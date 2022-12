Probleme cu bateria mașinii? Autobit Mureș are soluții, inclusiv echipă mobilă cu montaj gratuit.

Distribuie

Acumulatorul auto a devenit una dintre cele mai vitale piese auto dintr-un autoturism. Conform celui mai mare producător mondial de acumulatori, Varta, 30% din defecțiunile autoturismului sunt generate de o baterie auto slabă, defectă sau subdimensionată.

Cea mai simpla soluție dacă avem probleme cu acumulatorii auto este să colaboram cu un specialist în baterii auto. Autobit este specialistul numărul 1 în acumulatori auto din Târgu Mureș. Compania oferă următoarele servicii:

GRATUIT – Consultanță tehnică bazată pe cataloage specializate și date tehnice în alegerea unui acumulator și întreținerea lui. Acest lucru este foarte important în cazul în care utilizați un autovehicul fabricat după anul 2003 care utilizează.

BMS (Battery Management System) – necesită anumite tipuri de acumulatori și înregistrarea acumulatorului în sistemul electronic – calculatorul mașinii.

Tehnologie Start/Stop – necesită tipuri de acumulatori specifici

Tehnologie de recuperare a energiei la frânare – necesită tipuri de acumulatori specifici

Ce oferă Autobit

GRATUIT – Testarea acumulatorului și a sistemului de încarcare al autovehiculului

GRATUIT – Montarea acumulatorilor pentru 99% din mașini. Montajul este GRATUIT atât la magazinele Autobit cât și la domiciliu sau în locul în care ați rămas în pana de curent, dacă ele se află în Târgu Mureș, Reghin, Dej, Gherla sau localitățile limitrofe acestor orașe.

Alte condiții – Deplasare contracost la locul în care ați rămas în pană de curent, plata cu cardul, în magazine cât și la deplasari, Plata în 6 rate, fără dobândă prin cardurile Star BT

Principalele motive pentru care acumulatorii auto se defectează în sezonul rece și soluțile la îndemână

Reacțiele chimice într-o baterie auto, diferî în functie de temperatura exterioară

Raportat la o temperatura de 20 grade C, reacția chimică în timpul ierni, la o temperatură de 0 grade C este de doar 25% m ajungâd la -20 de grade C la 6,25%. Acest fapt ne arată că acumulatorul este suprasolicitat iarna, la temperaturi mici, ridicând riscul ca acumulatorul să cedeze și autoturismul nostru să râmână în pană de curent.

Soluția este un acumulator de calitate ridicată, unde construcția lui, dar mai ales a grilei de plumb, este realizată într-o formă și dintr-un material ce oferă o rezistență ridicată și o reacție chimică superioară. Mari producători de acumulatori grupează acumulatorii după necesități și calitate. În tabelul de jos va prezentăm gama de acumulatori de principalii la nivel mondial și local – România / acumulatori comercializați de Autobit SRL.

Calitate / Producator Varta Bosch Rombat Buget Black S3 Ciclon Similar cu acumulatorul OE Blue S4 Tornada / Tornada ASIA Destinata autovehiculelor cu multe echipamente Blue EFB S4 E Champion EFB Calitate Superioara Silver S5 si Power Plus Premier Calitate Premium – destinata autovehicolelor de generatie noua cu functie START / STOP Silver AGM S5 A AGM

Consumatori mari, distante mici

Cantitatea de echipamente electrice în continuă creștere din mașini și noile tehnologii precum sistemele de pornire/oprire sau recuperare a energiei de frânare necesită baterii auto de înaltă performanță. Sursele convenționale de putere, de exemplu, sunt în curând suprasolicitate de pornirea frecventă a motorului.

Mai mult, în ultimii ani, numărul echipamentelor utilizate pe un autovehicul au crescut semnificativ, toate radicând consum de curent.

De cele mai multe ori, autoturismele care parcurg distanțe mici, sub 10 km / deplasare, în perioada iernii, nu reușesc să încarce acumulatorii convenționali de calitate budget.

Unii dintre cei mai mari consumatori de current pe perioada iernii: lunetă încălzită, scaune electrice, sistem HI-FI superior, cu difuzoare multiple și sau display mare, parbriz încălzit, încălzire auxiliară, ventilator și sistem de degivrare a geamurilor, sisteme inteligente (ESP, ABS, asistență de frânare), funcția START STOP, clima (de recomandat a nu se utiliza iarna)

Soluția pentru toate autovehiculele cu multe dotări tehnice și consumatori electrici multiplii, atat pentru toate autovehiculele care parcurg distanțe scurte este utilizarea unor acumulatori de calitate superioară sau premium.

