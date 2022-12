REPORTAJ: Designerul mureșean care a creat peste 150 de modele de pictură pe unghii

Distribuie

Carmen Larisa Precup, o absolventă a Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca (UAD), care a lucrat pentru branduri recunoscute, a decis, în urmă cu mai mulţi ani, să îşi folosească talentul artistic pentru a crea manichiuri mai aparte, printre realizările sale numărându-se şi manichiura cu specific tradiţional, potrivită pentru tinerele care aleg să se căsătorească în port popular.

Pe unul dintre pereţii salonului, Larisa are o expoziţie de pictură pe unghii, unică cel puţin în Târgu Mureş, realizată în timpul pandemiei, atunci când saloanele de înfrumuseţare erau închise.

„Salonul a fost închis două luni, dar în aceste două luni am putut să fac tot ce nu am reuşit în ultimii ani de muncă. Am făcut multe lucruri pentru mine, am pictat, am desenat, am creat. Într-un fel, am fost încântată de această închidere, singura dificultate a fost că nu mi-am putut vedea familia, fiindcă nu am avut voie să călătoresc. Am pictat peste 150 de modele de unghii, mi-am lăsat fantezia liberă. Nu sunt multe cliente care să se încumete să poarte pe fiecare unghie modelele create, însă aleg să aibă măcar o unghie pictată astfel, fie pe arătător, fie pe inelar, fie pe degetul mare. Sunt modele foarte elaborate, clientele le admiră extrem de mult, apreciind talentul cu care le-am realizat. Fiecare unghie pictată mi-a luat între 10 minute şi o oră, pentru că e o muncă elaborată, nu întotdeauna modelul a ieşit din prima, fiind nevoie de o nouă încercare. Spre surprinderea mea, cele mai populare au fost modelele pe negru, foarte multe cliente le-au dorit. Am un model cu un imprimeu de ziar şi am avut o clientă care şi l-a făcut pe toate unghiile. Pentru realizarea lor am folosit folii, ştampile, desene în tehnică acril, geluri colorate, pudră acrilică, pietricele, floricele. Am folosit toată gama de culori pe care am avut-o, toate sunt frumoase, dar depinde de starea de spirit a clientei ce anume alege. Când am creat aceste modele am ţinut cont de culorile care se cer şi atunci, spre exemplu, pe o bază neagră am adăugat nişte elemente de închis-deschis, lucios-mat, suprafeţe diferite şi iată ce a ieşit. Poate că unele colege au mai realizat tot felul de modele, dar mie nu îmi place să le ţin ascunse într-un sertar, aşa că le-am pus în rame şi le-am expus. Îţi mai clăteşti ochii cât timp stai la manichiură”, şi-a prezentat expoziţia din salon Carmen Larisa Precup.

Cele peste 150 de modele unice de pictură pe unghii sunt expuse pe categorii, în rame identice, despre care artista spune că le-a achiziţionat de multă vreme, fără să ştie la ce le va folosi, fiind pasionată de vizitele în magazinele de bricolaj.

Pe lângă expoziţia de unghii pictate, Larisa ne-a arătat şi un voluminos album de fotografii cu manichiuri unicat, realizate de-a lungul anilor. Printre acestea ne-a atras atenţia un model realizat sub forma unei ii tradiţionale, cu model tricolor.

„Am făcut o manichiură unei cliente pentru starea civilă, voia să se căsătorească în costum naţional. E un model simplu, dar foarte drăguţ, mi-a rămas la suflet. Simplu şi frumos: este pe un fundal alb, ca ia naţională, cu accente de roşu-galben-albastru cu contur negru, foarte frumos. Este ca o ie ţesută. Nu mi-a mai cerut nimeni până atunci, dar dacă vor fi cliente care vor dori pot să fac acest model, e foarte simplu, rapid şi de efect”, a susţinut artista.

Dată fiind fantezia cu care realizează picturile pe unghii, am întrebat-o pe Larisa de ce a renunţat la cariera de designer, dedicându-se domeniului înfrumuseţării.

