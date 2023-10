INTERVIU: Târgul Cetății din Târgu Mureș, promotor al produselor de calitate

Distribuie

Recent, în perioada 12-14 octombrie, Piațeta Cetății din Târgu Mureș a găzduit cea de-a 30-a ediție a Târgului Cetății, eveniment organizat de Asociația ”Mercur”, organizație non-guvernamentală înființată de soții Cristina și Bogdan Manoilă. De menționat că în luna octombrie a acestui an principalul târg de produse locale organizat în municipiul Târgu Mureș a împlinit șapte ani de existență, prilej cu care Cristina Manoilă, event manager, ne-a acordat interviul următor.

Reporter: Când și cum v-a venit ideea să înființați Târgul Cetății?

Cristina Manoilă: Târgul Cetății a luat ființă în urmă cu exact șapte ani, într-o ediție extrem de mică, cu doar 10-12 producători. A fost o ediție de test, iar ideea ne-a venit în urma unor vizite în orașe din jurul nostru, capitale de județ, unde începuse deja să fie moda târgurilor de producători. La Târgu Mureș, un astfel de târg se organiza doar cu ocazia Zilelor Târgumureșene sau cu ocazia Festivalului Vinului, cum era pe vremuri, dar nu erau neapărat specializate și nișate pe producători. Era o platformă de vânzare pentru cei care își doreau să vină. Și atunci, simțind că există o nișă pe care putem merge, și unde putem promova și producătorii locali din județul Mureș, am făcut acest test despre care spuneam, care a fost organizat între 14 și 16 octombrie 2016. Acela a fost punctul de pornire. Cumva ne-am lipit de un alt eveniment. Eram aici pe Piațeta Cetății, unde se organizează Târgul Cetății și lumea a venit în număr mare, iar producătorii și-au vândut atunci toată marfa. Erau puțini într-adevăr, dar au vândut tot ce aveau și văzând că există cerere, am zis să mergem mai departe.

Rep.: Ce strategii ați aplicat pentru a crește amploarea evenimentului?

C.M.: În iarna care a urmat am scris din partea Asociației ”Mercur” o adresă către primăriile din județul Mureș, rugându-i pe domnii și doamnele primari să ne pună la dispoziție o bază de date cu producătorii înscriși la primării la acea vreme. Am primit răspuns, undeva la 60% cred dintre primării, care ne-au furnizat informația de care avem ne-aveam nevoie și atunci a început munca cea mai grea, în sensul că ne-am trezit cu o bază de date cu 600 de numere de telefon de la diverși producători. Ei nu erau clasificați în liste, unii erau producători de porumb, dar noi n-aveam de unde să știm, și ne-am apucat să dăm telefoane. Am vorbit cu 600 de oameni la telefon, explicându-le că noi vrem să facem un târg, așa cum se întâmplă la Cluj, la Sibiu, la București și în alte orașe mari din țară. Am fost priviți cu scepticism în primă fază. Pentru primul târg mai mare, să zic așa, pe care l-am organizat în luna mai 2017, am reușit să adunăm 13 producători din județul Mureș, din 600, și încă vreo 12 din afara județului. Atunci ne-am făcut și o pagină de Facebook pe care am început să o promovăm și în alte județe existând tradiția acestor târguri, oamenii din afara județelor au început să ne caute, știind că în județul Mureș nu se organizează. Așa am reușit, cu 25 de producători și cu vreo 20 de cortulețe, să organizăm cea de-a 2-a ediție, tot cumva pilot. Și pentru că a fost un real succes atunci și pentru că cererea a fost foarte mare deja la următoarea ediție, pentru că atunci târgul era bianual, din octombrie, am avut tot mai mulți producători. Așa am ajuns și la dorința producătorilor de a face mai multe ediții într-un an.

Rep.: Care a fost în timp evoluția Târgului Cetății?

C.M.: Cumva pot să spun, fără falsă modestie, că am făcut pionierat în ceea ce privește organizarea strict a târgului de producători și mici meșteșugari în Târgu Mureș și de aici după aceea s-au dezvoltat și alte târguri și în Târgu Mureș și în în județ. De atunci au trecut 7 ani și 30 de ediții. Am tot crescut, până am ajuns să umplem Piațeta Cetății. Acesta a fost obiectivul nostru încă de la început. Noi am fost foarte optimiști, eram cumva idealiști și credeam că de la prima sau de la a doua ediție vom reuși. N-a fost chiar așa. A fost cu mai multă muncă de convingere decât ne-am imaginat, dar cu cât drumul e mai anevoios și ajungi la reușită, cu atât e mai bine și satisfacția e mai mare.

