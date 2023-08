Editura mureșeană EDU, manuale de Comunicare în Limba Română pentru zeci de mii de elevi

Distribuie

Editura Edu din Târgu Mureș și-a început activitatea în anul 2007 din convingerea că noi, oamenii, suntem produsul educației. Ciprian Năprădean este cel care au pus bazele editurii care în prezent este câștigătoarea licitației manualelor de CLR (Comunicare în Limba Română) pentru clasa I-a, respectiv clasa a II-a. Rezultatele licitației sunt o reușită pentru întreaga echipă care a contribuit la realizarea manualelor, totalul exemplarelor comandate pentru clasa I-a însumând un tiraj de peste 63.798 de exemplare.

Despre această reușită, Ciprian Năprădean, fondatorul Editurii Edu, a precizat: „Dintre toate editurile din țară am avut cel mai mare succes de pe piață. Am fost pe locul întâi în ceea ce privește preferința și aprecierea dascălilor. Cred că succesul rezidă tocmai din faptul că editura noastră este lideră de piață în ceea ce privește prelucrarea materialelor pentru clasa pregătitoare, iar cadrele didactice care au colaborat cu noi la clasele pregătitoare și fiind mulțumite de munca integrată pe caietele respective, au optat să continue colaborarea cu noi și la clasa întâi”.

99 de puncte din 100

Licitația, organizată de Ministerul Educației, a demarat la data de 15 ianuarie 2023, iar editurile au avut la dispoziție un termen limită de aproximativ două luni pentru a concepe manualele școlare.

„Am început să lucrăm la aceste manuale încă de anul trecut, pentru că în două luni și jumătate nu se puteau finaliza patru manuale, dar de îndată ce s-a lansat oficial licitația, noi am primit caietul de sarcini și am știut exact cam ce se cere, mă refer la numărul de pagini, numărul de AMI – activități multimedia integrate: joculețe, animații, ilustrații – care trebuiau adăugate în manuale. După termenul limită de finalizare a manualelor, s-a intrat în etapa de evaluare a calității proiectelor. În urma evaluării proiectelor, manualele noastre au fost declarate câștigătoare, înregistrând aproape valoarea maximală, mai exact 99 de puncte din 100”, a povestit Ciprian Năprădean în legătură cu perioada de prelucrare a materialelor didactice.

Conținut valoros, grafică atractivă

Conținutul propriu-zis al manualelor este calitativ și respectă întru totul programa impusă de Ministerul Educației, fiind realizate unitar, de aceiași autori. Editura pune la dispoziția utilizatorilor și un set de auxiliare care au conținut comun manualele școlare cărora li se subsumează. Manualele sunt realizate într-o manieră ingenioasă, accentul fiind pus pe o grafică care atrage interesul elevilor datorită paletei de culori vii, a imaginilor sugestive, precum și a aranjării în pagină. Autoarele manualelor sunt: Corina Istrate, Dora Măcean și Emanuela Cosoroș, cadre didactice în învățământul primar. Atât partea de grafică, de tipar, cât și procedura de digitalizare a manualelor, au fost înfăptuite de către echipa editurii, care este una compactă, dar productivă.

În ceea ce privește selecția manualelor, aceasta este o procedură individuală a fiecărei instituții de învățământ în parte. Procedura cuprinde selectarea manualului dorit de către cadrele didactice ale școlii cu pricina, verdict care este trimis la secretariat, iar mai apoi la Minister. Școlile transmit decizia printr-un demers digitalizat și securizat, prin intermediul unei platforme care pune la dispoziția fiecărei școli câte un cont de înregistrare pe care reprezentanții instituțiilor educaționale îl vor accesa spre a-și manifesta opțiunea. Opțiunile vor fi centralizate la nivel de Inspectorat, iar mai apoi la nivel de Minister.

„Evoluția editurii a fost una sinuoasă. Noi la început ne-am concentrat foarte mult pe partea de soft educațional, iar după aceea am trecut la jocuri educative 3D, căci am crezut că acela ar fi viitorul. Ulterior am realizat că trebuie să ne reorientăm spre partea educativă, să nu ne îndepărtăm de ceea ce presupune o editură cu caracter educativ. Ne-am îndreptat din nou spre tot ceea ce înseamnă manuale. În continuare avem și partea de aplicații de jocuri educative, dar nu este partea de interes primordial a activității editurii”, a conchis Ciprian Năprădean.

Text: Mădălina ROHAN

Foto: Alin PETRE