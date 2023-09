Creșă redeschisă în Sângeorgiu de Mureș

Distribuie

Creșa ”Îngerașul” din comuna Sângeorgiu de Mureș și-a redeschis porțile miercuri, 6 septembrie.

”Este al optulea an de funcționare, iar această instituție construită în sprijinul familiilor din localitate are și în acest an toate cele 70 de locuri ocupate. Vor fi zile ”interesante” de acomodare atât pentru copii cât și pentru părinți dar colegele de la creșă vor ști, și de această dată, cum să facă din această perioadă de acomodare zile pline de zâmbete și veselie!”, a scris, pe pagina sa de Facebook, ing. Sófalvi Szabolcs, primarul comunei Sângeorgiu de Mureș.

(Redacția)