoție. Nu am niciun regret față de liceul ales, sunt foarte mulțumită de alegerea făcută, mai ales având în vedere profilul, Științe ale Naturii, unde am aprofundat mai multe materii importante, în special română, matematică, chimie și… biologie, care mi-a trezit interesul pentru domeniul în care vreau să activez în viitor, medicină.

Rep.: Apropo de asta, detaliază puțin despre ceea ce-ți propui să faci pe viitor.

C.M.B.: Planul meu este să studiez la Universitatea de Medicină si Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca, Asistență Medicală ca și program de studiu. Am luat această decizie în urma simulării examenului de admitere, unde am luat o notă care îmi permite să fiu acceptată, deci este singura mea opțiune.

Rep.: Cu ce medie ai absolvit cei patru ani de liceu?

C.M.B.: Am absolvit cei patru ani de liceu cu media 9,61 și sunt foarte mulțumită de reușita mea.

Rep.: Cât de greu a fost să obții aceaastă notă?

C.M.B.: Nu pot să spun că a fost extrem de greu sau stresant să obțin note bune în liceu, interesul m-a ajutat cel mai mult. În clasa a IX-a am terminat cu o medie sub 9,50, iar în clasa a XII-a am ajuns la o medie de 9,82. De-a lungul anilor am ajuns să mă cunosc pe mine personal și să descopăr diferite metode de-a învăța. Nu insistam foarte mult cu învățatul, iar somnul rămânea somn, dormind în jur de 7-8 ore pe noapte înaintea unui test. Acest lucru m-a ajutat foarte mult cu concentrarea și cu încrederea în propriile forțe. Am ajuns în ultimele luni să-mi fie de ajuns sa învăț câte 2-3 ore zilnic, restul timpului petrecându-mi-l cu prietenii sau pur și simplu să mă recreez. Dar m-a ajutat și faptul că încercam să nu las totul pe ultima zi, iar așa experiența mea din liceu a fost una mult mai liniștită.

Rep.: Povestește-mi puțin despre modul în care preferi să-ți petreci timpul liber.

C.M.B.: În timpul liber fac diferite activități, am perioade în care prefer să-mi petrec timpul singură, citind o carte sau urmărind un film, dar și perioade în care prefer să ies și să-mi petrec timpul cu prietenii. De-a lungul anilor am încercat să ies cât mai mult posibil și să-mi fac cât mai multe amintiri, deoarece acestea sunt cele mai importante, sănătate mintală, nu niște note. Recent am descoperit că-mi face plăcere să călătoresc și să vizitez locuri noi și îmi doresc ca pe viitor să fac asta cât mai des.

Rep.: Ce medie ai reușit să obții la examenul de Bacalaureat?

C.M.B.: Am obținut la Bac media 9,05, având 8,20 la română, 9,20 la matematică și 9,75 la biologie.

Rep.: Care dintre cele trei materii de la Bac ți-a creat mai multe dificultăți?

C.M.B.: Nu am avut neapărat dificultăți pentru ca nu am insistat foarte mult pe examenul de Bacalaureat, deoarece media de la Bacalaureat nu se ia în considerare la facultatea pe care vreau să o urmez. Am decis să iau meditații la matematică în clasa a XII-a pentru a umple golurile cauzate de școala online, în rest m-am pregătit singură. Româna a fost materia la care pot să spun că am resentimente, fiindcă nu m-am pregătit din timp, doar în ultimele săptămâni, dar a fost o materie care nu mă pasiona să o învăț pentru ca nu era o materie care să mă atragă.

Rep.: Pe parcursul liceului, te-ai implicat în anumite activități? Dacă da, povestește-ne câte ceva.

C.M.B.: Am participat la Concursul județean de traduceri ”Plurilingvism” la secțiunea Limba Engleză, unde am obținut premiul I, în anul școlar 2018-2019, care a avut loc la Colegiul Național ”Unirea”. Am luat parte și la proiectul „Educație prin Antreprenoriat, Explorarea Noilor Tehnologii, Consiliere și Informare în Carieră în Județele Covasna, Harghita și Mureș”, în care am găsit oportunități de informare în carieră, ne-am conectat cu oameni model din diverse domenii, mentori, traineri. Prin diferitele teme pe care le-am primit ne-am dezvoltat atât cunoștințele, cât și abilitățile practice. În urma prezenței la cursuri și realizarea unui Vision Board, am fost unul din cei 60 de câștigători ai proiectului.

Rep.: Cum te-ai adaptat la școala online? Ce a fost cel mai greu?

C.M.B.: Fără îndoială a fost cea mai neplăcută perioada din liceu. Personal nu am reușit sa acord aceeași atenție orelor cum o făceam la școală, nici conexiunea la internet și nici sunetul nu erau tot timpul cele mai bune. Am pierdut o grămadă de experiențe pe care puteam să le trăim în liceu, dar și o grămadă de amintiri cu colegii. A fost un „experiment” nou în învățământ, de care cu siguranță nu eram pregătiți.

Rep.: Care au fost materiile tale preferate în perioada liceului?

C.M.B.: Preferințele mele în ceea ce privește materiile școlare au fost foarte diverse, s-au schimbat de la an la an. În clasa a IX-a am preferat chimia și matematica, dar lucrurile s-au schimbat o dată cu intrarea în online. În clasa a XII-a a reînceput să mă atragă matematica. Am început sa investesc în aria destinată biologiei, care a ajuns materia mea preferata.

A consemnat Ioana MĂRGINEAN