INTERVIU. Prof. univ. dr. Horațiu Suciu, “doctorul inimilor de copii”:  “Timpul abordării romantice și boeme a medicinii a trecut, acum este timpul învățării pragmatice”   

Distribuie

Laureat în cadrul Galei Mureșul Medical – Premiile Zi de Zi, Prof. Univ. Dr. Horațiu Suciu, Președintele Senatului Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie “George Emil Palade” Târgu Mureș și Șeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară din cadrul Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș, ne-a răspuns curiozităților noastre legate de activitatea sa de dascăl, manager didactic și devenirea învățământului medical. Am discutat, în interviu, și despre una dintre reușitele administrative ale echipei Institutului de Urgență de Transplant și Boli Cardiovasculare, aceea de a se clasa pe primul loc în competiția organizată de Ministerul Sănătății pentru a selecta obiectivele noi care vor fi finanțate prin PNRR în vederea dezvoltării sistemului de sănătate.

Reporter: Considerăm că sunt foarte puțini oameni care să nu fi auzit de doctorul inimilor de copii sau medicul inimilor de la Târgu Mureș, de transplanturile realizate de dumneavoastră sau de intervențiile complexe și complicate pe care le-ați efectuat și coordonat în cei 30 de ani de activitate, însă vă provocăm să vorbim, în primul rând, despre dumneavoastră ca mentor al studenților mediciniști. Cum ați evoluat dumneavoastră ca dascăl din punct de vedere profesional și uman și cum mai e lumea studențească astăzi?

Prof. Univ. Dr. Horațiu Suciu: În primul rând va mulțumesc pentru aprecierile la adresa activității mele medicale și pentru oportunitatea de a-mi exprima opiniile și gândurile în prestigioasa dumneavostră publicație, sunt onorat.

Activitatea de medic cadru didactic într-un centru universitar, în special într-un centru universitar de tradiție cum este și Târgu Mureș, se desfășoară pe mai multe coordonate, care pe lângă pregătirea profesională medicală în specialitate au în vedere și pregătirea noilor generații de medici. Cele trei direcții de acțiune și activitate ale unui medic cadru didactic sunt activitatea profesională, didactică și de cercetare științifică. Toate cele trei componente sunt esențiale în devenirea profesională a medicului “universitar”. Evoluția mea ca dascăl s-a desfășurat pe aceste coordonate care sunt inseparabile, având permanent în minte dorința de progres al activității medicale, inovație și transmiterea cunoștințelor celor care ne urmează, studenți și medici rezidenți.

Am parcurs toate etapele de promovare didactică, preparator, asistent, șef de lucrări, conferențiar și din 2013 profesor, având ca principal obiectiv nu doar atragerea tinerilor spre nobila noastră profesie, ci și să demonstrez că medicina în general și chirurgia în special pot fi învățate cu plăcere, în afara constrângerilor și coercițiunilor care poate reprezentau odinioară o parte a sistemului de învățământ medical din România. Vreau să fiu bine înțeles, ca absolvent medicinist al UMF Târgu Mureș, promoția 1993, am avut parte de cei mai buni profesori, întemeietori de școală în specialitățile lor, dar inevitabil există o rigiditate poate excesivă în privința activității studenților în relația cu Universitatea. Mi-am dorit ca aceste bariere care existau între cadrul didactic și student, respectiv între Universitate și student să se transforme într-un parteneriat care din punctul meu de vedere este benefic pentru formarea unui medic pregătit pentru a-și exercita profesia în secolul 21. Pe aceste coordonate am evoluat în devenirea mea universitară și doresc să evoluez în continuare cât timp voi considera că prin activitatea mea pot să aduc plus valoare Universității și Chirurgiei Cardiovasculare.