„După ce am terminat facultatea, am lucrat ca designer de lenjerie intimă la o firmă cunoscută din Cluj-Napoca şi apoi Târgu Mureş, pentru branduri recunoscute. Dorind să vin mai aproape de familie, la Târgu Mureş, am acceptat un job de designer în acest oraş, lucrând pentru un mare creator de modă român, însă condiţiile în care eram nevoiţi să lucrăm m-a făcut să caut alt loc de muncă. Un artist nu poate sta în frig, praf, fum de ţigară, mai ales dacă are anumite alergii, aşa că am decis să plec. Nu am mai găsit în domeniu şi nici nu voiam să plec din oraş. Aşa că am început să pictez tablouri. Dar oamenii nu apreciau lucrul de mână, aşa că am decis să fac ceva astfel încât banii să vină ceva mai rapid. Am făcut cursuri de manichiură începând cu anul 2010. O prietenă terminase cursul şi mi-am spus că e ceva ce aş putea să fac, să îmi câştig existenţa şi să mă exprim ca artist. Pot astfel să pictez, să creez, să cunosc multă lume. Acum, ca o paranteză, aş prefera de multe ori să fiu singură. E destul de greu să te încarci cu poveştile tuturor, fiindcă nu întotdeauna clientele sunt vesele şi drăguţe. E dificil pentru un suflet de artist, fiindcă sensibilitatea atrage şi absoarbe energiile negative. Aş prefera să fiu de fier, dar nu sunt”, ne povesteşte Carmen Larisa Precup.

Deşi este o artă, ne spune Larisa, manichiura nu este văzută la nivel de artă, deşi e un lucru frumos, plin de creativitate.

„Chiar dacă pentru unii pare plictisitor, fiindcă, la prima vedere, ai face acelaşi lucru, nu e deloc aşa. Fiecare om, fiecare unghie diferă, necesită alt stil de lucru, altă tehnică şi altă abordare, chiar dacă din afară pare totul la fel de banal, lipsit de creativitate. O clientă chiar mi-a spus odată că ceea ce fac eu este un lucru la care ‘nu îţi foloseşti creierul, doar pileşti, pui o culoare şi atât’. Am lăsat-o să creadă ce doreşte, degeaba încerci să le schimbi opiniile preconcepute, fiindcă nu vei reuşi. Clienţii nu ştiu că în spatele acestei munci sunt foarte multe cursuri şi multe specializări, dar ceea ce se vede e că doar pileşti şi atât”, dezvăluie Larisa.

În cariera sa de manichiuristă, artista a observat că unele meserii sunt desconsiderate de cei cu un ego foarte puternic, care ţin neapărat să îşi demonstreze superioritatea în faţa tuturor, fără a se gândi că în faţa lor pot să stea oameni cu o experienţă de viaţă, cu o carieră sau cu o pregătire, inclusiv universitară, cel puţin la fel de importante ca ale lor.

„Mulţi nu cred că un om cu studii universitare poate face această meserie. Eu văd, cel puţin aici, la salon, coafezele, cosmeticienele câte cursuri de specializare urmează, e multă muncă în spate, multe ore, iar tehnicile evoluează an de an. De aceea e necesar să participăm frecvent la cursuri pentru aplicarea noilor tehnici. Dar, din fericire, sunt oameni care apreciază această muncă şi chiar o consideră o artă. Şi chiar este o artă!”, subliniază Carmen Larisa Precup.

Întrebată ce îşi doreşte pentru această perioadă, ea menţionează că în domeniul cosmeticii şi înfrumuseţării corporale luna decembrie este una dintre cele mai solicitante, aşa că gândurile sale se îndreaptă spre Crăciun: „să fie zăpadă şi să ne revedem cu toţi membrii familiei”.

Deşi munca de manichiuristă este solicitantă, Larisa nu crede că ar dori să facă altceva, deşi ar putea.

„M-am pregătit foarte mult, am investit mult în materiale şi în tehnică şi, în plus, eu simt că sufletul meu de artist simte că se poate exprima. Ce mi-aş dori este un pic de timp, astfel încât să pot să desenez, să pictez. Îmi plac picturile abstracte, mai puţin portretele, poate pentru că unii mi-au spus că nu sunt un portretist bun, aşa că nu am mai încercat. Oricând m-aş putea întoarce la designul de lenjerie intimă, a rămas domeniul meu preferat, mai ales că îmi plac lucrurile micuţe, dar nu aş renunţa nici la ceea ce fac acum, fiindcă o fac cu toată pasiunea”, a conchis Carmen Larisa Precup.

(www.agerpres.ro)