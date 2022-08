Târgu Mureș: Plăci comemorative aprobate pentru două personalități maghiare

Distribuie

Aleșii județeni au aprobat joi, 25 august, cu prilejul unei ședințe ordinare de lucru, amplasarea a două plăci comemorative pe fața a două imobile ce fac parte din domeniul public al Județului Mureș. Concret, vor avea plăci comemorative dr. Bernády György – pe fațada imobilului situat pe strada Trebely nr. 7 din Târgu Mureș (sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș) și dr. Knöpfler Vilmos – pe fațada imobilului situat în strada Revoluției nr. 35 din Târgu Mureș (sediul unor clinici ale Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș).

Bernády György, fost primar

Dr. Bernády György (1864 – 1938) s-a născut în Beclean, dar copilăria și-a petrecut-o în Târgu Mureș, susținându-și examenul de bacalaureat la Colegiul Reformat din oraș. Studiile le-a continuat la Pesta, devenind doctor în farmacologie și licențiat în științe juridice. În anul 1896 a devenit deputat de Târgu Mureș în Adunarea Națională din Budapesta, iar în 1902 a devenit primarul orașului Târgu Mureș, funcție pe care a ocupat-o până în 1913. Începând cu anul 1926 a fost deputat de Mureș în Parlamentul României din partea Partidului Național Maghiar din România. Din 1926 până în 1929 a fost din nou primarul Târgu Mureșului, fiind ales și parlamentar.

”Pe fațada clădirii situate în Târgu Mureș, strada Trebely nr. 7, propunem amplasarea unei plăcuțe comemorative inscripționată în limbile română și maghiară cu următorul text: “În această casă a locuit dr. Bernády György (1864 – 1938), ctitor al Târgu Mureșului modern, în timpul primului mandat de primar și de prefect al orașului”, respectiv „Dr. Bernády György (1864 – 1938) Marosvásárhely városépitõ polgármesterének lakóháza az első polgármesterségének és városi főispáni tevekénységének időszakában”, se precizează în expunerea de motive a proiectului.

Knöpfler Vilmos, ctitor de spital

Dr. Knöpfler Vilmos (1815 – 1882) s-a născut în satul Boița, județul Hunedoara, iar studiile medicale le-a desfășurat în Viena și Budapesta. În perioada 1848-1849 a fost medicul trupelor revoluționar-pașoptiste conduse de generalul Iosef Ben. S-a stabilit în Târgu Mureș în anul 1850, luând parte activă la viața publică. Începând cu anul 1875, a fost deputat de Mureș în două mandate consecutive în Parlamentul din Budapesta. În această perioadă, la inițiativa și cu contribuția lui nemijlocită a fost construit și inaugurat în primăvara anului 1882 primul spital de stat din Târgu Mureș

”Pe fațada clădirii din strada Revoluției nr. 35, propunem amplasarea unei plăci comemorative inscripționată în limbile română, maghiară și engleză cu următorul text: “Dr. Knöpfler Vilmos (1815-1882) – Întemeietorul primului spital de stat din Târgu Mureș – 1882”, “Dr. Knöpfler Vilmos (1815-1882) – Marosvásárhely első közkorházának alapítója – 1882”, respectiv “Dr. Knöpfler Vilmos (1815-1882) – Founder of the first public Hospital in the city – 1882”, se mai menționează în același document.

Alex TOTH