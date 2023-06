Un nou club de minifotbal în Târgu Mureș

Distribuie

Municipiul Târgu Mureș are un nou club sportiv, ACS Portugalia, care va participa la faza națională a Cupa României de Futsal, competiție care va demara în luna iulie.

Fiind înființată la început doar din pasiune, echipa a ajuns să devină un club sportiv după aproape un an de la înființare: „Noi suntem o echipă de minifotbal, mai exact, fotbal pe sintetic, cinci plus unu. Echipa a fost înființată anul trecut prin septembrie, la început doar de dragul de a juca fotbal împreună într-un campionat oficial ce aparține de Federația Română de Minifotbal. Cu trecerea timpului, văzând ce potențial avem ca echipă cu jucătorii respectivi, treaba devenea tot mai serioasă pentru noi, însemnând o implicare totală din partea tuturor pentru a crește de la o zi la alta, ca să devenim tot mai buni”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, Răzvan Chirilă, creatorul și antrenorul echipei.

Cu privire la realizările echipei de până acum, Răzvan, care este și membru al echipei, pe postul de fundaș, a vorbit și despre viitoarele lor competiții sportive la care vor participa: „După aproape un an de la înființare, oficial am devenit un club sportiv cu toate actele în regulă de la Minister. Am terminat pe podium în primul nostru sezon de participare unde am fost surpriza plăcută. Am participat la două turnee amicale și în ambele am ajuns în finalele competiției. Am atras și un sponsor lângă noi pentru început, iar cea mai mare realizare pentru noi în tot acest timp scurt de la înființare, este participarea în Cupa României la faza națională, care se va desfășura la Sibiu în luna iulie. Momentan, suntem în primele trei cele mai bune echipe din oraș.”

Diana CĂRBUREAN