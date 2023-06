Provocările traducerii audiovizuale, în atenția studenților UMFST „G.E. Palade” din Târgu Mureș

Distribuie

Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior”, UMFST „G.E. Palade” din Târgu Mureș, a fost reprezentată de o echipă de studenți masteranzi care au participat în perioada 12-14 iunie 2023 la The European Students’ Symposium in Audiovisual Translation ‘Wise Choices in AVT’, eveniment organizat de Facultatea de Litere, Istorie și Teologie, Universitatea de Vest din Timișoara.

Au participat echipe din cadrul Universității de Vest din Timișoara – coordonator conf. univ. dr. Eliza Filimon, University College London, the UK – coordonator prof univ. dr. Jorge Díaz-Cintas, Università di Torino, Italia – coordonator conf univ. dr. Vincenza Minutella, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „G.E. Palade” din Târgu Mureș – coordonator lector univ. dr. Cristina Nicolae, Universitatea Sapientia din Târgu Mureș – coordonator prof. univ. dr. habil. Attila Imre, Universitatea Politehnica din Timișoara – coordonator lector univ. dr. Claudia Stoian.

Echipa UMFST coordonată de lector univ. dr. Cristina Nicolae a fost formată din Alexandra Trifan (TMM2), Claudia Mailat (TMM2), Sergiu Pop (TMM2) și Sebastian Ispas (TMM1).

„Această minunată echipă s-a alăturat celorlate echipe pasionate de provocările traducerii audiovizuale, cei patru studenți axându-se pe subtitrarea pentru persoane cu deficiențe de auz (accesibilizare și incluziune), disciplină studiată în cadrul masteratului Traducere multimodală. Felicitări și mulțumiri se cuvin studenților UMFST, a fost o reală bucurie și plăcere să colaborez cu voi. De asemenea, organizatorilor − Eliza Filimon și echipa Universității de Vest din Timișoara − pentru acest eveniment studențesc de excepție, care a adus la un loc studenți, dascăli, cercetători de prestigiu, pentru care traducerea audiovizuală este un provocator demers lingvistic, cultural, identitar. Profesionalismul de care au dat dovadă toate echipele este lăudabil. Trebuie amintit faptul că invitați de onoare la această manifestare științifică au fost două personalități marcante în peisajul cultural și academic: Rodolfo Maslias, Profesor Emerit în terminologie la University of Luxembourg, director al TermCoord (2008-2022), Parlamentul European și prof. univ. dr. Jorge Díaz-Cintas, Centre for Translation Studies (CenTraS), University College London (UK), cercetător de renume mondial în domeniul AVT”, a precizat lect. univ. dr. Cristina Nicolae, Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior”, UMFST „G.E. Palade” din Târgu Mureș.

Alin ZAHARIE