Chioșcurile de ziare, pe cale de dispariție

Distribuie

În era tehnologiei, ziarul a devenit un obiect învechit, iar târgumureșenii care cumpără ziarul de la chioșcuri devin tot mai greu de găsit. Joi, 10 august, am discutat cu Gabriela Nemeș, o doamnă care de 33 de ani vinde ziare, reviste și cărți în centrul orașului Târgu Mureș. Am plecat cu întrebarea „Mai citesc târgumureșenii ziare clasice?” în minte și am aflat despre dispariția înceată, dar aproape sigură, a chioșcurilor de unde, mai demult, oamenii își procurau zilnic informațiile.

„Primăria ne cere o taxă de ocupare de teren calculată pe zi – 2 lei/metrupătrat/ zi. Noi avem două chioșcuri, deci totalul suprafeței ar fi 8 metri pătrați. Astfel, ajungem la 490 de lei pe lună, pe când terasele localurilor de lângă plătesc o sumă infimă, calculată pe lună. Ieri, de exemplu, am plătit retroactiv, pe cinci luni, 2.500 de lei”, mi-a povestit Gabriela Nemeș.

Întrebarea „Mai cumpărăm ziare?” are un răspuns trist: nu prea. Gabriela Nemeș mi-a mărturisit că, din păcate, clienții fideli, cei care cumpărau ziare zilnic, sunt și ei pe cale de dispariție: „Locuitorii orașului s-au schimbat. Vechii noștri clienți mor, iar majoritatea pleacă din oraș.”

Având trei chioșcuri, doamna Nemeș vinde într-o zi maximum 35 de ziare. Un ziar costă, în medie, 4 lei, iar profitul chioșcului este de 1,2 lei. Într-adevăr, există varianta online a multor ziare și reviste, dar, din păcate, nici în acest caz nu ne putem mândri cu numărul de cititori, deși tehnologia de azi ne oferă informația în mână oriunde și oricând.

În legătură cu problema sa, Gabriela Nemeș a făcut o sesizare Primăriei, prin care cere schimbarea taxei pentru chioșcuri, dar, din perspectiva sa, este în zadar.

Spre deosebire de prezent, acum zeci de ani chioșcurile reprezentau sursa principală de obținere a informației. Grabriela Nemeș ne-a povestit despre perioada în care, într-o zi, vindea și 400 de ziare. Pe atunci existau ziare și reviste precum „Evenimentul” sau „Bravo”, o perioadă în care era rentabil ca Gabriela Nemeș să facă ruta Târgu Mureș – București, pentru a aduce ziare pentru chioșcul său. Azi, când costurile de ocupare a terenului sunt atât de mari, iar ziarele, revistele și cărțile din chioșcuri nu mai sunt căutate, câștigarea unui trai este dificilă pentru comercianți.

Alexandra BORDAȘ