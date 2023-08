Primele concerte în aer liber la ”Harmonia Cordis” 2023

Distribuie

Festivalul Internațional de Chitară Harmonia Cordis programează vineri, 11 august o nouă serie de cursuri individuale de măiestrie la Universitatea de Arte (ora 10) și Concursul Internațional de Chitară Harmonia Cordis, Categoria C (ora 10) găzduit de Liceul de Arte. De asemenea, la Universitatea de Arte cei interesați pot vedea expoziția de chitare clasice de concert, iar în Bastionul Tăbăcarilor din Cetatea Medievală, începând cu ora 16 va fi deschisă expoziția de instrumente muzicale arhaice, invitat special fiind Lörinczi Győrgy .

Seara de vineri programează primele concerte în aer liber. Pe scena din Cetatea Medievală, începând cu ora 19 vor susține recitaluri Florian Babțan-Varga (România), Cenk Erdoğan (Turcia) și Antonio Forcione Trio (Italia/Brazilia).

Florian Babțan-Varga

Florian a început să studieze chitara la vârsta de 13 ani la Colegiul de Muzică “Sigismund Toduță” din Cluj-Napoca sub îndrumarea profesorilor Laura Platon, Ludovic Bíró și George Muntean. A participat la cursuri de măiestrie susținute de Judicael Perroy, Gabriel Bianco, Costas Cotsiolis, Giampaolo Bandini, Csáki András, Rovshan Mamedkuliev, Alexis Muzurakis Susana Prieto și mulți alți profesori și interpreți de renume mondial. Printre cele mai importante premii obținute de acesta se numără premiul I la concursului de muzică de cameră din cadrul Festivalului Internațional de Chitară Transilvania. Acesta este absolvent al studiilor de masterat ale Academiei Naționale de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca la clasa profesorilor Beke István Ferenc și Constantin Andrei, iar momentan este doctorand la aceeași instituție, unde predă muzică de cameră.

Florian Babțan-Varga

Florian are o înclinație deosebită spre muzica clasică modernă, colaborează cu compozitori de muzică contemporană și întotdeauna caută să aducă în fața publicului ceva nou, ce nu au mai auzit până acum. Muzica fingerstyle este și ea prezentă în repertoriul său, acesta inspirându-se de la chitariști renumiți cum ar fi Andy Mckee sau Jon Gomm. Florian predă chitară clasică în cadrul Asociației Instrumentor din Cluj-Napoca, organizează concerte și festivaluri de chitară în cadrul Asociației Harmonia Cordis, și concertează prin toată țara în diferite formații. Acesta cântă și la alte instrumente cu corzi ciupite cum ar fi mandolina, bouzouki, și serviciile sale sunt adesea solicitate de către Opera Națională Română din Cluj-Napoca, Opera Națională Maghiară din Cluj-Napoca și de Filarmonica de Stat Transilvania. Munca sa este co-finanțată cu ajutorul programului Collegium Talentum 2022/2023 din Ungaria, iar în anul 2020 Fundația Communitas alături de Uniunea Democrată Maghiară din România l-au recompensat cu o prestigioasa bursă acordată anual tinerelor talente. Florian cântă pe o chitară de concert confecționată de lutierul grec Vasilis Sigletos, folosește amplificatoare AER și coarde Savarez.

În cadrul recitalului de vineri seara din cadrul Harmonia Cordis 2023, Florian Babțan-Varga va interpreta compoziția semnată Carlo Domeniconi: Koyunbaba (mvt. I, II, IV).

