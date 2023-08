Oferta zilei la Festivalul ”Harmonia Cordis”

Distribuie

Festivalul Internațional de Chitară ”Harmonia Cordis” a programat miercuri, 9 august, primele cursuri individuale de măiestrie, găzduite și în acest an de Universitatea de Arte din Târgu Mureș, începând cu ora 10.00. Universitatea de Arte a găzduit și o inedită expoziție de chitare clasice de concert care va fi deschisă publicului începând cu ora 10.00. Invitații expoziției au fost Eduardo Alférez din Spania și Constantin Dumitriu.

Programul celei de a doua zi de festival va continua la Sala Mică a Palatul Culturii, de la ora 16.00, cu prilejul prezentării istoriei manufacturii coardelor de chitară. Invitat special va fi Matei Rusu (România/ Germania).

Tot la Sala Mică, începând cu ora 17.00 va avea loc concertul susținut de elevii Școlii Mureșene avându-i invitați pe Robert Jakab, Dávid Orosz, Emma Ormenișan, Éva Darabont, Zoltán Kovács, Júlia Vass-Lőrincz, András Moldovan. Începând cu ora 19.00, pe scena Sălii Mari a Palatului Culturii vor susține recitaluri Nino D’Amico (Italia), Samrat Majumder (Regatul Unit), Francisco Luís (Portugalia) și Lukasz Kuropaczewski (Polonia).

Nino D’Amico – ”Chitara de Aur 2021 la Întâlnirea Internațională de Chitară de la Milano ca revelație a anului” a început studiul chitarei clasice cu Marco Caiazza, continuând apoi la Conservatorul de Muzică San Pietro a Majella din Napoli. Între timp a urmat seminariile de chitară cu Frédéric Zigante și Antonio Rugolo la Școala Civică din Castellaneta.

A obținut în 2019 Diploma Academică de Nivel I cu calificativ maxim și mențiune iar în prezent, urmează cursurile de masterat postuniversitar la Conservatorul Domenico Cimarosa din Avellino. În 2021, pe lângă faptul că a câștigat finala concursului StrataMaster, a lansat și primul său CD, dedicat în întregime compozitorului și muzicianului Agustín Barrios Mangoré (Agustín Barrios: Works) pentru casa de discuri DotGuitat/CD. În 2022, Nino a primit prestigiosul titlu de D’Addario Strings Artist. În prezent, Nino își continuă studiile cu Aniello Desiderio și Lucio Matarazzo.

Samrat a început să cânte la chitară la vârsta de 6 ani, iar la 10 ani a devenit student la Junior Academy of the RSAMD, acum cunoscut sub numele de Royal Conservatoire of Scotland, RCS, studiind cu jumătate de normă cu renumitul compozitor și profesor Peter Stewart. În luna septembrie a acestui an, Samrat va începe să studieze ca student cu normă întreagă la RCS pentru BMus in Performance.

Pe plan internațional, Samrat a câștigat Premiul al II-lea la Concursul Internațional de Chitară RAGO în februarie 2017, care a avut loc la Stuttgart, obținând un premiu de 1500,00 €. Samrat a primit Premiul Sam Hutchings Memorial Prize 2017 la Junior Academy, RCS, acordat unui elev aflat în ultimul an la Junior Conservatoire care, ”pe o perioadă susținută de timp, a demonstrat un angajament excepțional și o muncă asiduă care a dus la progrese semnificative”.

Franciso s-a născut în anul 1998 în Caldas da Rainha, Portugalia și a început studiul chitarei la vârsta de 10 ani la școala de muzică din orașul natal cu profesorul Luís Roldão. Acesta și-a continuat studiile în capilata țării, la Lisabona, unde l-a avut ca profesor pe Eurico Pereira. În țara natală Francisco a acumulat cunoștințe vaste și pe teritoriul muzicii de cameră, muzcii baroce și a tehnicilor de compoziție. Și-a continuat studiile în Olanda la Conservatorul din Maastricht la clasa lui Carlo Marchione, iar momentan urmează studii de masterat la clasa lui Zoran Dukic în cadrul Conservatorului Den Haag.

Francisco este laureat la peste 20 de concursuri naționale și internaționale, din care 12 premii întâi. Pe lângă acestea Francisco a participat și la un număr impresionant de cursuri de măiestrie cu artiși și profesori renumiți cum ar fi Judicael Perroy, Zoran Dukic, Fabio Zanon, Roberto Aussel, Thomas Offerman, Aniellio Desiderio, Marcin Dylla, Roland Dyens, Michalis Kontaxakis, Dejan Ivanovich, David Martínez sau Eduardo Inestal.

Chitaristul Łukasz Kuropaczewski este pe cale să devină o figură importantă pe scena mondială a muzicii clasice. Născut în 1981 în micul oraș polonez Gniezno, Łukasz a început să studieze chitara la vârsta de zece ani. La 13 ani, talentul său timpuriu l-a adus în atenția distinsului profesor de chitară Piotr Zaleski, cu care a studiat în perioada 1994-2003. După ce a obținut o diplomă de masterat la Academia de Muzică din Wroclaw, Polonia, a călătorit în SUA cu o bursă completă pentru a studia cu Manuel Barrueco la Institutul Peabody, unde a primit o diplomă de artist în 2008. În acest timp, a susținut concerte în țara sa natală și în întreaga lume, demonstrându-și pasiunea și precizia remarcabile în fața unui public entuziast. Mereu foarte solicitat ca recitalist și ca solist cu orchestre, a fost invitat să cânte în numeroase festivaluri din țări precum Franța, Spania, Germania, Ungaria, Slovacia, Republica Cehă, Islanda, Grecia, Bulgaria, Japonia, China, Canada, Mexic, Panama și Statele Unite.

În prezent, face parte din corpul profesoral al Academiei de Muzică din Poznan, Polonia, având un doctorat în interpretare. De asemenea, este directorul artistic al Festivalului Academiei Poloneze de Chitară, care are loc în fiecare an la Poznan. Până în prezent, a înregistrat șase CD-uri. Kuroipaczewski cântă la chitarele lui Leszek Gajdzik (Polonia) și Ross Gutmeier (SUA) și folosește corzi Savarez Alliance Corum.

