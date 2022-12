”Fibula de la Suseni” pentru Magda Bercea

Distribuie

Prefectul județului Mureș, Mara Togănel, a decernat joi, 1 decembrie 2022, Diploma de Excelență și distincția ”Fibula de la Suseni” directorului filialei Crucea Roșie Mureș, Magda Bercea.

Cea mai prestigioasă distincție a județului Mureș a fost acordată cu prilejul Zilei Naționale a României, în cadrul unei ceremonii care a avut loc în Sala de Oglinzi a Palatului Culturii din Târgu Mureș.

În cadrul aceluiași eveniment, prefectul Mara Togănel a acordat ”Fibula de la Suseni” altor cinci personalități care au avut o contribuție importantă la viața comunității mureșene de-a lungul carierei: Rareș Cojoc – multiplu campion la dans sportiv, numărul 1 în clasamentul mondial Adult Standard, Aurelian Grama – jurnalist, director fondator al cotidianului Zi de Zi și al revistei economice Transilvania Business, Ioan Husar – jurnalist, redactor șef al cotidianului Cuvântul Liber, Paula Rusu – jurnalistă, trainer de comunicare și activist pentru sănătate și Zaharia Kézdi Erzsébet Iringó – medic de boli infecțioase.

Voluntariatul ca stil de viață

Laudatio-ul pentru Magda Bercea a fost prezentat de ing. Doina Marcela Cristea, angajată a Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” din Târgu Mureș:

”Acordarea Fibulei de la Suseni de Ziua Națională a României este un eveniment important, plin de emoții, dar și de provocarea de a surprinde, în câteva minute, multiplele fațete ale unei personalități desemnate să primească o astfel de distincție. Doamna Maria-Magdalena Bercea, Magda Bercea, așa cum o cunoaște toată lumea, a găsit după Revoluție mediul potrivit în care să își manifeste dorința de a ajuta oamenii atunci când, în Târgu Mureș, au apărut primele ONG-uri. În 1991 a început să colaboreze cu SMURD și SECS – Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală. Treptat, implicarea a devenit atât de extinsă, încât în 1992 s-a decis să se angajeze la SECS Mureș, lăsând în urmă un post sigur pe care îl ocupa în Institutul pentru Tehnică de Calcul și Informatică, o schimbare deosebit de curajoasă pentru acea vreme. Alegerea s-a dovedit a fi cât se poate de inspirată pentru drumul ales. În ONG-ul care a luat ființă ca proiect american finanțat de USAID – Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, Magda Bercea a beneficiat de o pregătire complexă din partea unor experți într-un domeniu nou pentru țara noastră. Astfel că, pe lângă munca administrativă, s-a implicat în formarea voluntarilor și în toate proiectele de educație pentru sănătate desfășurate de organizație.

În 2005, când s-a anunțat concursul pentru postul de director la Crucea Roșie Română – Filiala Mureș, a considerat că este locul perfect pentru a trece la un alt nivel de implicare în societatea civilă. Formarea de economist, cu specializări în management și marketing, precum și masteratul în managementul sănătății, s-au dovedit cât se poate de potrivite pentru a prelua o filială care nu mai avea activitate, fără voluntari și fără bani în cont. Primii voluntari i-a găsit acasă, în propria familie, în cei doi fii, Tudor și Ovidiu care, la rândul lor au adus alături de ei și alți tineri. Au urmat ani grei în efortul de a dezvolta o organizație bazată pe voluntariat și autofinanțare, cu multă muncă și cu perioade lungi în care nu avea bani nici pentru propriul salariu. Dar, treptat, Crucea Roșie Mureș a crescut tot mai mult cu ajutorul oamenilor de bine pe care a reușit să îi aducă în sau alături de filială, pentru a putea derula toate programele specifice: Social, Voluntariat, Educație pentru Sănătate, Prim Ajutor, Cursuri de Surori și de Infirmieri, Pregătire și Intervenție la Dezastre.

Societatea Națională de Cruce Roșie din România este singura organizație umanitară din țară care, în conformitate cu Legea 139/1995, modificată și completată de Legea nr. 524/2004, Statutul SNCRR, Legea 481 din 2004 privind protecția civilă, Hotărârea Guvernului 557 din 2016, are atribuții ca auxiliară a autorităților publice, mai ales în domeniul prevenirii și intervenției în caz de dezastre.

Sub coordonarea Magdei Bercea, Crucea Roșie Mureș a intervenit la cele câteva dezastre care au avut loc în județ, dar a ajutat și Filiala Buzău atunci când în acea zonă au fost majore înzăpeziri, reușind să ducă alimente, produse de igienă și medicamente într-o localitate situată pe un deal total izolat, unde nu reușise nimeni să ajungă.

În 2020, după cum știți, a venit peste noi și un dezastru major, pandemia de Covid-19, la care nu se aștepta nimeni, moment în care au putut fi mobilizați doar voluntarii pregătiți să intervină în caz de dezastru. Cu toate acestea, cei din Filiala Mureş a Crucii Roşii Române, coordonaţi de Magda Bercea, au reușit să răspundă la toate solicitările, să distribuie materiale sanitare, produse de protecție, dezinfectanți și apartură medicală la spitale și alte instituții care aveau nevoie, să acorde suport psihologic, să ducă pachete cu cele necesare carantinaților care aveau dificultăți financiare sau pe care nu avea cine să îi ajute.

