Măsuri anticaniculă promovate de Fundația ”Laurenția”

În cursul acestei săptămâni, reghinenii care au trecut prin Parcul Central au avut posibilitatea să-și afle tensiunea arterială și să primească sfaturile medicale de rigoare grație unei campanii inițiate de Fundația ”Laurenția”. În perioada 24-28 iulie, patru asistente voluntare au fost prezente zilnic la cortul amplasat în parcul din centrul orașului unde au stat la dispoziția celor care au dorit să-și cunoască tensiunea arterială sau au dorit un sfat medical în contextul temperaturilor ridicate întregistrate în ultimele zile.

„În perioada 24-28 iulie, atât cât vremea ne-a permis, am organizat zilnic activități prin care am dorit să venim în ajutorarea persoanelor aflate în nevoie, în acest context al temperaturilor ridicate. Acțiunea a avut în vedere informarea acestora privind tensiunea arterială pe care ei o au la momentul în care au vizitat cortul amplasat în Parcul Central din municipiul Reghin, precum și măsurile pe care trebuiesc luate în momentele de caniculă. Am avut prezente asistente medicale care au realizat practică la noi grație colaborării care o avem cu Școala Postliceală Sanitară ”Eugen Nicoară”, iar Fundația Laurenția, prin implicarea vicepreședintelui Teodor Vodă și Laura Corina Boar, secretar, a pus la dispoziție tot ceea ce a fost nevoie pentru această activitate, respectiv apă, tensiometre, precum și cortul amplasat în parcul central. Spre bucuria noastră lumea a reacționat foarte bine. Reghinenii au fost destul de interesați, în special cei cu o vârstă mai înaintată care au dorit să își cunoască tensiunea sau care au avut nevoie de un sfat bun din partea asistentelor medicale. Ne bucurăm pentru faptul că comunitatea a răspuns pozitiv acțiunii noastre. De asemenea, ne bucurăm pentru faptul că oamenii acceptă ajutorul pe care Fundația ”Laurenția” prin reprezentanții acesteia a vrut să să îl aducă comunități reghinene”, ne-a declarat av. Stelian Doru Cătană, președintele Fundației ”Laurenția”.

Potrivit inițiatorilor campaniei, în contextul caniculei, este foarte importantă luarea măsurilor necesare pentru a ne proteja și pentru a preveni eventualele probleme de sănătate. Ca și recomandări, hidratarea corespunzătoare are în vedere următoarele aspecte:

-Consumați suficiente lichide, în special apă, evitând consumul de alcool și cofeină;

– Rămâneți în interior în timpul orelor de vârf (11.00-16.00);

– Purtați Îmbrăcăminte deschisă la culoare, din materiale naturale;

– Folosiți pălării și ochelari de soare pentru a va proteja de razele solare;

– Răcoriți-vă! Folosiți ventilatoare sau aer condiționat în case sau birouri:

– Faceți dușuri sau băi reci pentru a va răcori corpul;

– Evitați eforturile fizice marl în timpul zilei, preferați activitățile În aer iLer după lăsarea șerif;

– Folosiți crema de protecție solară cu un factor ridicat;

– Acordați atenție celor vulnerabili. Verificați starea de sănătate a copiilor și vârstnicilor cu probleme cronice de sănătate;

-Acordați asistență și sprijin celor care au nevoie!

„Vă rugăm să țineți cont de aceste recomandări, pentru a va proteja sănătatea în perioadele caniculare!”, au precizat reprezentanții Fundației ”Laurenția”.

Omagiu adus Laurenției Maria Grosu

Acțiunea derulată la Reghin vine ca o recunoaștere a contribuției aduse de Laurenția Maria Grosu comunității reghinene. „Prin astfel de evenimente dorim să ducem mai departe ceea ce minunata doamnă Laurenția Grosu a făcut pentru comunitatea reghineană. Îmi doresc ca memoria ei să rămână veșnic vie în conștiința reghinenilor inclusiv prin astfel de acțiuni frumoase precum cea organizată în Parcul Central”, a precizat av. Stelian Doru Cătană.

