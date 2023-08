Distribuie

Amenajarea drumului de acces la depozitul zonal de deșeuri din Sânpaul a fost finalizată, a anunțat, recent, Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș.

”În decursul proiectului: am amenajat o intersecție, trei podețe de acces, șanțurile pluviale de beton și acostamentele, am ranforsat suprafața carosabilă, am montat indicatoarele și am aplicat marcajele rutiere”, a informat, pe pagina sa de Facebook, președintele Consiliului Județean Mureș.

(Redacția)