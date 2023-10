Tineri debutanți în artă și jurnalism. De la joacă la pasiune: Luca Dariu Curcă cântă la corn francez din inimă

Distribuie

Am avut ocazia să îl cunosc mai bine pe Luca Dariu Curcă, un băiat talentat care are 17 ani și este elev în clasa a 11-a la Colegiul Național de Artă din Târgu Mureş. Luca cântă la corn francez de când era mic și își dorește să dezvolte această pasiune într-o carieră de succes. Vă invit în continuare să descoperiți o parte din viața lui, pentru că veți fi surprinși.

Reporter: De cât timp cânți la acest instrument?

Luca Dariu Curcă: Am început să cânt la acest instrument de la o vârstă fragedă. La început o făceam mai mult în joacă, trecând la a studia acest instrument cu gândul de a face o carieră când începeam clasa a 3-a. În primi doi ani am studiat acasă cu tatăl meu, iar din clasa a 5-a am continuat să-l studiez la Liceul Vocațional de Artă (în prezent, Colegiul Național de Artă), unde l-am avut ca profesor tot pe tatăl meu.

Rep.: De unde provine această pasiune?

L.D.C.: Pasiunea mea pentru muzică este o moștenire care a început cu bunicul meu care și-a dorit foarte mult să studieze muzica, dar fiindcă provenea dintr-o familie numeroasă nu a avut această şansă. La rândul său, tata a preluat această pasiune ca apoi să mi-o transmită și mie.

Rep.: Cât de mult trebuie să te pregătești?

L.D.C.: Îmi place să compar procesul de pregătire al unui artist cu o carieră sportivă. La fel ca sportivii și noi avem această necesitate de a studia și a repeta în fiecare zi minimum două ore ca să ne menținem în formă.

Rep.: Mulți oameni cred că este ușor să cânți în fața unui public, dar nu este așa. Ai avut vreodată emoții? Cum le-ai depășit?

L.D.C.: Da, într-adevăr, ieșirea în scenă reprezintă o anumită provocare pentru toți artiștii. În majoritatea ocaziilor reușesc să-mi păstrez controlul și să-mi stăpânesc emoțiile, dar da, au fost și momente în care le-am simțit mai puternic. Sunt mai multe modalități de a le depăși, dar pe mine, personal, mă ajută să nu mă concentrez pe ce va spune auditoriul, să am încredere că pot să fac foarte bine ce am de făcut, și să mă bucur de moment. În clipa în care ai cea mai mică îndoială în privința a ceea ce ai de făcut, emoțiile ți se accentuează.

Îmbrăţişând necunoscutul cu perseverenţă

Rep.: Spuneai că ai vrea să ai o cariera în muzică. Crezi că ar fi dificil să ai succes? De ce?

L.D.C.: Dacă îți dorești cu adevărat să ai o carieră de succes și muncești pentru visul pe care îl ai, nimic nu e imposibil. Important e să îți placă ceea ce faci și să o faci într-un mod creativ.

Rep.: Te-ai gândit vreodată să compui o melodie?

L.D.C.: În momentul de față încă nu am simţit această atracție, dar pe viitor poate ca voi încerca.

Rep.: Care sunt calitățile pe care crezi că ar trebui să le aibă un artist?

L.D.C.: Un artist, că e muzician, actor, sau orice alt domeniu care presupune arta, cred că trebuie să fie o persoană creativă căruia să nu îi fie frică de necunoscut, să fie perseverentă, să știe să-și organizeze timpul și, cel mai important, ceea ce face să îi placă și să o facă din toată inima.

Rep.: Mai ai alte pasiuni?

L.D.C.: După muzică cea mai mare pasiune a mea este sportul. O mare parte din timpul în care nu studiez mi-l petrec în activități sportive de diferite feluri cum ar fi baschetul, volei, ping-pong și fotbal. O altă pasiune, pot spune că e chiar un hobby, pe care mi l-am descoperit anul trecut, este cel de a arbitra meciuri de fotbal, reușind în anul 2022 să devin arbitru stagiar la CJA Mureș.

Rep.: Care este cel mai important eveniment/concurs la care ai avut ocazia să cânți la corn?

L.D.C.: Până în momentul de față, pentru mine cel mai important eveniment la care am avut ocazia să particip a fost pe scena Palatului Culturii din Târgu Mureș unde am cântat solo împreună cu Filarmonica de Stat Târgu Mureș în Concertul Educativ din cadrul Children’s Week.

Rep.: Care este programul tău într-o zi de școală?

L.D.C.: De obicei, în timpul școlii încep ziua în jurul orei 7. După ce îmi fac rutina de dimineață de multe ori plec spre școală pentru a studia sau pentru a participa la materiile de specialitate pe care le avem devreme, excepție făcând zilele în care nu am orele respective matinal. Atunci când îmi fac studiul acasă, iar spre școală plec chiar înainte de începerea orelor. În jurul orei 13 începem orele de cultură generală și pe la 19 le terminăm. După ce ajung înapoi acasă îmi petrec timpul odihnindu-mă și făcând diferite activități până când îmi închei ziua la ora 22.

2033: Târgu Mureş – Maastricth

Rep.: Dacă ai da timpul înapoi cu 10 ani, ce ai schimba?

L.D.C.: Lucrul pe care l-aș schimba, dacă m-aș întoarce cu 10 ani în urmă, ar fi să încep să studiez pianul în clasa întâi, deoarece abilitatea de a cânta la pian este foarte utilă oricărui muzician.

Rep.: Ce facultate ai vrea să urmezi și unde te vezi peste 10 ani?

L.D.C.: Facultatea pe care aș vrea să o urmez e Academia de Muzică din Maastricht, Olanda. Peste 10 ani mă văd cântând alături de orchestre de renume sau chiar interpretând lucrări pentru corn solo și orchestră.

Rep.: Dacă cineva și-ar dori să te asculte cântând, unde ar putea să o facă?

L.D.C.: La audițiile de catedră, la cele de clasă și la unele dintre concertele liceului sau pe contul meu de instagram unde mai postez ocazional story-uri.

A consemnat Alexia OPREA