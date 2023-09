INTERVIU. Centrul Județean de Excelență continuă să perfecționeze tinerii mureșeni

Distribuie

Centrul Județean de Excelență Mureș, tradiție ce ilustrează an de an capacitatea și dorința tinerilor de a atinge performanța într-un spațiu educativ dedicat lor, înțesat de cadre didactice competente, își continuă și anul acesta activitatea sub conducerea profesorului Flaviu Crișan. Joi, 14 septembrie, am discutat cu directorul Centrului Județean de Excelență Mureș, aflând mai multe despre activitățile întreprinse de cadrele didactice alături de elevi, despre numărul de elevi implicați și despre planurile de viitor ale Centrului.

Flaviu Crișan este în prezent profesor de Educație Fizică. A practicat karate ca sport de performanță în jurul vârstei de 18 ani, dar în urma unei accidentări grave a decis să se dedice transmiterii cunoștințelor dobândite, alegând cariera de profesor. A terminat facultatea în Târgu Mureș, în anul 2018, după care a urmat studiile masterale din programul de Educație fizică și consiliere sportivă.

Reporter: Care este motivația din spatele Centrul Județean de Excelență?

Flaviu Crișan: Motivația din spatele Centrului constă în faptul că eu am făcut performanță și vreau să ajut comunitatea județului Târgu Mureș să facă performanță nu doar în sport, ci și în alte discipline cum ar fi Limba și Literatura Română, Limba și Literatura Engleză, Matematică, Informatică, Fizică, Chimie; deci nu doar pe partea sportivă, care m-a determinat pe mine să fac performanță, ci și în alte domenii. Cel puțin eu asta îmi doresc.

Rep.: Câți elevi participă la activitățile derulate în centru?

F.C.: La momentul actual, avem în jur de 100 – 120 de elevi calificați pentru a intra în grupe, de anul trecut, care au participat și la concursuri județene, olimpiade și au obținut premii foarte bune – locul I, locul II. Pentru completarea grupelor se va face o testare la care vor participa elevii care se vor înscrie și care vor dori să facă parte din Centru, la grupele pe care le avem. Această testare încă nu s-a stabilit. Fiind începutul anului școlar, profesorii trebuie să-și identifice, prima dată, elevii capabili de a participa la Centrul Județean de Excelență. Sunt copii capabili de a face performanță, de a face ore extracurriculare, de a se pregăti pentru olimpiade și concursuri, dar sunt și copii care, după o oră, două, din păcate, renunță.

Rep.: Câte școli sunt implicate?

F.C.: Școlile implicate sunt din tot județul, deci avem elevi care vin de la Sighișoara, de la Luduș, de la Reghin, dar și din localitățile de lângă oraș. Am avut un elev foarte bun la Informatică din satul Glăjărie, de exemplu.

Rep.: Câte cadre didactice sunt implicate în activitatea centrului?

F.C.: Am avut 31 de cadre didactice, dintre care două au renunțat anul acesta. La Limba și Literatura Română avem cinci cadre didactice, la Matematică șase, la Informatică cinci, la Fizică trei, la Chimie doi. Nu avem doar un cadru didactic pe materie; avem mai multe grupe la diferite clase. Avem grupe începând de la clasa a V-a până la clasa a XI-a, pentru că elevii din clasa a XII-a deja nu mai dau atât de multă importanță perfecționării – se axează pe examenul de bacalaureat.

Rep.: Ce fel de activități realizează cadrele didactice alături de elevi?

F.C.: În cadrul orelor de la centru se aprofundează materia care se predă la școală, în totalitate. Se iau lucrurile complexe și se aprofundează, pentru că astfel de lucruri se cer la concursuri județene, naționale și olimpiade.

Rep.: Ce schimbări, îmbunătățiri doriți să faceți pentru buna funcționare a Centrului?

F.C.: Momentan vrem să facem ca acest Centru să funcționeze foarte bine și, de anul acesta, vom începe să preluăm și copii din clasa a III-a și a IV-a.

A consemnat Alexandra BORDAȘ

Foto: https://depositphotos.com/home.html