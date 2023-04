FOTO/VIDEO: 1.500 de fermieri supăraţi au blocat Târgu-Mureşul

Distribuie

Protestul, anunţat în mai multe oraşe ale ţării, a avut ca scop determinarea autorităţilor să adopte măsuri pentru limitarea și compensarea pierderilor fermierilor europeni afectați de importurile de cereale din Ucraina şi nu numai.

Deşi, conform autorizaţiei emise de autorităţi, fermierii ar fi trebuit să se întâlnească la Sala Polivalentă din Târgu-Mureş, o parte dintre ei au decis să se îndrepte cu tractoarele spre centru. Cele 200 de tractoare care au intrat în oraş din mai multe puncte, respectiv, Reghin, Sâncrai, Ungheni, Corunca, au blocat traficul în municipiu.

Foto: Roxana Mihaly

„Fermierii au ajuns la fundul sacului şi sunt destul de disperaţi. Un grup care a venit mai repede ne-au cerut să intre în centru, eu nu puteam să le spun să facă asta, am zis că ne întâlnim aici la Polivalentă. Până am ajuns eu cu tractoarele s-a întâmplat acest inicident. Doamna prefect şi cu domnii de la jandarmi au găsit soluţia şi vom merge să manifestăm liniştiţi şi paşnici în faţa Prefecturii. Nu am avut autorizaţie să intrăm cu tractoarele în centru, sunt 200 de tractoare la intrările în oraş., suntem 1.500 prezenţi în total. Ne asumăm consecinţele”, a declarat Iacob Boca, preşedintele Asociaţiei Judeţene a Crescătorilor de Taurine, co-organizatori ai manifestării de protest.

Organizatorii vor suporta consecinţele juridice pentru nerespectarea prevederilor autorizaţiei de organizare a protestului, spune Colonel Marcel Semcu, adjunctul comandatului Grupării de Jandarmi de Mobilă Târgu Mureş. „În autorizaţia care a fost emisă se preciza că trebuie să parcheze în zona Sălii Polivalente, un grup destul de mare de conducători ai tractoarelor au refuzat să intre în locul destinat, cu toate că la şedinţa de organizare au achiesat la aceste condiţii şi acum suntem puşi în faţa faptului împlinit din cauza faptului că este blocat tot oraşul să găsim o soluţie de compromis. Vor suporta prevederile legii pentru nerespectarea condiţiilor în care a fost emisă autorizaţie”, a declarat acesta.

Prefectul Judeţului Mureş, Mara Togănel, s-a deplasat la faţa locului pentru a detensiona situaţia creată şi a găsi o soluţie de compromis. Aceasta a declarat că înţelege nemulţumirea fermierilor.

„Suntem în mijlocul fermierilor pentru că ne pasă şi pentru că îi susţinem şi îi înţelegem, suntem aici cu toate forţele pentru a asigura fluidizarea traficului. Le mulţumim mult târgumureşenilor pentru înţelegere. Mă voi întâlni şi la Instituţia Prefectului cu o delegaţie a organizatorilor, voi prelua revendicările pe care ni le vor transmite Guvernului”, a spus Mara Togănel.

Fermierii mureşeni în pragul falimentului

Preţurile laptelui şi grâului sunt principalele nemulţumiri ale protestatarilor. Aceştia solicită Guvernului măsuri ferme prin care să susţină producţia locală.

„Principala mea nemulţumire este legată de preţul laptelui, din 15 ianuarie 2023 şi până la 1 aprilie, preţul laptelui a scăzut cu 0,75 de lei. Asta este una dintre probleme, cealaltă este legată de cereale, suntem cu ele pe stoc, nu am putut să le vindem. Şi aici preţul a scăzut de la 1,6 la 1 leu. Pierdem foarte mult ţinând cont că anul trecut am avut costuri mari la inputuri şi la îngrăşăminte. Avem rate la bănci, dobânda creşte, suntem în pragul disperării. Guvernul ar trebui să discute cu toţi cei implicaţi, procesatori şi retailări mai ales pentru a creşte preţul la lapte. 75 de bani în trei luni este faliment curat”, a declarat pentru Zi de Zi, Maria Huprich, fermier din Reghin.

Iacob Boca, preşedintele Asociaţiei Judeţene a Crescătorilor de Taurine, a explicat că importul de grâu ieftin, dar şi faptul că procesatorii cumpără lapte din străinătate nu de la fermierii autohtoni pot duce la faliment. 4000 de fermieri sunt afectaţi în judeţul Mureş.

„Importul de grâu, şi aici a fost o joacă urâtă, a băgat în faliment toată ţara pentru că au semnat un tranzit prin România, nu să cumpere grâu din Ucraina. Au cumpărat cu 60 de bani şi vând cu un leu, la noi a ajuns de la 1,6 lei preţul la grâu la 80 de bani. Suntem falimentari, suntem în faliment toţi.

În judeţul Mureş suntem 4.000 de crescători de vaci, locul 1 pe ţară la producţia de lapte, avem fermieri tineri şi buni, dar trebuie să avem grijă de ei că altfel o fermă de vaci care intră în faliment nu o mai redresează nimeni. Procesatorii care acum aduc lapte de afară şi nu cumpără de la noi ar trebui lichidaţi. Le-am şi spus să le fie ruşine pentru că ne-au trădat. Cred că nu ar trebui să mai facem afaceri cu cei care nu cumpără lapte de la fermele româneşti”, a spus acesta.

Fermierii mureşeni primesc aproape 2 lei pe litrul de lapte, care ajunge în magazin la 10 lei.

„Preţurile au crescut enorm de mult, vin după lapte la noi acasă, primim 2 lei, 1,9 lei pe litru, în magazin îl găsim cu 10 lei? De ce? Pentru ce? De ce să câştige marile magazine care sunt din occident. Pentru ce? Dăm 40 de lei pe o rudă de salam? Aşteptăm ce? Să murim toţi? Ar trebui să fim favorizaţi, să vindem noi, nu să aducem din străinătate”, a spus Ercei Mihai, fermier comuna Ruşii Munţi, sat Morăreni.

Text, foto, video Sanda VIŢELAR