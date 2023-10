Tineri debutanți în artă și jurnalism. Un actor tânăr în zilele noastre: George Bordean se descoperă pe sine însuşi pe scenă

Distribuie

Ce înseamnă actoria cu adevărat și ce înseamnă să fii un actor tânăr în zilele noastre? Pentru ca eu să vă pot răspunde la această întrebare, am avut prilejul să organizez un interviu cu George Bordean, un tânăr actor în devenire, elev în clasa a XII-a la Colegiul Național de Artă din Târgu Mureș, care a acceptat să îmi răspundă la mai multe întrebări și, astfel, să îmi stârnească interesul de a aprofunda subiectul actoriei. După ce veţi citi articolul, poate că veţi fi la rândul vostru inspiraţi să vă apropiaţi de universul fascinant al actoriei şi teatrului.

Înainte să pășim mai adânc în acest interviu trebuie să vă spun mai multe despre George pe care, după ce l-am întrebat „Cum este George în afara vieții de actor?“, am fost plăcut surprinsă să aflu că esența care îl definește este tot arta: „Îmi place arta în toate felurile ei, iar atunci când nu sunt actor vreau să descopăr lucruri noi, deoarece cel mai mult pentru mine contează liniștea mea și arta este un mod prin care obțin asta.“

Am vorbit și despre trecutul lui și cum a ajuns să aibă primul contact cu arta, în special cu actoria, iar George mi-a povestit despre tatăl său și iubirea lui pentru muzică, deși a precizat că „Nu mă gândeam că o să intru în acest domeniu deoarece dorința mea să intru la Actorie a apărut abia la începutul clasei a VIII-a, când am avut primul contact cu niște boboci de la Arte, iar atunci am spus că pot să fac și eu asta.“

Aprofundând discuţia despre interesele lui, firul ideilor m-a condus la o întrebare nouă pentru George, și anume: „Cum reușești să păstrezi copilul din tine viu?“ Curiozitatea mea a apărut după ce George mi-a spus că actoria l-a ajutat să se descopere pe sine și să se maturizeze, iar eu eram curioasă să aflu mai multe despre latura lui copilăroasă, cea care poate îl ajută în interpretarea anumitor roluri, iar el mi-a oferit nişte lămuriri în acest sens: „Mi se pare ceva puțin mai dificil să fac acest lucru, dar reușesc să îl păstrez așa pentru că anumite roluri îmi cer asta, iar dacă ne punem în pielea unui copil totul devine mai frumos. Chiar și piatra care nouă ni se pare banală devine ceva incredibil pentru ei în acel moment și cred că asta îi face pe copii să vadă totul într-un mod diferit“.

Am vorbit și despre frica de a alege acest domeniu și cea de a abandona plasa de siguranță, în care cu toții tindem să ne aruncăm, pentru a putea simți mai mult decât ne permite mintea noastră: „Viața mereu o să-ți pună în față posibilități de a alege și oportunități, important este să ai curajul să faci acel pas mare. Ia-o încet și nu gândi prea departe pentru că actoria, mai întâi de toate, te ajută să te descoperi pe tine și mai apoi te ajută să exprimi unui public emoțiile tale.“

O întrebare pe care cred că a fost important să o pun a fost „Cum am putea noi să vă apreciem mai mult?“, iar răspunsul pe care l-am primit a fost „Cred că aceste lucruri ar trebui să înceapă din școli, desigur, ar fi binevenit un program pentru cei care vor să afle mai multe despre actorie și despre artă în general, deci nimeni nu ar fi obligat să meargă. Mergeți la un spectacol de teatru sau la un vernisaj, doar așa veți reuși să vă conectați cu artiștii și să ne înțelegeți pe toți mai bine.“

George m-a purtat mai departe pe firul poveștii sale și pe cel al vieții de tânăr actor, şi mi-a spus mai multe despre ce înseamnă pentru el curajul de a te exprima liber: „Nimeni de pe planeta asta nu s-a născut să facă pe plac cuiva. Tu trebuie să fi mulțumit cu tine în primul rând pentru că nu tuturor le va plăcea ceea ce ai tu de spus pe scenă și, până la urmă, chiar și eu am emoții când intru pe scenă, cred că mai multe am acum decât atunci când am început prima dată, pentru că era destul de ciudat să faci actorie cu camera oprită în pandemie.“

Ultima mea întrebare pentru George a fost una la care și răspunsul a fost unul plăcut și surprinzător: „Cum ajungi să fi un actor bun?“, „Să fii un actor bun nu înseamnă să fii mereu în vârf. Trebuie să dai și de un zid sau chiar să ajungi la pământ ca să vezi și ce ai greșit, pentru că învățăm din greșelile noastre.“

La finalul acestui interviu, George, la fel ca și mine, speră că v-a stârnit curiozitatea în legătură cu actoria și, astfel, vă veți simți încurajați și motivați să treceți de frică pentru a vă descoperi pe voi înșivă. Tot George Bordean vă îndeamnă să nu uitați că „Viața nu este făcută din lucruri superficiale.“

Alesia Teodora DĂRĂBAN