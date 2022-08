Caricaturi despre pandemie, la SIMFEST

Distribuie

Pandemia de COVID-19 în numeroase ipostaze umoristice este prezentă la cea de-a XIX-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film şi Televiziune SIMFEST de la Târgu Mureş, în cadrul expoziţiei de caricatură şi pictură, vernisată luni seara, intitulată „Duelul Artelor”, realizată de Mihai Pânzaru – PIM şi Ioan Janos Szilveszter.

„Sunt 60 de desene care au ca laitmotiv COVID-ul pus în situaţii care de fapt reflectă o atitudine a noastră de pacienţi, că acest COVID ne-a transformat într-o naţiune de pacienţi. Toţi am fost nişte pacienţi, mai mult sau mai puţin oropsiţi. Dar întotdeauna, când ai umor şi eşti cu zâmbetul pe buze poţi împrăştia orice nor de teamă şi să nu intri în frică (…) Dar este interesant lucru că şi în Biblie este un mesaj, de 365 de ori există acest apel ‘nu vă fie teamă’. Adică în orice situaţie o pandemie şi de criză poate fi trecută cu zâmbetul pe buze. Este într-adevăr o situaţie critică, aşa cum e şi preconizata criză energetică, dar sunt sigur că o vom trece cu zâmbetul pe buze, cu nişte buzunare mai goale, dar vom depăşi lucrurile pentru că trebuie să fim înţelepţi să ştim că nu ne aşteaptă nimic gratis. Trebuie să ne implicăm şi părerea mea personală e că această pandemie, care de fapt a fost un laitmotiv pentru mine, în calitatea mea de caricaturist, face şi obiectul unui concurs al Uniunii Ziariştilor din România”, a declarat, pentru Agerpres, Mihai Pânzaru – PIM.

„Caricaturile de presă au avut cel mai mare succes la un moment dat când era presa scrisă, dar de când presa s-a mutat pe internet… Ne-a afectat şi pe noi cei care făceam zilnic caricatură de presă. Ne-a afectat foarte mult trecerea în online. E o pierdere foarte mare şi pentru public, probabil. Prin aceste caricaturi ne focusam pe o întâmplare din ziua respectivă, dar majoritatea sunt de actualitate, politica nu s-a schimbat, numai personajul. Am venit la SIMFEST cu o retrospectivă de caricatură de presă, dar şi cu câteva picturi, tematica aleasă fiind politica socială. Pe lângă colajul de caricaturi din presa anilor 90-2000, am adus şi materialele care au alcătuit o mare carte de succes în Ungaria, cu caricaturi despre ciuperci. Cartea de ciuperci a fost lansată în Ungaria în 1992, este în limba maghiară. Am mai expus şi o serie de portrete ale instrumentiştilor care au participat la ultimul Festival Harmonia Cordis”, a declarat Ioan Janos Szilvester.

(www.agerpres.ro)