Viața studențească este supusă în permanență unor mari schimbări, atât din punctul de vedere al rigorilor vieții de student medicinist prin prisma importanței profesiei alese cât și schimbării generale, în concordanță cu timpurile pe care le trăim. Este o perioadă a modificării paradigmei sociale a vieții și evoluția noastră ca medici trebuie să țină cont de aceasta. Timpul abordării romantice și boeme a medicinii a trecut, acum este timpul învățării pragmatice, a ghidurilor și protocoalelor, a reducerii la maxim a marjei de eroare în activitatea medicului și acest lucru se reflectă și asupra activității studenților. Este un mediu concurențial în care cei mai buni vor și trebuie să învingă, pentru că, nu-i așa, avem cea mai grea profesie din lume, anume salvarea vieții aproapelui și nu avem voie să greșim. În plus, față de anii din urmă, există o mare pondere de studenți străini care învață Medicină la Târgu Mureș, precum și o extensie a UMFST “George Emil Palade” la Hamburg, Germania, situație care aduce o provocare profesională atât pentru student, cât și pentru cadrul didactic, dar și progres atât prin prisma procesului predării, cât și prin cea a creșterii notorietății și prestigiului centrului nostru universitar.

Rep.: Sunteți președintele Senatului Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie “George Emil Palade”, care au fost cele mai mari provocări cu care v-ați confruntat în ultimii trei ani și care au fost răspunsurile dumneavoastră ca președinte?

H.S.: În urmă alegerilor desfășurate în Senatul Universitar nou constituit în luna ianuarie 2020 am fost desemnat Președinte al Senatului Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie “George Emil Palade” din Târgu Mureș. Cei familiarizați cu modul de conducere a unei Universități cunosc faptul că Senatul Universitar reprezintă forul suprem de conducere al instituției de învățământ și, ca atare, incumbă o mare răspundere.

Aș putea menționa două mari provocări dintre multiplele provocări pe care le-am avut ca Președinte al Senatului, și anume debutul Pandemiei Covid 19 în prima lună după constituirea Senatului și armonizarea activității noii unități de învățământ superior UMFST “George Emil Palade” care s-a constituit prin fuzionarea celor două mari Universități din Târgu Mureș, Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu Mureș și Universitatea ”Petru Maior”. Ambele evenimente pe care le-am menționat, în special Pandemia Covid 19 au constituit provocări pentru conducerea noii Universități, confruntându-ne cu o situație pe care nimeni nu a mai experimentat-o. Am fost obligați să învățăm din mers, să experimentăm, să luăm decizii poate nepopulare la momentul respectiv, dar important este că am reușit să trecem cu bine peste aceste vremuri fără ca procesul de învățământ să aibă de suferit.

Desigur, în noul format, al unei Universități multidisciplinare, multilingve și multiculturale cum este UMFST Târgu Mureș, în care studiază peste 12.000 de tineri, provocările sunt permanente, dar consider că actuala echipă de conducere a universității a dovedit că este puternic ancorată în realitățile mediului universitar actual, tânără, energică și competentă și, ca atare, perfect capabilă să treacă peste orice s-ar putea interpune pe traseul de dezvoltare instituțională a Universității.

Rep.: Care sunt realizările de care vă este drag să amintiți legate de viața dumneavoastră universitară de când sunteți implicat didactic și la nivel managerial în universitate?

H.S.: Desigur, de-a lungul unei activități de 28 de ani, ani care au îmbinat formarea mea de medic cu cea de cadru didactic sunt multe amintiri frumoase, împliniri și, desigur, și unele regrete. De origine fiind din Târgu Mureș, viața medicală, notorietatea brandului medical al orașului nostru a constituit pentru mine o mare atracție, așadar, alegerea mea de a studia medicină la Târgu Mureș a fost o alegere firească din punctul meu de vedere. Am pornit la drum cu intenția să devin un medic bun, să-mi pot ajuta pacienții, să le ofer șansa unei vieți mai îndelungate și mai bune calitativ, nicidecum pentru a deveni profesor sau șef de Clinică. Aceasta trebuie să fie din punctul meu de vedere abordarea corectă, pentru că dacă reușești să te formezi profesional pe o fundație sănătoasă, celelalte satisfacții vor veni negreșit.

Lucrul pe care îl prețuiesc astăzi enorm este amintirea profesorilor de la care am învățat ca student și apoi medic rezident, întemeietori de școală medicală, amintesc aici Chirurgie, Ortopedie, Neurologie, Chirurgie Cardiovasculară, Urologie, Medicină Internă, Morfopatologie, Histologie, Anatomie, Fiziologie, Biochimie și, desigur, multe alte discipline. Faptul că prin munca mea am ajuns la un moment dat să trec de la statutul de student la cel de cadru didactic, coleg cu cei de la care am învățat, faptul că am avut șansa să învăț de la cei mai buni și apoi să transmit învățătură către cei care urmează după noi a reprezentat cea mai mare realizare a mea.

