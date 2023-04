INTERVIU. Alexandra Butilă de la ”Papiu”, calificată la trei olimpiade naționale. ”Portal către lumină”, prin lectură

Distribuie

Cotidianul Zi de Zi vă invită să lecturați un interviu cu Alexandra Butilă, elevă în clasa a XII-a la Colegiul Național ”Alexandru Papiu Ilarian” din Târgu Mureș, care a reușit performanța de a se califica la trei olimpiade naționale. Inspirată de pasiunea pentru literatură a profesoarei sale, Raluca Marian, eleva care studiază la profilul matematică-informatică a găsit ”portalul către lumină” și va participa, în viitorul apropiat, la faza națională a trei competiții școlare: Olimpiada de Limba și literatura română, Olimpiada ”Lectura ca abilitate de viață” și Olimpiada de Cultură și spiritualitate românească.

Reporter: Pentru început, te rog să te prezinți cititorilor Zi de Zi.

Alexandra Butilă: Mă numesc Alexandra Butilă, sunt elevă în clasa a XII-a la Colegul Național ”Alexandru Papiu Ilarian” din Târgu Mureș, la un profil real, la mate-info, bilingv engleză, și am împlinit recent 18 ani.

Rep.: Povestește, te rog, despre olimpiadele naționale la care te-ai calificat.

A.B.: Totul a început ca o pasiune, mereu mi-a plăcut să citesc, mi-a plăcut literatura, și cum în liceu se face predominant literatură, am spus că e momentul să încerc să particip la Olimpiada de Limba și literatura română. A fost mai mult o încercare având în vedere că sunt la mate-info, nu m-am gândit că voi ajunge atât de departe, nu m-am dus la olimpiadă cu gândul de a mă califica la faza națională, m-am dus pur și simplu pentru o experiență care din fericire s-a transformat într-una mai plăcută decât mă așteptam. Olimpiada de Limba și literatura română va avea loc în perioada 19-23 aprilie, la Sibiu, apoi urmează Olimpiada ”Lectura ca abilitate de viață”. Proba scrisă se va desfășura în 29 aprilie, la Constanța, și proba orală în 12-14 mai. Nu în ultimul rând, voi participa și la Olimpiada de Cultură și spiritualitate românească, în perioada 3-7 mai, la Oradea.

Rep.: Care consideri că este cheia succesului în reușitele tale școlare?

A.B.: Consider că pasiunea este cu siguranță cheia succesului. N-aș fi reușit fără să îmi placă ceea ce fac.

Rep.: Pasiunea, cred că și valoarea personală și poate și contribuția și influența unor dascăli…

A.B.: Cu siguranță.

Rep.: Ce profesori te-au influențat în acest sens?

A.B.: Doamna profesoară de limba română, Raluca Marian. A avut un impact decisiv asupra mea. Eram oarecum ”rătăcită” într-un profil real și ea a fost ca un portal către lumină.

Rep.: Cum reușești să combini activitatea școlară astfel încât să performezi pe mai multe fronturi?

A.B.: E un pic greu de gestionat. Nu pot să zic că excelez la toate materiile, chiar dacă sunt la un profil real, pasiunea mea este literatura. Mă focusez mai mult pe asta, dar încerc să nu neglijesc nici celelalte materii. Încerc să adun din fiecare măcar strictul necesar.

Rep.: Ce alte preocupări și pasiuni ai în timpul liber?

A.B.: În ultimul timp nu pot să spun că mă preocup cu altceva, dar mai am și hobbyuri în viața de zi cu zi. Sunt voluntară la Teatrul Național, îmi place foarte mult teatrul, îmi place cam tot ce ține de sfera aceasta de artă. Am fost voluntară și la diferite concerte, anul trecut am fost voluntară la Festivalul Awake și mi-aș dori să particip în continuare ca voluntară și la alte festivaluri. Îmi place experiența de voluntariat, am fost în diferite cluburi de voluntariat, în Gutenberg, în Leo Club, mi-a plăcut să încerc diverse arii de activitate.

Rep.: Ce planuri ai în viitorul apropiat?

A.B.: Planul meu prioritar din viitorul apropiat este facultatea. Aș vrea să fiu studentă la Facultatea de Litere ”Babeș Bolyai” din Cluj. Aș vrea să aleg acel profil cu o limbă străină. Nu știu încă exact ce limbă străină, vreau să găsesc ceva ce mă atrage, ceva interesant.

Rep.: Și apoi?

A.B.: Apoi aș vrea să devin profesoară de Limba Română. Nu m-am gândit la asta până acum un an. Planul meu viza Medicina, dar anul acesta am văzut lucrurile altfel, m-a ajutat și doamna profesoară Raluca Marian să văd cum e literatura prin ochii dânsei. Și mi-a plăcut ce am văzut, așa că mi-aș dori să merg și eu pe drumul acesta.

A consemnat Alex TOTH