Workshop despre rolul economiei sănătății, organizat de UMFST

Performanța aparține celor care se implică în dezvoltarea aptitudinilor pe care le posedă individual sau a acelora aparținând sistemului în care sunt angrenați, iar Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) “George Emil Palade” din Târgu-Mureș ne-a demonstrat de atâtea ori că sunt deschiși inovației și implicării unanime în scopul revendicării unor reușite medicale durabile. În acest sens, universitatea târgumureșeană a derulat vineri, 20 octombrie, un workshop regional care a dezbătut tematica privind „Importanța și rolul economiei sănătății în performanța sistemului de sănătate”. Workshop-ul a fost organizat în cadrul proiectului POCU/918/4/8/149892 „Program postuniversitar de formare în economia sănătății” (HEALTHESIS), implementat de Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu-Mureș și Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganiu” din Cluj-Napoca.

Primii specialiști în economia sănătății din România

„Scopul acestui proiect a fost formarea unui program postuniversitar de formare în economia sănătății pentru specialiștii și angajații din sistemul public medical, adică din spitale, case de asigurări și direcții de sănătate publică. Ideea programului este de a forma competențe în zona aceasta de costuri, decizii pentru eficientizarea utilizării resurselor. Proiectul s-a desfășurat de mai mult timp, noi suntem în etapa finală. În luna decembrie se încheie proiectul. Am avut experți, cadre didactice pregătite, la rândul lor, de formatori internaționali, de specialiști în domeniu economiei sănătății care au pregătit cursanții pe parcursul acestui an. UMFST a avut în responsabilitate formarea unui număr de 40 de cursanți din regiunea centru și regiunea Nord-Est. Programul nostru s-a bucurat de interes. Acum avem deja persoane care au finalizat cursurile, au trecut examenele și sunt primii specialiști din România în domeniul economiei sănătății. Este un domeniu care acum s-a fundamentat din punct de vedere științific și educațional. Aceste trei universități fiind primele care implementează un proiect în economia sănătății. Este un rpogram acreditat de către Ministerul Educației. Are patru credite ECTS, iar programul va rămâne și după finalizarea programului”, a declarat pentru cotidianul Zi de zi, conf. Dr. Mihaela Kardos, coordonatorul regional al programului de formare.

În cadrul evenimentului, prezidiul a asistat la o o suită de prezentări care au dezbătut mai multe subiecte, anume: perspectivele proiectului HEALTHESIS pentru domeniul economiei sănătății în România, strategii de accelerare a transformării digitale, eficientizarea activității în sistemul medical, dar și alte aspecte privind provocările actuale ale acestui domeniu. La eveniment au participat aproximativ 80 de specialiști din sistemul de sănătate, majoritatea fiind cursanți și absolvenți ai Programului postuniversitar de formare în economia sănătății. Prezentările au fost susținute de specialiști ai acestui domeniu, oameni de anvergură care au vrut să-și împărtășească vastele cunoștințe și experiențe profesionale. Aceștia au fost: prof. Dr. Florentina Furtunescu, managerul proiectului, conf. Dr. Mihaela Kardos, coordonator regional al proiectului, conf. Dr. Daniel Ștefan, Expert formare- Economie aplicată, dr. Sorina Moica, șef lucrări, dr. Zaki Milhem, conf. Dr. Olimpiu Sabău-Pop, Expert formare- Legislație, etică și context european, respectiv conf. Dr. Daniela Ștefănescu, Expert formare-Economie aplicată.

Strategii de accelerare a transformării digitale

„Astăzi îmi propun să discut despre viitor pentru că sunteți într-o universitate care își dorește mult mai mult. Mai sunt încă multe alte proiecte care se derulează, inclusiv de infrastructură și tehnologie în cadrul universității noastre. Este o energie continuă care se concetntrează în dezvoltarea și creșterea comunității la nivel de regiune și, de ce nu, la nivel național. Universitatea face parte dintr-un Hub de inovare digitală la nivel de regiune. Una dintre strategiile Uniunii Europene care vizează inclusiv partea de sănătate este strategia Digital UK 2030 care și-a stabilit un set de obiective legate de skills, de transformare digitală, de securitatea și sustenabilitatea infrastructurilor digitale și de digitalizarea serviciilor publice, unde cel puțin unul dintre obiective spune că până în 2030 cetățenii trebuie să aibă acces online la înregistrările medicale. În sprijinul acestei strategii, Uniunea Europeană a implementat un set de programe care au finanțat crearea la nivel regional a unor centre europene de Hub-uri de inovare digitală din care facem parte și noi. Suntem membrii a unui astfel de Hub în regiunea centru care se numeste FIT EDIH (Futures of innovation Technologies European Digital Innovation Hub)” a explicat conf. Dr. Daniel Ștefan, Expert formare-Economie aplicată, în cadrul prezentării sale.

Prezentarea Sorinei Moica, șef lucrări în cadrul UMFST, s-a fundamentat pe explicarea amănunțită a metodelor de eficientizare a activităților în sistemul medical prin aplicarea sistemelor Lean Six Sigma, proiect implementat de compania Toyota. Principiul funcțional al acestui proiect prevede estomparea risipei, conceptul fiind strâns legat de eliminarea oricăror activități care consumă timp, resurse sau spațiu de producție fără a crește valoarea produsului sau a serviciului oferit. În sistemul medical, conceptul de risipă se reflectă mai ales la nivelul timpilor de aștepatre pe care pacienții trebuie să îl suporte în lipsa unor programări prealabile. O bună gestiune a timpului se materializează într-o eficientizare a activităților medicale.

Cu ocazia acestui eveniment, s-au acordat Certificatele de absolvire celor care au finalizat cursurile programului postuniversitar de formare în economia sănătății, organizat de UMFST în acest an.

Text și foto: Mădălina ROHAN