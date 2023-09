Târgu Mureș: Bursă a locurilor de muncă pentru persoane cu nevoi speciale

Distribuie

Fundaţia Transilvană Alpha din Târgu Mureş a organizat, vineri, prima ediţie a evenimentului „Şi eu pot – Bursa locurilor de muncă pentru persoane cu nevoi speciale”, la care au răspuns zece angajatori din domenii precum textile, automotive, arhivistică şi retail.

„Prin intermediul acestui eveniment ne dorim să încurajăm angajarea pe piaţa liberă a muncii a persoanelor cu nevoi speciale şi să facilităm întâlnirea acestora cu potenţiali angajatori din Târgu Mureş şi împrejurimi. Beneficiile unei forţe de muncă incluzive sunt multiple, atât pentru angajatori – acordarea unor facilităţi fiscale, crearea unei forţe de muncă diverse, atragerea în companie a unor abilităţi suplimentare, cât şi pentru angajaţi – creşterea autonomiei personale şi a sentimentului de apartenenţă, nivel crescut de bunăstare şi un risc mai scăzut de dependenţă de beneficii sociale. Este prima ediţie organizată de noi şi sperăm pe viitor la mai multe. Am organizat acest eveniment pentru a pune laolaltă angajatorii care caută şi care sunt dispuşi să angajeze persoane cu nevoi speciale cu persoanele cu dizabilităţi care se află în căutarea unui loc de muncă şi care sunt bineînţeles apte de muncă. Au răspuns invitaţiei noastre 10 angajatori”, a declarat coordonatorul de proiectului, Geanina Şerban.

Potrivit acesteia, beneficiarii sunt persoane cu nevoi speciale, dar care sunt apte de muncă conform certificatului lor de încadrare în grad de handicap.

„Ei sunt posesori de certificat de încadrare în grad de handicap, dar sunt apţi de muncă, deci au capacitatea de a munci şi, bineînţeles, vârsta potrivită. Acum avem 35 de beneficiari prevăzuţi în proiect, dar ne aşteptăm la mai mulţi”, a spus Geanina Şerban.

Preşedintele Consiliului Director al Fundaţiei Transilvană Alpha, doctorul Alexandru Lupşa, a arătat că incluziunea socială este o parte a filosofiei în care această organizaţie tratează persoanele cu nevoi speciale.

„Organizaţia are o tradiţie extrem de mare pentru că din anul 2011 am avut un proiect de 3 ani care s-a numit ‘Eficienţa muncii asistate’. Acest proiect a generat în Târgu Mureş platforme importante în relaţia cu instituţiile statului, dar mai mult profesionalizarea modului de evaluare vocaţională, de educare vocaţională în direcţia matchingului pentru orice profesie. Iar după angajarea asistată, în care duci la angajatorul potrivit persoana cu dizabilitate potrivită pentru profilul activităţii, încerci să o plasezi, să o ajuţi şi să ai o activitate de monitorizare (…) Este primul eveniment gen bursa locurilor de muncă. Fundaţia Transilvană Alpha are o tradiţie, are la ora aceasta 68 de persoane cu dizabilităţi angajate numai pe piaţa muncii din Târgu Mureş pe parcursul a 10 ani, în relaţii foarte bune”, a declarat dr Alexandru Lupşa.

Directorul fundaţiei a arătat că proiectul Happy Feet, iniţiat în urmă cu 10 ani de Fundaţia Transilvană Alpha, promovează dreptul la muncă al persoanelor cu dizabilităţi, într-un mod paşnic şi inedit.

„Fundaţia Transilvană Alpha se ocupă din anul 2003 cu această problemă şi am clădit inclusiv antreprenoriat social, care are obiectivul să încadreze procentual o parte din persoanele cu dizabilităţi sau cu nevoi speciale (…) Colegii mei din fundaţie sunt pregătiţi şi ca educatori vocaţionali, avem manuale speciale, făcute cu pictograme, cu modalitate de Easy to read, Easy to understand, tocmai pentru că ei nu pot să fie educaţi cu manuale clasice”, a mai menţionat dr Alexandru Lupşa.

