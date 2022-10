Campioană mondială felicitată de prefectul Mara Togănel

Distribuie

Prefectul județului Mureș, Mara Togănel, s-a întâlnit joi, 13 octombrie, cu Alecsandra Matei, antrenoare de Taekwondo, și cu Lorena Chirteș, campioană mondială la proba tull individual.

”Lorena Chirteș este campioană mondială la proba tull individual Taekwondo World Cup 2022 din Slovenia. Astăzi m-am bucurat să o am oaspete, alături de antrenoarea sa, Alecsandra Matei. A fost un moment bun de deconectare în care am discutat despre antrenamente, temele de la școală, emoțiile unei competiții internaționale și medaliile la care visează pentru anii următori. Am apreciat atitudinea pozitivă și foarte constructivă a doamnei Matei, la rândul său fost sportiv de performanță timp de 28 de ani. Aceasta conduce Jaguar Academy Mureș, un club cu 280 de sportivi și care se prezintă la fiecare competiție cu zeci de sportivi care aduc rezultate. Lorena Chirteș, la fel ca mulți alți tineri mureșeni, luptă zi de zi pentru performanță și succes”, a scris, pe pagina sa de Facebook, prefectul Mara Togănel.