Cenk Erdoğan (Turcia)

Cenk Erdoğan s-a născut la Istanbul în 1979. În 1997 a obținut o bursă de patru ani la Departamentul de muzică (compoziție) al Universității Bilgi din Istanbul. În 2001, a absolvit cu o primă clasă de onoare la Departamentul de muzică. În octombrie 2004, la invitația lui David «FUZE» Fiuczynski, a susținut un atelier la Berklee College Of Music pe tema chitarei fretless și a modurilor în muzica turcă. În 2008 a înregistrat primul său album, «İLE», care a fost produs de Sinan Sakızlı în cadrul Baykuș Music. În același an, împreună cu compania de coloane sonore «Aria», a compus și aranjat coloana sonoră pentru filmul «Issız Adam», scris și regizat de Çağan Irmak, și a câștigat premiul Yeșilçam «Coloana sonoră a anului 2009». În 2009 Cenk Erdoğan Trio feat. Tineke Postma a cântat în cadrul celui de-al 16-lea Festival de jazz de la İstanbul și al 19-lea festival de jazz Akbank. În același an, a cântat cu ansamblul Yinon Muallem în cadrul festivalului «Karawane 2009», organizat la Bochum. În 2010 a cântat în formația «Turkophony all stars», alături de Trilok Gurtu și Doninique di Piazza. În 2011 a cântat în formația «Turkophony all stars» cu Dave Weckl, Kai Eckhardt, Eric Levy. În 2011 înregistrează cel de-al doilea album al său “Kavis” (Arc) în San Francisco cu legendarul basist Kai Eckhardth și Jason Lewis, album sponsorizat de producătorul Ron Scudder și relansat de Berkeley Jazz School Records. În 2014 a realizat primul site educațional pentru cântatul la chitară fretless www.fretlessguitarlessons.com și începe să predea modul turcesc de a cânta la chitară fretless, tehnici de interpretare.

Cenk Erdoğan (Turcia)

În 2014 a lansat ultimul său disc “Kara Kutu”, care a fost cântat solo cu toate chitarele acustice (“fretless” și “fretted”). În 2015 a câștigat concursul care a fost organizat de compania “Vestel”. Și compune tonurile de apel și peisajele sonore pentru primul telefon inteligent “VENÜS” realizat de compania Vestel. În 2016 s-a alăturat proiectului “Rachmaninov Anatolian Project”, care a fost interpretat de Guldiyar Tanridağlı (pn) și Ertan Tekin (duduk). Acest album a fost relansat de KALAN music. În 2016 conduce cel mai recent proiect al divei muzicii pop turcești “Sezen Aksu “s “Sezenli Yıllar”. La acest proiect a lucrat ca director muzical și a corparat cu producătorii Mustafa Oğuz,Cüneyt Özdemir și coregrafa Zeynep Tanbay. În 2017 a relansat noul proiect numit “Lahza” cu toboșarul suedez İkizç. În 2018 a lansat noul său album intitulat “Fermata”. În 2018 – 2019 a început un turneu mondial în Europa – SUA – Canada sub numele de proiectul “International Guitar Night” împreună cu alți 3 chitariști: Antoine Boyer (Franța) Samuelito (Franța) Luca Stricaglioni (Italia). Lucrează în continuare ca producător, compozitor și aranjează muzică pentru seriale de televiziune și coloane sonore și susține concerte cu Cenk Erdoğan Trio și, de asemenea, “Solo”.

Antonio Forcione Trio (Italia/Brazilia)

