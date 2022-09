FOTO: Gimnaziul ”Augustin Maior”, la un nou început de an școlar

Școala Gimnazială ”Augustin Maior” Reghin și-a deschis porțile luni, 5 septembrie pentru un nou an școlar. Gimnaziul reghinean pornește la drum cu un total de 17 clase la ciclul primar, din care 12 clase cu predare în limba română și 5 cu predare în limba germană. În ce privește ciclul gimnazial, pentru acest an școlar sunt prevăzute un total de 14 clase, din care 10 cu predare în limba română și 4 clase cu predare în limba germană.

O lume nouă, fascinantă

Cei mai emoționați au fost cei care au pășit pentru prima dată pragul unei școli, încurajați încă din prima zi de către conducerea școlii în frunte cu directoarea Cristina Beldean.

„Un nou început înseamnă o nouă șansă, înseamnă un drum pe care pornim cu forțe proaspete, cu nădejdea că vom reuși mai multe anul acesta decât anul ce a trecut. Începutul este resimțit diferit, cum e și firesc de fiecare dintre noi. Pentru unii, prima zi de școală este o experiență unică de intrare într-o instituție de învățământ, în sala de clasă. Mă refer aici la cei mai emoționați dintre noi, adică elevii claselor pregătitoare dar și la părinții care își aduc întâiul copil la școală. Este firesc să fie așa, pentru că ei intră pentru prima dată într-o lume nouă, total necunoscută, cu un nou colectiv, într-o lume fascinantă ce le deschide porțile cunoașterii alături de doamna învățătoare”, a precizat prof. Cristina Beldean, directoarea Gimnaziului ”Augustin Maior” din Reghin.

Poliția Reghin, aproape de elevi

Binecuvântarea creștină a noului an școlar a fost adusă de părintele Ilie Șut, moment urmat de mesajul transmis elevilor, profesorilor și părinților de către Poliția Municipală Reghin.

„Poliția Română vă urmează să aveți parte de un an plin de reușite, cu rezultate foarte bune și provocări depășite cu succes. Vă garantăm că printre cei care vă oferă sprijin, siguranță și înțelegere ne aflăm și noi, polițiștii. Obiectivul nostru și al cadrelor didactice este acela de a oferi o educație sănătoasă copiilor prin transmiterea valorilor de corectitudine, toleranță și respect. Mesajul nostru este că vă vom sprijini în efortul de a le fi aproape copiilor, de a le cunoaște dorințele și preocupările. Vă asigurăm că vă vor fi alături în apropierea unității de învățământ, pe traseele către școală și spre casă. Sperăm ca această zi să rămână o frumoasă amintire. Le urăm tuturor un an școlar plin de reușite și împliniri și vă asigurăm de întreaga noastră disponibilitate de colaborare ca parteneri în procesul de educație. Mult succes în noul an școlar”, a precizat agent principal Andreea Mera, Poliția Municipiului Reghin.

Noutățile noului an școlar

Anul școlar 2022-2023 aduce câteva noutăți în ce privește cadrele didactice de la ”Augustin Maior”, Roxana Gliga (înv. titular la secția română), Oana Pintilie (prof. limba engleză), Simon Maria-Magdolna (prof. TIC), Sorin Franc (prof. religie ortodoxă), Marius Cătrințașu (prof. religie evanghelică), Daniela Boțan (prof. educație tehnologică), Both Hédi Katalin (prof. geografie, secția germană) se vor alătura cadrelor didactice existente pentru noul an școlar.

Astfel, la catedra claselor primare din cadrul Școlii Gimnaziale ”Augustin Maior vor sta în acest an școlar următorii profesori învățători:

Clasa 0 A, prof. înv. primar Rodica Pușcaș;

Clasa 0 C, prof. înv. primar Emilia Frandeș;

Clasa 0 D, prof. înv. primar Melinda Martina Zey;

Clasa I-a A, prof. înv. primar Roxana Gliga;

Clasa I-a C, prof. înv. primar Angela Sturza;

Clasa I-a D, prof. înv. primar Ioan Mera;

Clasa I-a E, prof. înv. primar Cristina Man;

Clasa II-a A, prof. înv. primar Mihaela Gabriela Bugnariu;

Clasa II-a C, prof. înv. primar Maria Camelia Rusu;

Clasa II-a D, prof. înv. primar Szabo Ingrid Esthera;

Cllșasa II-a E, prof. înv. primar Nisztor Eniko;

Clasa III-a A, prof. înv. primar Monica Braicu;

Clasa III-a C, prof. înv. primar Mirela Cheiță;

Clasa III-a D, prof. înv. primar Gerlinde Tămășan;

Clasa IV-a A, prof. înv. primar Mihaela Anca Șerban;

Clasa IV-a C, prof. înv. primar Baki Aurora Claudia;

Clasa IV-a D, prof. înv. primar Klein-Nagy Ramona.

La clasele de gimnaziu, diriginții sunt următorii:

Clasa V-a A, prof. Geanina Crăciun;

Clasa V-a C, prof. Grigore Moldovan;

Clasa V-a D, prof. Crăcium Hajnalka;

Clasa VI-a A, prof. Constantin Bozdoc;

Clasa VI-a C, prof. Mihaela Zaharie;

Clasa VI-a D, prof. Klein Ana Maria;

Clasa VII-a A, prof. Teodora Vultur;

Clasa VII-a C, prof. Elena Crăciun;

Clasa VII-a D, prof. Cristina Moldovan;

Clasa VII-a E, prof. Răzvan Bucin;

Clasa VIII-a A, prof. Victor Cârje;

Clasa VIII-a C, prof. Paula Făgărășan;

Clasa VIII-a D, prof. Ramona Tulbure;

Clasa VIII-a E, prof. Benkö Kinga.

„Anul școlar 2022-2023 va avea 36 de săptămâni, până în 16 iunie 2023, structurat pe 5 module de învățare. Nu vor mai fi semestre, ci va fi un întreg an școlar structurat pe 5 module, cu 5 perioade de vacanță, mai lungi, mai scurte, depinde de moment. Clasele a 8-a, ca de obicei, vor termina cu o săptămână mai devreme, adică pe 9 iunie 2023. O altă noutate este că tezele nu vor mai fi obligatorii și va fi o singură medie, adică cea anuală, pentru fiecare disciplină, calculată ca media aritmetică din numărul de note acordate pe parcursul întregului an școlar. Clasele a 8-a au și ele o surpriză. Mediile claselor gimnaziale au fost eliminate din calculul mediei de admitere la liceu, deci va conta foarte mult rezultatul de la evaluarea națională. De asemenea, la disciplinele de examen există programă nouă, oarecum asemănătoare sau nu cu cea inițială, care a fost înainte de pandemie. Așa că nu pot decât să vă urez mult succes și sport la învățat”, a precizat prof. Cristina Beldean care a transmis un ultim gând elevilor înainte ca școala să-și intre în drepturi depline pentru un nou an școlar.

„Vă doresc să fiți în primul și în primul rând sănătoși, să vă bucurați de fiecare moment și să vă strătuiți cât puteți de mult, atât în ceea ce privește învățatul, cât și în stabilirea relațiilor de prietenie și amiciție pe care le veți dobândi și de ce nu, să încercăm să ne simțim bine împreună. Vă doresc o zi frumoasă tuturor. Vă mulțumesc”, a conchis directoarea Școlii Gimnaziale ”Augustin Maior” din Reghin.

Alin ZAHARIE