Rep.: Cum ați depășit perioada pandemiei?

C.M.: Am ajuns ca în ultimii 2 ani deja să avem târgul la capacitate maximă. Pandemia n-a fost un obstacol din punctul nostru de vedere. A fost momentul cheie în care s-a simțit nevoia organizării acestor târguri și pentru că am respectat cu strictețe toate regulile impuse de autorități la acel moment am avut permisiunea de a organiza Târgul Cetății și în pandemie. A fost acel moment de cotitură când producătorii în alte părți nu avea unde să-și vândă marfa, ci doar umblând din ușă în ușă și livrând la domiciliu. Dacă n-ar fost momentul respectiv, poate că unii dintre ei n-ar fi înțeles necesitatea acestor târguri. A fost un un moment de conștientizare.

Rep.: Cui se adresează astăzi Târgul Cetății?

C.M.: Târgul Cetății are două mari componente. Prima e aceea de promovare a producătorilor locali, atât cei care se ocupă de fructe, legume și așa mai departe, cât și a celor care au mici făbricuțe, să le spun așa, sau bucătării autorizate, și care produc siropuri, zacuscă în mod artizanal. Și apoi sunt micii meșteșugari care fac cercei, obiecte de podoabă, obiecte din piele și așa mai departe. Deci, odată târgul li se adresează lor și apoi li se adresează clienților lor. Pentru că ofertă fără cerere și cerere fără ofertă nu funcționează, și atunci târgul se adresează celor care își doresc să mănânce bine, să mănânce mâncăruri de bună calitate, celor care își doresc să poată vorbi cu producătorul bunătăților pe care le cumpără și să afle exact ce se află în borcanul sau sub ambalajul pe care îl cumpără, să-l întâlnească pe om și să aibă certitudinea că e un lucru bun, pentru că producătorul va fi și luna viitoare aici și îl va putea ”trage de mânecă”, să spun așa, dacă ceva n-a fost bine. La supermarket lucrul acesta nu se întâmplă decât mijlocit de Protecția Consumatorului. Desigur, cumpărătorul se poate reîntâlni la Târgul Cetății cu producătorul, să îi mulțumească și să mai cumpere produse. Sunt oameni care vin lună de lună, fără excepție, și își cumpără pâine, brânzeturi, legume sau ne scriu și ne întreabă înainte de a veni dacă X sau Y producător va fi la târg. Avem și producători care nu vin chiar la fiecare ediție și atunci oamenii vor să se asigure că îi vor găsi, ca să le poată cumpăra produsele. Această legătură doar în astfel de târguri se poate crea. Mijloacele electronice sunt foarte bune, media e foarte bună pentru a realiza contacte, dar acelea sunt cumva mai reci.

Rep.: Ce periodicitate are astăzi Târgul Cetății?

C.M.: Organizăm târgul de primăvara până toamnă, cu o pauză în luna august, când lumea este în concediu și când sunt și alte evenimente mari la Târgu Mureș care organizează astfel de târguri și atunci cumva ne-am înțeles să nu ne suprapunem. De ce de primăvara până toamna? Pentru că atunci avem premisele de vreme bună, iarna e inuman să stai într-un cort trei zile, nu știi dacă te ninge sau te bate vântul și îți aștepți clienții care din cauza vremii nefavorabile s-ar putea să nu vină. Și atunci acesta este motivul pentru care de primăvara până toamna suntem lunar pe Piațeta Cetății, în al doilea weekend întreg, adică de vineri până duminică.

Rep.: Ce urmează pentru Târgul Cetății, ce vă propuneți pentru viitor?

C.M.: Încă de la prima ediție ne-am dorit ca în la fiecare ediție să avem producători noi. Avem un nucleu de bază de producători care vin cu sfințenie, să spun așa, dar întotdeauna ne dorim să avem lucruri în premieră, pentru ca cei care vin să poată descoperi tot timpul ceva interesant și cu siguranță asta vom face în continuare. Evident, apar afaceri noi pe care dorim să le aducem și să le facem cunoscute la Târgul Cetății și la asta muncim de fiecare dată, pentru fiecare ediție.

A consemnat Alex TOTH