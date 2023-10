Doi primari mureșeni, succes la Chișinău cu Naționala de Fotbal a Primarilor din România

Distribuie

Primarul comunei Lunca Bradului din județul Mureș, Alexandru Bexa, a participat, în urmă cu câteva zile, cu Echipa Națională de Fotbal a Primarilor din România, la un turneu de fotbal organizat în capitala Republicii Moldova, Chișinău.

”Am avut marea onoare de a fi selecționat din nou între cei 20 de primari din țară, membrii ai Echipei Naționale de Fotbal a Primarilor din România, alături de care am participat în perioada 2-6 octombrie în Chișinău la Turneul European de Fotbal al Primarilor organizat de Congresul Autorităților Locale din Moldova. Am reușit cu multă muncă, determinare și implicare să câștigăm acest turneu internațional, înregistrând următoarele rezultate: România – Cehia 7-1, România – Ucraina 5-1, România – Slovacia 4-2. Sunt mândru că am ocazia să îmbrac și să evoluez pentru Echipa Națională de Fotbal a Primarilor din România și onorat să reprezint comuna, județul și țara în competițiile internaționale”, a scris, pe pagina sa de Facebook, Alexandru Bexa.

La turneul de la Chișinău a participat și fostul fotbalist Gabriel Mureșan, în prezent primar al comunei mureșene Apold.