Odată cu declanșarea războiului din Ucraina, a urmat o altă mobilizare. Imediat, Crucea Roșie Mureș a deschis un centru de donații pentru a veni în sprijinul refugiaților care, la început, au fost doar câțiva, dar treptat au venit din ce în ce mai mulți. În seara de 10 martie 2022 Magda Bercea a fost anunțată de ISU Mureș că a sosit un grup de 21 de refugiați flămânzi și obosiți. A fugit repede pentru a le veni în ajutor, le-a asigurat o masă caldă și obiecte de primă necesitate, tot ce aveau nevoie, după care s-a întors acasă, dar, în acea noapte nu a mai putut dormi la gândul că membrul cel mai mic din grup era un bebeluș de doar trei săptămâni. A fost doar începutul, au urmat zeci, apoi sute de adulți și copii cu diferite probleme de sănătate și traumatizați de război. Cu ajutorul voluntarilor a reușit să le ofere tot suportul de care aveau nevoie, să le faciliteze diverse consultații medicale, iar cu ajutorul sponsorilor să le asigure o masă, uneori chiar două pe zi, ochelari de vedere, diverse dispozitive medicale, produse de igienă, haine, lenjerii de pat, pături, cărucioare și alte produse pentru bebeluși. Și toate acestea în timp ce, în paralel, Crucea Roșie Mureș trimitea, împreună cu alți colaboratori, diverse ajutoare în Ucraina, la spitale și tabere de refugiați.

Acestea au fost succint doar câteva din multitudinea de exemple de dăruire ale Magdei Bercea în îndeplinirea nobilei misiuni a Crucii Roșii. Avem alături de noi un concetăţean profesionist, dedicat, un om de caracter, o luptătoare pentru binele celor vulnerabili și defavorizați.”

”Crucea Roșie înseamnă să te dedici total”

Momentul prezentării Laudatio-ului a fost urmat de alocuțiunea susținută de către Magda Bercea, director al filialei Crucea Roșie Mureș:

”E o zi deosebită, o zi în care primim o distincție așa de frumoasă. O să vorbesc tot timpul la plural, pentru că eu sunt în față, dar în spatele meu sunt foarte, foarte mulți alții. Sunt voluntari care sunt de admirat. Aici avem doar câțiva pentru că n-am putut să îi aducem pe toți în sala aceasta. Din fericire, sunt foarte mulți tineri, foarte tineri, care fac voluntariat. Și vă spun, din perspectiva mea, până avem astfel de tineri țara noastră are speranțe mari. Eu doresc un viitor foarte bun pentru România, vreau să vă mulțumesc pentru această distincție pentru că de fapt este o distincție pe care o primesc toți oamenii de bine, nu neapărat din țară, chiar și din afară sunt unii care au văzut ce facem și ne-au susținut. Eu, personal, le mulțumesc tuturor și vă spun că fără acești oameni, fără voluntari, fără sponsori, fără cei care donează, nu am fi putut să facem toate acestea. Nu uităm de autorități, care într-adevăr în lege scrie așa, că noi, Crucea Roșie, avem dreptul să cerem sprijinul autorităților și acestea au obligația de a-l acorda. Da, este bine că scrie așa, dar în momentul în care autoritățile sunt chiar receptive și te susțin și îți răspund prompt, nu așteaptă nu știu câte zile, pentru că știu că ai nevoie repede de sprijin, sunt nemaipomenite. Eu, personal, vreau să mulțumesc și celor dragi, familiei, pentru că au înțeles că Crucea Roșie înseamnă să te dedici total. Am eu o vorbă, că opt ore sunt angajată și după aceea sunt voluntar. Visul meu… îmi place munca, să știți, foarte mult, dar totuși visul meu este, mai ales că mă apropiu de pensie, să devin voluntar. Și vă doresc tuturor, în măsura în care puteți, să faceți voluntariat. Este ceva nemaipomenit și chiar dacă uneori nu primesc voluntarii nici măcar un ”mulțumesc”, satisfacția proprie este extraordinară și faptul că poți să pui capul pe pernă liniștit și împăcat este cred un câștig mult mai mare și e mult mai important.”

Mesaj surpriză

În Sala de Oglinzi a Palatului Culturii din Târgu Mureș au fost prezente și două refugiate din Ucraina care au beneficiat de sprijinul oferit de Crucea Roșie Mureș, iar una dintre acestea a transmis un scurt mesaj audienței:

”În numele refugiaților din județul Mureș aș vrea să mulțumesc tuturor reprezentanților Județului Mureș. Am găsit aici compasiune, înțelegere, așa cum ar trebui să fie între popoarele vecine și prietene. Nimeni nu a fost pregătit pentru războiul care a izbucnit în Ucraina, dar într-un fel cumva România a reușit să preîntâmpine această situație. Pot să văd aici foarte mulți reprezentanți ai instituțiilor care au fost implicate în sprijinirea crizei refugiaților în județul Mureș. Mă bucur foarte mult să văd că munca doamnei Magda este apreciată la un nivel atât de înalt și îmi pun speranța că funcționarea Mureș Hub între autorități, ONG-uri și societatea civilă să fie o colaborare apreciată la nivelul județului Mureș. Să ne rugăm ca România să fie un loc prosper și un loc sigur pentru fiecare dintre cei care locuiesc aici. Mulțumesc frumos pentru tot.”

Alex TOTH