Mureșeanca Paula Frandeș, argint european la Fit Model: ”A fost ca un experiment pentru mine”

Paula Frandeș, sportivă legitimată în prezent la Clubul Sportiv Universitar (CS) Târgu Mureș, la secția de Fitness si culturism, este vicecampioană balcanică și vicecampioană europeană Fit Model, dar și campioană națională la probele Bikini Fit Model și Fit Pairs.

În cadrul unui interviu acordat pentru Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” din Târgu Mureș, Paula a vorbit despre performanța obținută recent în Spania, la Campionatul European, unde a cucerit locul II: „Am avut emoții foarte mari pentru că a fost primul meu Campionat European. Nu știam la ce să mă aștept, a fost ca un experiment pentru mine”.

Dans sportiv, de la 6 ani

De la vârsta de 6 ani, Paula a practicat dansul sportiv la nivel de performanță, până în clasa a VIII-a, după care a practicat Zumba, iar clasa a XII-a a fost cea de început pentru Paula: „În clasa a XII-a, Radu Crișan, căruia îi mulțumesc din suflet, pentru că el m-a descoperit. Mi-a spus că ar vrea să aducă la sala lui ceva nou, să nu fie ceva foarte intens pentru că ei aveau doar clase super hard și mi-a spus că ar fi interesat să fac chestia asta. După care, mi-a propus să fac cursul de instructor de fitness și cam de atunci a început povestea mea pe partea de fitness, așa am făcut trecerea.”

Acela a fost momentul în care Paula a decis că vrea să ducă acest sport la rang de performanță și a început antrenamentele pentru concursuri. În ceea ce privește prima sa urcare pe scenă, experiența dansului și-a spus cuvântul: „Sunt familiarizată cu scena de la dans, dar nu se compară, pentru că e o ipostază diferită. Chiar și antrenorul mi-a spus că se vede că am practicat dans, pentru că cumva știam cum să reacționez orice s-ar fi întâmplat. Trebuia să continui, să zâmbesc”.

”Am ajuns ca eu să dau sfaturi”

Scopul Paulei este unul bine întemeiat, iar sacrificiile în ceea ce privește pregătirea din acest sport, țin în general de familie, mâncare și evenimente. În ceea ce privește comunitatea ei, Paula este cea care ajută acum: „Câteodată nu îmi vine să cred că am ajuns în acest punct, în care cumva eu am primit sfaturi la rândul meu, iar acum am ajuns ca eu să dau sfaturi. Cumva, înseamnă că toată munca mea aduce roade și este apreciată. Primesc mesaje sau chiar vin fete la mine la sală care mă întreabă cum pot ajunge în forma respectivă sau cum pot avea un corp mai sănătos. Chiar și legat de competiții, am rămas foarte impresionată, pentru că primesc mesaje de la mămici care îmi spun că măcar o dată în viață vor să participe la un concurs. Inclusiv ele mă motivează pe mine. Simt că acesta va fi următorul pas după ce o să mă focusez pe tot ce ține de pregătirea de anul acesta, vreau să ajut oamenii să adopte un stil de viață sănătos”.

Pe lângă ceea ce expune pe social media și la sală, zilele sunt pline de antrenamente și multă muncă: „O zi din viața mea… mă trezesc devreme, pentru că îmi place să știu că sunt organizată, după care mă pregătesc, iar primul lucru pe care îl fac este cardio. Atunci este momentul în care și meditez și mă gândesc ce să fac în acea zi, sau rapid îmi notez ce am de făcăut. După am prima masă, iar dimineața am și prima tură de cliente. Le ajut, le antrenez, după care am pauză. În pauza respectivă, mănânc, citesc sau ascult podcast-uri. După vine antrenamentul meu de forță, iar după-masa, revin la cliente. Seara îmi pregătesc mesele pentru următoarea zi, să știu că am totul structurat. Asta este de luni până vineri, iar in weekend se mai schimbă treaba”.

„Nu este totul despre sport”

În ceea ce privește motivația, Paula și-a găsit motivația interioară și a păstrat-o într-un mod constant, urmărindu-și scopul, făcând și facultatea la profil de Contabilitate și Informatică: „Am fost cumva direcționată de mama mea care este expert contabil și mereu mi-a spus că trebuie să fiu conștientă că în viața asta trebuie să am și alte informații ca să pot duce o viață bună. Nu este totul despre sport. Chiar mă gândeam și la gimnaste. Își petrec toată viața în sală, ajung la 25 de ani și spun „Ce fac cu viața mea?”, „Unde mă îndrept?”, și atunci am spus că are dreptate. Am făcut-o la frecvență redusă, pentru că de luni până vineri eu lucram la sală”.

Vara curentă va fi plină de antrenamente pentru Paula, deoarece în septembrie va avea loc Campionatul Național, iar mai apoi, în luna octombrie, va urma Campionatul Mondial, evenimente sportive foarte importante la care vrea să participe: „Înainte aveam scuza că eu sunt în pregătire și că nu pot face nimic altceva, dar mi-am dat seama că poți face și altceva dacă ști cum să te organizezi și cum să îți dozezi energia. Mi-ar plăcea ca vara aceasta, să fac în weekend-uri niște workshop-uri pentru adolescente și adolescenți, să schimbăm idei și gânduri, pentru că în continuare primesc întrebări despre organizare, despre cum își pot găsi drumul și pasiunea. Vreau să organizez și un retreat, pentru că am fost acum recent și a avut un click foarte mare în viața mea”.

Diana CĂRBUREAN