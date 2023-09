Tineri debutanți în artă și jurnalism. Estera Lup dă o şansă, prin muncă şi dedicare, artei plastice

Distribuie

Estera Lup se dedică pasiunii sale, arta, de la o vârstă extrem de fragedă. Esterei i-a plăcut să lucreze manual, să deseneze și să picteze, şi a imprimat în toate lucrările sale ceva din personalitatea ei.

Estera Lup este elevă la Liceul Tehnologic Nr. 1 Luduș, iar motivul pentru care am dorit să discut cu ea au fost frumoasele sale creații care consider că merită apreciate de cât mai multă lume. Estera mi-a spus că alegerea acestui hobby a fost determinată în primul rând de faptul că îi face plăcere să poată crea felurite obiecte, desene sau picturi, care să reprezinte ceva personal din viața ei sau din a celor dragi. În al doilea rând, se simte minunat în timpul procesului de creare, dar și la finalul acestuia, atunci când munca sa dă roade. Nu în ultimul rând, lucrările sale, realizate din suflet, au fost apreciate de cei care le-au văzut, iar aceste confirmări au motivat-o și mai mult.

Astfel am pătruns în paradisul Esterei, adică atelierul ei, înzestrat cu o sumedenie de obiecte care o ajută la procesele de creație. Artista mi-a mărturisit: „Atelierul meu de lucru l-aș descrie ca fiind un dezastru organizat fiindcă mereu știu unde am pus fiecare obiect în parte”. Dacă într-una din zile motivația nu se află de partea Esterei, ea nu se dă bătută. În astfel de momente Estera ascultă muzică, caută noi idei pe internet și, dacă știe că are de finalizat o lucrare, o duce la capăt în cele din urmă, chiar dacă trebuie să o refacă de nenumărate ori, având certitudinea că munca îi va fi răsplătită și talentul îi va fi lăudat.

Dacă i s-ar adresa întrebarea „Ce ai vrea să fii când te faci mare?”, Estera ar spune fără nici o reţinere că „Aș dori să devin o artistă, mai exact, o artistă care să practice arta desenului și cea a picturii, să urmez studii în acest domeniu, deoarece știu că dacă fac ceea ce îmi place, munca nu va fi una obositoare, ba dimpotrivă, va fi realizată cu mare drag. Vreau să îmi urmez visurile, să fac ceea ce mă pricep cel mai bine și, prin intermediul artei, să pot face oamenii să se simtă înțeleși și împliniți prin ceea ce văd.“

Perseverenţa este motorul succesului

Prin picturile sale Estera transmite starea pe care o trăiește la momentul respectiv: de cele mai multe ori picturile sale transmit bucurie şi iubire, însă uneori și monotonia de zi cu zi sau nostalgia trecutului.

De asemenea, în calitate de colegă a Esterei, doresc să menționez că ea a participat la un concurs organizat de Biblioteca Liceului Tehnologic Luduş, care a constat în realizarea unei picturi ilustrând celebra scenă a balconului din „Romeo și Julieta“ de William Shakespeare. Estera a realizat o pictură minunată în care a inserat simboluri regăsite în piesa de teatru, şi a reușit să transpună pe foaie un cadru superb cu cei doi îndrăgostiți, într-un timp extrem de scurt.

Efortul și talentul Esterei merită apreciate din plin. Mereu atunci când realizează un desen sau o pictură o văd atât de concentrată și pasionată de tot ceea ce ar dori să transpună pe foaie, neputând să o oprească nimic din a-și duce treaba la un final și mereu sunt fascinată și mândră să am o colegă și prietenă ca Estera. Din banalitatea unei foi albe, neatinse, de bloc de desen, ea face o superbă ilustrare a ceea ce simte și ceea ce ar dori să simtă și cei din jurul său care sunt pasionați și apreciază arta în măsura în care o face ea.

În încheiere, Estera ar dori să ofere tuturor un sfat: „Arta poate fi creată în atât de multe feluri și nici un mod nu este greșit, așa că ar trebui ca fiecare persoană să încerce să creeze ceva din sfera artei sale, pentru că sunt sigură că fiecare ar aprecia și ar înțelege ceea ce reprezintă arta cu adevărat dacă i-ar da o șansă.”

Maria ROMAN