Suprasolicitări ale acumulatorului

În cazul în care autovehiculul nu pornește la prima cheie, și acumulatorul este încărcat, întotdeauna este bine să verificăm principalele cauze care conduc la o pornire greoaie. Cel mai mare consum de curent cu impact asupra acumulatorului este la pornirea mașinii. Din acest motiv se recomandă verificarea următoarelor probleme și soluții: bujii defecte – înlocuirea bujiilor, electromotor îmbătrânit – repararea sau înocuirea electromotorului, combustibil de calitate inferioară sau neadecvat temperaturii de afară – utilizarea unor aditivi de combustibil, destinat sezonului de iarnă, aditivi anti îngheț.

Bineînteles că pot fi și alte defecte care să suprasolicite acumulatorul la pornire, din acest motiv, daca autoturismul dumneavoastră are simptome de pornire greoaie, pentru a nu rămâne în pană de curent, vă recomandăm vizitarea unui service auto, cu expertiză și în domeniul electric, diagnoza si mecanică.

Acumulatori sub dimensionați sau necompatibili cu mașina

În cazul în care dețineți un autoturism achiziționat la mâna a două, este recomandat să verificați dimensiunea, capacitatea și puterea de pornire a acumulatorului.

Cea mai simplă metodă este să apelați la un specialist în acumulatori, cum sunt cei de la Autobit. Pot fi contactați la numerele de telefon: 0760 6000 84, 0760 6000 83, 0760 6000 78 sau 0760 6000 95. Puteți utiliza site-uri dedicate ca cel de la Autobit: Baterii – Magazin piese auto AUTOBIT https://www.autobit.ro/59-baterii, unde puteși selecta după Marcă Model Mașina, sau cel de la Varta, Bateriile auto VARTA®https://www.varta-automotive.ro/ro-ro – Obțineți baterii de la liderul mondial în domeniu (varta-automotive.ro) – liderul Mondial în producția de acumulatori.

Trebuie sa țineti cont de faptul că acumulatorul mașinii este recomandat în functie de funcțile start/stop, numărul de echipamente electrice, cât și de distanța parcursă cu automobilul. Trebuie reținut că, din motive de siguranță, bateriile montate în habitaclu trebuie să fie rezistente la explozie. Exemple de autoturisme care au montat în habitaclu acumulatorul VW Touareg, Mercedes A- Class, Mercedes V-Class, Audi Q7 – unele modele pentru exemplele oferite, din ani de fabricație specifici.

Perioade lungi de staționare

Acumulatorul autoturismului se descarcă la fel ca și acumulatorul telefonului mobil. Bineînțeles perioadele de timp sunt diferite. Trebuie să fim conștienți de acest fapt.

În perioada de vară un acumulator auto ajunge să coboare sub 12,5V, valoarea minimă recomandată de producători pentru a putea întreține corect un acumulator, în 8 săptămâni de staționare.

În perioada de iarnă, în funcție de temperaturile minime, acumulatorul se poate descărca și în 2 săptămâni de staționare. Vechimea acumulatorului (în functie de gama de calitate a acumulatorului, acesta are anumite cicluri de încărcare și descarcare), cât și consumatorii în staționare ai autovehicului pot scurta sau extinde durata de descărcare.

Toți producatorii de acumulatori, resping garanțiile acumulatorilor descărcați sub 8V, cu o putere de pornire sub 60mA.

Recomandări:

Testați acumulatorul mașinii înainte de sezonul rece

Autobit – testează GRATUIT toți acumulatorii

Service-urile auto specializate, dotate cu testere de acumulatori vă pot testa acumulatorul

Se poate testa acumulatorul cu un aparat de tensiune acasă. E important ca testul să fie realizat la minim 4 ore după utilizarea autovehiculului. În cazul în care acumulatorul are sub 12.5V, e descărcat și necesită încărcare.

Utilizati doar redresoare sau aparate de încărcare a acumulatorilor destinate tipului de acumulator deținut.

În cazul în care acumulatorul este achiziționat din magazinele Autobit, beneficiați de încărcare gratuită.

În cazul în care în vacanțe sau pe anumite perioade lungi de timp nu utilizați acumulatorul, respectiv autoturismul, este de preferat:

Să utilizați un acumulator AGM – care nu se defectează în cazul descărcării complete. Înainte de utilizare, să îl încărcați cu un redresor compatibil acestor tipuri de acumulatori.

Dacă mașina este un model vechi, sub anul 2000, si nu este necesar un cod pentru sistemul audio, puteți decupla acumulatorul de la mașină, stocați-l într-un loc unde să nu coboare sub 0 grade și încărcați-l înainte de a-l utiliza.

Întodeauna testati la minim 4 ore după încărcare acumulatorul, să aiba cel puțin 12,5V, de preferință cu un tester specializat. Autobit va oferă gratuit această posibilitate.

Autobit SRL

Magazine în judetul Mures: Târgu Mureș, strada Piața Armatei, 29A, tel: 0760 6000 84

Reghin, strada Gării, nr 4, tel: 0760 6000 95, Service auto: Cristețti, strada Principală, nr 808A, tel: 0760 6000 85. https://www.autobit.ro/