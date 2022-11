Prins cu 1,03 mg/l alcool pur în aerul expirat

Distribuie

Pe raza județului Mureș a fost depistat de către polițiștii mureșeni, duminică, 27 noiembrie, un bărbat bănuit de comiterea unor infracțiuni rutiere.

„La data de 27 noiembrie a.c., în jurul orei 03.15, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Târnăveni, au depistat pe strada 1 Decembrie 1918 din municipiu, un bărbat în vârstă de 30 de ani, care a condus un autoturism, sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest, a rezultat o alcoolemie de 1,03 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital în vederea recoltării de mostre biologice. Pe numele șoferului, a fost întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de “conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice”, a infirmat Biroul de Presă al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș.

I.M.