Prefectul Mara Togănel: Consolidarea clădirilor școlilor este prioritatea zero în perioada imediat următoare

Conducerea Instituției Prefectului – Județul Mureș a participat, în data de 22 februarie, la o videoconferință pe tema consolidării clădirilor cu risc seismic în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ.

“Consolidarea clădirilor unităților de învățământ constituie prioritatea zero în perioada imediat următoare pentru Guvernul României. În cadrul videoconferinței cu reprezentanții Guvernului, am prezentat miniștrilor situația clădirilor cu risc seismic de la nivelul județului Mureș. De asemenea, am dispus ca cei doi subprefecți să coordoneze grupul de lucru care va asigura, printre altele, sprijinul pentru implementarea proiectelor de consolidare la școli pe care Guvernul Ciucă le va finanța în județul Mureș“, a afirmat prefectul județului Mureș, Mara Togănel.

În perioada următoare, instituțiile județului Mureș vor acționa integrat pentru a atrage fonduri și pentru a implementa proiecte de consolidare a clădirilor în care funcționează grădinițe, școli și licee.

“Instituția Prefectului, primăriile și instituțiile deconcentrate vor acționa integrat alături de autoritățile centrale pentru a utiliza eficient fondurile dedicate clădirilor în care își derulează activitatea elevii și personalul școlilor. După desemnarea proiectelor din județul Mureș, care vor primi finanțare de la Guvern sau prin PNRR, ne vom ocupa de acordarea avizelor și acordurilor necesare, tocmai pentru a accelera investițiile în siguranța copiilor și a cadrelor didactice”, a mai spus prefectul județului Mureș, Mara Togănel.

La videoconferința condusă de ministrul Afacerilor Interne, domnul Lucian Bode, au luat parte ministrul Educației, doamna Ligia Deca, ministrul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, domnul Cseke Attila, alături de prefecți, președinți ai consiliilor județene din țară, precum și structurile MAI, reprezentanții inspectoratelor școlare și inspectoratelor în construcții.

(Advertorial)