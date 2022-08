Poiana Lemurilor, deschisă la Zoo Târgu Mureș

Share



Grădina Zoologică din Târgu Mureş a inaugurat, sâmbătă, Poiana Lemurilor, un coridor unic în România pe care vizitatorii se pot plimba şi pot interacţiona cu trei familii de lemuri cu coadă inelată.

”Este primul coridor din ţară special amenajat pentru lemuri cu coadă inelată. E un răsfăţ special pentru cei mici, dar şi pentru cei mari deopotrivă, cu o zonă dedicată unde veţi putea să vă plimbaţi liber printre lemuri. Acest coridor a fost amenajat folosind materiale reciclate. (…) Vizitatorii vor avea parte de o experienţă specială când se vor plimba printre aceste animale sau vor dori să hrănească lemurii cu coada inelată din Madagascar. Felicitări echipei de la Grădina Zoologică pentru această realizare. Este făcută dintr-un buget minimal. Aş dori să felicit şi să mulţumesc şi colegiilor de la Consiliul Local care au susţinut financiar şi nu numai realizarea acestei investiţii”, a declarat primarul din Târgu Mureş, Soos Zoltan.

Poiana Lemurilor de la Grădina Zoologică are un coridor special amenajat, de pe care se poate interacţiona cu 16 lemuri cu coadă inelată, totul în deplină siguranţă, acestea nefiind animale agresive.

”Noi încercăm să punem în practică o altă politică – să folosim materiale reciclabile, să facem câte un pas ecologic. Deci să nu facem amplasamente din beton, să folosim materiale naturale şi cât de ieftin se poate. Acesta e un exemplu olandez, ce vedeţi aici, asta se întâmplă în Olanda. Deja grădinile mari din lume încep să meargă pe această filosofie”, a afirmat directorul Grădinii Zoologice din Târgu Mureş, Szantho Janos.

Adjunctul său, Kopacz Andras, a precizat că hrana oferită lemurilor de către vizitatori a fost pregătită de angajaţii de la Zoo pentru această zi festivă şi că, în mod normal, nu se recomandă hrănirea animalelor de către vizitatori.

”Trebuie să mergem înainte şi nu trebuie să inventăm, ci să folosim ceea ce au făcut şi alţii. Acum câţiva ani, am făcut Insula Lemurilor unde au fost cazaţi lemurii, iar acum am venit cu ţarcul acesta, unde se pot vizita de aproape, vizitatorii pot să intre în ţarc. Poiana Lemurilor este pe suprafaţă de peste 50 de ari şi avem 16 lemuri, sunt din 3 familii. O familie e mai veche, este cea pe care am avut-o pe insulă, iar anul trecut am adus încă două familii din alte grădini zoologice şi acum sunt împreună. Sunt în total 16 animale şi se pare că s-au acomodat foarte bine între ele, nu a fost nicio problemă şi sperăm că şi în continuare vizitatorii se vor bucura de ele. Am pregătit mâncarea în cantitatea necesară lemurilor, am pregătit coşuleţe cu hrană. Acum a fost ceva inedit”, a spus Kopacz Andras.

