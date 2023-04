Crop trainer holding head of peaceful woman doing body-oriented psychotherapy lying on mat.

„Pastila” alternativă: Legănatul Sufletului Distribuie Terapiile alternative au devenit, în ultimii ani, din ce în ce mai populare și, începând de astăzi, deschidem la Zi de Zi o rubrică dedicată acestui tip de tratament în care dorim să vă prezentăm diferite tehnici terapeutice, dar și povești de succes pe plan local. Nu puteam începe altfel această rubrică, decât vorbind despre o terapie pe care eu o practic, pe post de pacient, de șase ani de zile și cu ajutorul căreia am reușit să depășesc multe probleme legate de depresie și anxietate. Holistic Pulsing (legănatul sufletului ) este o terapie manuală, care în sensul mai larg al cuvântului, face parte din categoria tipurilor de masaj. Reprezintă o tehnică de relaxare delicată, dar totuși intensivă, orientată spre corp, care oferă corpului mișcare completă de la degetele piciorului până în creștet. Szombat Marta a studiat această terapie la Budapesta, fiind absolventă a cursurilor Scheider Ferenc, Instructor Holistic Pulsing. Aceasta ne-a explicat că esența acestui tip de terapie este atingerea unei stări de relaxare pe toate planurile. ”În cursul mișcărilor ritmice continue în direcție orizontală și verticală se aplică și mișcări fine pulsatorii, pentru calmarea sistemului nervos, și relaxarea totală a corpului. Într-o astfel de stare relaxată dispare starea încordată, de stres, nu doar pe plan fizic, ci și pe plan sentimental și mental, spiritual”, a spus Szombat Marta. Szombat Marta, terapeut Holistic Pulsing Când ai fost ultima dată relaxat? Starea de relaxare este, de fapt, starea firească a corpului nostru, deși, de cele mai multe ori, noi am ajuns să credem că stresul și agitația sunt stările noastre firești. Atunci când organismul este relaxat acesta își poate activa mecanismele proprii de auto-vindecare. Tratamentul se realizează cu pacientul întins pe masa de masaj, îmbrăcat în haine comode, iar prin impulsurile transmise de mâinile terapeutului se reușește depășirea planului corpului fizic. ”Tratamentul Holistic Pulsing nu reprezintă doar o tehnică fizică. În urma tratamentelor dobândim intrare în lumea noastră interioară. Este o călătorie de autocunoaștere specială, care ne dăruiește trăiri fantastice cu fiecare ocazie. Particularitatea ei constă în faptul că ea ne duce în imperiul inimii și sufletului prin liniștirea minții. Tratamentul contribuie la conștientizarea faptului că de fapt totul se află în interiorul fiecăruia dintre noi, așadar ceea ce percepem în exterior nu este decât proiectarea lumii noastre interioare”, a explicat Szombat Marta. Povestea mea legată de terapie Viața mea a fost dominată de anxietate. În fiecare seară când mă puneam în pat, scenarii apocaliptice începeau sa ruleze în creierul meu: Dacă întârzii? Daca nu reușesc la examen? Daca mă fac de rușine la ședință? Dacă pică proverbialul drob de sare? Psihologul meu mi-a explicat ca asta se numește anxietate anticipativă, dar, din păcate, nu a reușit să mă scape de ea. Eu am ajuns sa o numesc închisoarea sufletului. Totul, dar absolut totul, trebuia gândit si calculat. Trebuia sa am un plan pentru orice s-ar fi putut întâmpla a doua zi. Am pierdut nopți întregi calculând, analizând posibilele scenarii ale zilei următoare, pregătire psihică pentru toate posibilitățile. Încă de la primele ședințe de legănatul sufletului am simțit o schimbare. Sufletul meu pilea încet, încet gratiile închisorii fricii. Cu ajutorul Martei acestea s-au transformat din bare de fier în scobitori. Acum, seara când mă pun în pat, am un singur gând: să mă despart cu dragoste de ziua care s-a încheiat, știind că ziua de mâine va avea grija de ea însăși. Câteva afecțiuni/domenii în care tehnica Holistic Pulsing se poate aplica cu succes: • Scăderea stresului și a anxietății • Bolile psihosomatice • Atacurile de panică, starea de neliniște • Insomnia • Depresie • Ameliorarea durerile articulare • Recomandat femeilor însărcinate, pentru efectul calmant, echilibrant, • Dificultăți de învățare • Tulburări de comportament • Hiperactivitate • Eliberare de anxietăți • Dezvoltarea încrederii în sine și a autoaprecierii • Probleme relaționale, de cuplu • Rezolvarea conflictelor la locul de muncă și a conflictelor familiale • Asimilarea doliului • Realizarea echilibrului între corp, suflet și spirit Rubrică realizată de Sanda VIȚELAR Foto: https://ro.depositphotos.com/home.html