Antonio Forcione s-a născut în sudul Italiei, unde a început să cânte într-o trupă cu fratele său la vârsta de 13 ani, după ce a învățat singur să cânte la chitară, cu ajutorul frizerului local și cu multă practică. Se urca în mașină cu câțiva prieteni muzicieni mai în vârstă și călătorea în sate pentru a cânta la festivaluri locale, unde cânta la chitară și, ocazional, la tobe și bas. Băieții au câștigat niște bani de buzunar, iar Antonio a început să se perfecționeze la chitară, elaborând noi compoziții și absorbind toate influențele din jurul său, atât folclorice, cât și rock și jazz. A absolvit cu o diplomă în artă și sculptură la Institutul de Artă din Ancona. A studiat, de asemenea, tobele, alături de chitară, mutându-se mai târziu la Roma pentru a învăța armonia sub îndrumarea lui Sergio Coppotelli. A fost, de asemenea, foarte interesat de arta mimei, ceea ce a dus la o imersiune de 6 luni în mima și studii de yoga. În căutarea unei noi surse de inspirație, s-a mutat la Londra în 1983, unde a început să cânte pe străzile din Covent Garden și, în două luni, a câștigat un premiu, ceea ce a dus la o apariție la BBC TV și la un important turneu european în deschiderea concertului lui Barclay James Harvest, cu un spectacol final pe arena Wembley. Nu a mai privit niciodată înapoi și a început să își construiască un public cult, ceea ce a dus la semnarea unui contract cu Virgin Records . A făcut echipă cu chitaristul Eduardo Niebla și împreună au lansat patru albume. Abordarea constant inovatoare a lui Antonio față de viață l-a determinat, de asemenea, să exploreze domeniul comediei, alăturându-se trupei de comedie muzicală Olé la Festivalul de la Edinburgh în 1991, condusă de Paul Morrocco, în care trei chitariști “latino” virtuoși își dispută puterea pe scenă. Olé a făcut un turneu în întreaga lume, câștigând numeroase premii și fiind prezentat pe diverse posturi naționale de televiziune, Antonio preluând în cele din urmă și rolul de director muzical al spectacolului. Au urmat alte spectacole cu mari comedianți, precum Boothby Graffoe, Django Edwards, Stephen Frost, Paul Morocco, Tanderika și Ursus & Nadeschkin. Această perioadă din viața sa l-a învățat pe Antonio să jongleze cu chitarele și să își rafineze sincronizarea comică, precum și să spargă limitele pe scenă, fără a pierde niciodată intensitatea artei sale. În 1991 a format, de asemenea, popularul duo “Acoustic Mania” cu virtuozul chitară Neil Stacey, cu care a făcut turnee în întreaga lume. În 2001, Antonio a câștigat premiul “Best Spirit of the Fringe Award” pentru spectacolele sale solo la Festivalul de la Edinburgh și a efectuat un turneu în Australia, în care a cântat atât muzică simplă, cât și muzică și comedie. Artistic, intens și formidabil de inventiv, Antonio este un interpret cu adevărat deosebit. Întotdeauna imprevizibil, el celebrează elementele neașteptate ale vieții, o muzică de o delicatețe rară, umor și, nu în ultimul rând, pasiune.

Antonio Forcione Trio

Matheus Nova, basist electric și acustic, este foarte popular în cercurile muzicale latine și londoneze și este recunoscut pentru abilitatea sa de a „proiecta” linii de bas uimitoare. S-a spus despre el că are capacitatea de a „transforma folcloricul în „funkloric”. Matheus a cântat cu multe grupuri, inclusiv cu Brazilian Samba Divas, Elza Soares și Alcione.

Jansen Santana, muzician, percuționist, basist, compozitor și producător. Născut la Salvador (Bahia, Brazilia) în 1992. Și-a început cariera muzicală foarte devreme, la doar 3 ani l-a însoțit în spectacolele sale pe tatăl său, Artistul Peu Meurray, care este cea mai mare influență muzicală a sa, precum și pe mama sa, Cida Nunes, care este de asemenea cântăreață. A fost implicat în proiecte cu concepte și genuri muzicale diferite, festivaluri naționale și internaționale de percuție, proiecte culturale și de mediu. MUZICA este prima sa prioritate și modul său de viață! În prezent locuiește la Londra. Cântă și produce cu artiști independenți ca și el, dedicat muncii sale solo, în care a înregistrat și compus, pe baza cercetărilor din locurile pe care le vizitează și a influențelor muzicii de pe străzile din Salvador, Bahia, regiunea de nord-est a Braziliei, unde s-a născut și a crescut.

Alin ZAHARIE