Cine este Gavriluț Dorinel Pîrvoni? A obținut Marele Premiu la Festivalul „In Memoriam Vasile Conțiu „

Gavriluț Dorinel Pîrvoni a câștigat Marele Premiu la Festivalul-concurs național de folclor pentru tineri interpreți „In Memoriam Vasile Contiu „, Ediția a XI-a. Cel mai mare câștig, însă, este promovarea identității neamului românesc, oglindită în tradiții și obiceiuri unice în lume. Mai multe detalii despre Dănuț, așa cum îi spun cei apropiați, aflăm în cele ce urmează.

Pentru cei ce te cunosc mai puțin, cine este tânărul interpret Gavrilut Dorinel Pîrvoni?

Sunt un tânăr interpret de folclor bănățean care pășește cu încredere pe drumul cântecului. Iubesc să le cânt oamenilor și îmi râde sufletul când îi văd fericiți. Pe lângă cântecul popular sunt și Asistent Medical pe secția de Chirurgie a Spitalului Clinic Județean„ Pius Brînzeu” din Timișoara.

Ești câștigătorul marelui trofeu al Festivalului Vasile Contiu. Ești obișnuit cu premiile sau trăiești fiecare concurs cu emoții?

Trăiesc fiecare concurs cu mari emoții, am zeci de premii câștigate prin multă muncă si seriozitate, dar cel mai important premiu pe care îl pot dobândi este aprecierea juriului și a publicului.

Ce condiții crezi ca ar trebui sa îndeplinească un potențial câștigător al unui trofeu?

În opinia mea, cred că ar trebui să aibă continuitate în ceea ce face, iar de la concurs la concurs să se vadă un progres, să nu dezamăgească juriul de specialitate și să demonstreze faptul că si-a meritat premiul.

O carieră artistică ar trebui condiționată de câștigarea unor competiții sau e suficient sa ai destule invitații la evenimente?

Nu trebuie să ai sute de premii ca să fii un artist îndrăgit de către public. Sunt artiști mari, care poate nu au câștigat niciun premiu, dar au avut parte de aprecierea publicului, iar acest lucru a fost cel mai mare trofeu pe care l-ar fi putut câștiga.

Cu ce impresii ai plecat de la acest festival mureșan?

Am plecat de la acest festival tare bucuros pentru că atât eu, cât și colegii mei, am avut parte de câteva zile frumoase pe care le-am petrecut împreună, am avut ocazia să reîntâlnesc oameni dragi sufletului meu, iar acest lucru nu s-ar fi putut întâmpla fără ajutorul doamnei director Lia Conțiu, care a avut grijă ca noi să ne simțim foarte bine la Târgu Mureș si să nu ne lipsească nimic. Țin să mulțumesc minunatului juriu pentru decizia luată de a-mi încredința acest minunat trofeu și felicit organizatorii, care într-un mod deosebit s-au implicat ireproșabil în organizarea acestui festival! Felicitări tuturor colegilor de cântec, alături de care mă simt ca într-o mare familie !