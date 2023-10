Tineri debutanți în artă și jurnalism. Una dintre micile comori din viitoarele generații

Distribuie

Provocările sunt ceva crucial în viața unui om, o viața fără provocări ar fi super plictisitoare și monotonă. Și pentru a răspunde la o provocare, astăzi, vom vorbi cu un tip de persoană mai rar întâlnită la genul acesta de interviuri. Varodi Dorottya Szofia, din Sângeorgiu de Mureș, este elevă în clasa a VII-a și își dorește să facă lucruri mărețe. A început de mică astfel că pe viitor, atunci când o să fie adult, va avea o istorie lungă. Fiind o persoană activă își ocupă timpul cu multe activități cum ar fi dans, concursuri școlare și nu numai, a studiat și canto în trecut, mereu a fost într-o continuă căutare și a încercat să se extindă în cât mai multe domenii.

Reporter: Ne poți spune mai multe despre lucrurile pe care le faci?

Varodi Dorottya Szofia: În general, îmi place să mă extind pe cât mai multe tipuri de activități, dar momentan mă ocup cu dansul, canto și îmi place să organizez diferite evenimente și să particip la diferite concursuri și olimpiade, la unele discipline școlare, cum ar fi religie romano-catolică, română, matematică.

Rep.: Ne poți spune mai multe despre concursurile la care ai participat?

V.D.S: Eu am participat la diferite concursuri, unele artistice, altele literare, cum ar fi unul de creativitate, în cadrul căruia am obținut locul întâi la concursul de cântece precum și la cel de literatură, locul al doilea la un alt concurs de creare de filme de scurtmetraj și locul al treilea la un concurs de fotografie. La concursul „Paznicii patrimoniului nostru”, eu împreună cu 5 colege am promovat castelul Máriaffi din Sângeorgiu de Mureș, obținând rezultate incredibile. Anul trecut la Olimpiada de religie Romano-Catolică am obținut locul întâi la etapa națională, iar anul acesta, locul al doilea, tot la faza națională. La Olimpiada „Universul Cunoașterii prin lectură”, anul trecut, am obținut locul al doilea la etapa națională și, anul acesta, locul al doilea la faza județeană, concurând cot la cot cu secția română. Am participat și la anumite activități în echipă și cred că experiențele de genul m-au ajutat să ajung unde sunt acum și mă vor ajuta și pe viitor.

Rep.: Ce te motivează să mergi la concursuri?

V.D.S: Mă motivează faptul că pot acumula mai multe cunoștințe. Cum am mai spus și o voi spune, orice experiență chiar și una proastă mă ajută să mă dezvolt pe mine, iar atunci când văd că am și rezultate pe baza muncii mele mă simt extraordinar pentru că știu că acolo am reușit să îmi pun amprenta personală și a și fost apreciată de alți oameni.

Rep.: De cât timp ai început să participi la astfel de concursuri?

V.D.S: Nu pot spune o dată exactă. Eu de mic copil am mers la foarte multe concursuri, atât la grădiniță, în clasele primare, cât și în prezent. Și sper că voi mai avea ocazia și în viitor.

Rep.: Ai un concurs care ți-a rămas în minte?

V.D.S: Am rămas cu foarte multe amintiri dragi din concursurile la care am participat de-a lungul timpului, dar cred că cel pe care l-aș repeta oricând este o olimpiadă de religie romano-catolică. Am fost la Cluj-Napoca împreună cu câteva persoane, am vizitat orașul, ne-am distrat la olimpiadă și ne-a plăcut cazarea foarte mult.

Rep.: Te încurajează cei din jur în ceea ce faci?

V.D.S: Primesc foarte multă susținere din partea celor din jur, familia, prietenii, profesorii. Mereu când există posibilitatea ca cineva din școală să meargă la un concurs eu sunt una dintre primele persoane la care se gândesc profesorii. Așa că pot spune că primesc foarte multă încurajare din partea celor din jurul meu și le mulțumesc prin această cale.

Rep.: Cine este idolul tău?

V.D.S: Nu am un idol, nu îmi place să îmi impun niște lucruri cum ar fi să ajung sau chiar să întrec pe cineva când vine vorba de un anumit subiect. Sunt genul acela de persoană care se compară pe sine de azi cu sine de ieri, încerc mereu să mă autoevaluez și să mă dezvolt fără a mă compara cu alte persoane, consider că este important să ne apreciem pe noi și să nu ne comparăm cu alții. Dar există o persoană care mă inspiră să muncesc mai mult, Krisztina László, ea este profesoara mea de street dance. Este o persoană talentată, ne învață foarte multe lucruri și are un stil de dans care îmi place foarte mult.

Rep.: Pe lângă concursurile școlare, ai mai spus că faci și alte activități, ne poți spune mai multe despre ele?

V.D.S: Voi începe cu dansul, pe care de mică îl tot studiez, dar doar acum 3 ani mi-am descoperit stilul care mă definește, adică street-dance. Am colindat tot felul de siluri de dans, cum ar fi balet, cele populare, dans modern, dar când l-am descoperit pe acesta am știut că este pentru mine, în acest stil de dans reușești să îți cunoști corpul foarte bine, ai libertate de mișcare și starea pe care o ai atunci când dansezi este extraordinară. Pe lângă dans, particip și în cadrul proiectului MaKiTa, unde fac parte dintr-un cor în care cântăm cântece religioase. Pentru mine muzica înseamnă o detașare de viața cotidiană, mă face să mă simt liberă și mă ajută să îmi mențin mintea limpede. Îmi place să cânt cam orice gen muzical, nu am o preferință anume, cum spuneam îmi place mereu să mă extind. Și mai sunt și membră a Colegiului Mathias Corvinus, un program pentru tineri talentați, care completează studiile școlare, dar oferă și management al talentelor individuale.

Au consemnat Adrian Murariu și Máté Dalma Noémi