Rep.: Ce se poate îmbunătăți în învățământul medical în opinia dvumneavoastră?

H.S.: Știm bine că orice lucru în lumea aceasta este perfectibil, cu atât mai mult un lucru care este făcut de oameni pentru oameni cum este învățământul medical. Din punctul meu de vedere medicii români au o foarte bună și solidă pregătire profesională teoretică, dar poate o slăbiciune a sistemului românesc este accesul destul de limitat al studentului la patul pacientului. Odată cu începutul învățământului clinic din anul III, consider că studentul trebuie să aibă un mai larg acces la Spital în accepțiunea largă a noțiunii, și anume o platformă pentru aprofundarea cunoștințelor teoretice dobândite, precum și formarea unei experiențe medicale, pentru că medicina este eminamente o disciplină practică și care în mare măsură se bazează pe experiența personală sau experiența celorlalți. Accesul studenților la sălile de operații, imagistică, laboratoare de explorări, investigații și tratamente reprezintă cheia succesului formării unui medic valoros. Aici putem obține îmbunătățiri în formarea medicului român la nivelul tuturor universităților medicale. În acest context consider de mare importanță inițiativa conducerii UMFST Târgu Mureș, meritul principal fiind al d-lui rector Azamfirei, pentru înființarea Spitalului Universitar, primul și singurul din România aflat în administrarea unei Universități de Medicină, unitate medicală al cărei principal scop este cel de întărire a componenței practice a învățământului medical atât prin creșterea bazei de pregătire pentru studenți și rezidenți, precum și prin creșterea performanței și excelenței medicale.

Rep.: Nu putem ocoli una dintre reușitele administrative ale echipei Institutului de Urgență de Transplant și Boli Cardiovasculare, aceea de a se clasa pe primul loc în competiția organizată de Ministerul Sănătății pentru a selecta obiectivele noi care vor fi finanțate prin PNRR în vederea dezvoltării sistemului de sănătate. Vorbim de un proiect estimat la 105 milioane de euro care se vor concretiza într-un nou Institut al Inimii să-l denumim pe scurt. A fost o muncă sisifică, cum ați reușit, ținând cont că acum un an și jumătate discutam despre probleme cu terenul și un proiect în fază incipientă, iar astăzi avem un proiect matur, cu studiu de fezabilitate și alte documentații aferente realizate?

H.S.: Anul acesta aniversăm 50 de ani de chirurgie cardiovasculară în Târgu Mureș. Au trecut 50 de ani de la prima operație pe cord deschis efectuată la 5 aprilie 1973 de un grup de tineri medici entuziaști și vizionari care au refuzat să accepte că singurul centru din România unde se pot efectua astfel de intervenții este capitala București. Îi amintesc aici pe Prof. Dr. Pop D. Popa și Prof. Dr. Radu Deac, cel care a fost conducătorul Clinicii pentru 35 de ani și mentorul meu. Au urmat 50 de ani de progres într-o supraspecialitate care a adus notorietate și vizibilitate centrului nostru universitar, așa cum se știe, Târgu Mureș fiind denumit uneori orașul inimilor. Timp de peste 20 de ani cele două școli de chirurgie cardiovasculară au coexistat într-o competiție colegială până în ziua de astăzi când în sfârșit există o acoperire națională prin cele cinci centre de boli cardiovasculare, insuficientă e drept, dar mult mai aproape de nevoile de servicii în medicină cardiovasculară.

