Un eșec și un succes pentru CSM Târgu Mureș

Echipa de baschet masculin din cadrul Clubului Sportiv Municipal (CSM) din Târgu Mureș a încheiat pe poziția a III-a turneul de verificare desfășurat recent la Sibiu, după ce a trecut în finala mică de SCM U Craiova cu scorul de 69-65.

Potrivit paginii web a CSM Târgu Mureș, în primul meci, sportivii antrenați de George Trif și Vlad Pora au pierdut pe sirenă dintr-o aruncare dificilă, contestată. Astfel, rezultatul final a fost următorul: CSU Sibiu – CSM Târgu Mureș: 71-70 (14-17, 24-17, 15-22, 18-14). În partida pentru locul III, scorul final a fost următorul: CSM Târgu Mureș – SCM U Craiova 69-65 (11-23, 12-12, 23-10, 23-20).

„În ambele meciuri echipa noastră a jucat mult mai bine în cea de-a doua jumătate a partidelor. Am reușit să revenim de fiecare dată, dar din păcate în primul meci nu am reușit să câștigăm, dar în al doilea am fost mai lucizi”, a informat aceeași sursă.