În acest context, al unei tradiții de 50 de ani, a unei resurse umane înalt calificate pe toate domeniile medicinei cardiovasculare existente la Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș și al nevoii crescute de servicii în chirurgia cardiovasculară și cardiologie intervențională, știut fiind faptul că principala cauza de morbiditate și mortalitate în România este reprezentată de patologia cardiovasculară, câștigarea proiectului pentru construirea unui Institut al Inimii în Târgu Mures prin PNRR poate fi considerată firească. Nu a fost deloc simplu, consider acest proiect un proiect de generație, așteptat de trei generații de specialiști cardiovasculari și care vine în întâmpinarea unei nevoi reale de servicii a concetățenilor noștri în domeniul afecțiunilor cardiovasculare. Așa cum am menționat, am câștigat proiectul și nu oricum, ci de pe locul întâi, încă o dovadă că la Institutul Inimii din Târgu Mureș există o echipă unită, energică și competentă, capabilă să răstoarne percepții, prejudecăți și clasamente de orice fel.

Ceea ce este de reținut este faptul că Institutul nu pleacă nicăieri, rămâne în imediata vecinătate a SCJU Târgu Mureș cu care va continua să constituie o unitate funcțională ca și până în prezent și faptul că această investiție va fi pusă în valoare de resursa umană înalt calificată a specialiștilor IUBCvT.

Rep.: Ce va însemna pentru centrul medical Târgu Mureș, respectiv pentru centrul universitar medical târgumureșean această investiție?

H.S.: Într-adevăr, investiția de 105 milioane de euro reprezintă cea mai mare investiție atrasă vreodată în județul Mureș, are la bază un studiu de fezabilitate solid, matur și cu toate documentele aferente realizate, deci nu va exista nici o “scuză” pentru ca acest proiect să nu se realizeze. Este o enormă satisfacție pentru noi specialiștii implicați, dar principalii câștigători vor fi pacienții noștri, care în sfârșit vor avea șansa de a fi tratați și a-și găși însănătoșirea într-un spital demn de secolul în care trăim.

Bolile cardiovasculare reprezintă principala cauză de morbiditate și mortalitate în România, anual peste 60% din decese fiind cauzate de această patologie. În continuare, foarte mulți români nu au acces la servicii de diagnostic și tratament în acest domeniu, efectuându-se mult prea puține intervenții. Spre exemplu, în chirurgia cardiovasculară se efectuează anual în România un număr de aproximativ 4.500 de operații (dintre care aproximativ 1.000 la Târgu Mureș) la un necesar de 15.000, cauza fiind reprezentată de infrastructura insuficientă, referindu-mă aici la numărul de Săli de operații și la resursa umană înalt specializată.

Principalul obiectiv pe care îl urmărim prin această investiție este creșterea numărului de intervenții cu aproximativ 50%, urmând ca activitatea chirurgicală să fie realizată în patru săli de operație, iar cea de cardiologie intervențională în trei laboratoare de cateterism cardiac și angiografie. Acestea sunt elemente care vin în întâmpinarea unei nevoi reale de sănătate a populației și va conduce, desigur, la creșterea notorietății și prestigiului centrului nostru medical.

Rep.: Sunteți implicat în foarte multe activități, pentru oricine pare un program infernal, fără timp liber, cum vă detașați însă de tumultul cotidian?

H.S.: Unul din principalele elemente a ceea ce consider eu fericirea personală este reprezentat de satisfacția profesională, mai exact a face cu plăcere ceea ce ai ales să faci în viață. Într-adevăr, așa cum spuneam la început, activitatea medicului implicat în procesul de învățământ medical se desfășoară pe multiple paliere, dar este un lucru pe care mi l-am asumat de la început și îl fac cu plăcere. Pe măsură ce evoluăm profesional și social, evident, cresc și responsabilitățile, și nivelul de implicare, inclusiv în domenii care îl exced pe cel medical, prestația socială a medicului și rolul lui de model și vector fiind, după părerea mea, la fel de importante ca prestația profesională. În acest context în care simt permanent că ziua e prea scurtă cu 24 de ore și săptămâna este prea scurtă, având doar șapte zile, încerc totuși să mă detașez citind cărți, în special legate de istorie și teme de actualitate, precum și îmi ofer câte o scurtă ieșire în natură indiferent de anotimp. Îmi place să călătoresc, să văd locuri noi, pentru că locurile vizitate și amintirile clipelor petrecute alături de cei dragi rămân cele mai prețioase lucruri pe care ți le oferă viața, dar mă întorc întotdeauna cu mare plăcere acasă, pentru că munca noastră nu se termină niciodată.

A consemnat Ligia VORO