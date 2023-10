Soós Zoltán, urmărit penal de DNA pentru presupuse fapte de abuz în serviciu. Primarul și Primăria, fără nicio reacție

Distribuie

Direcția Națională Anticorupție (DNA) – Serviciul Teritorial Târgu Mureș a remis joi, 26 octombrie, o înștiințare către Consiliul Local al Municipiului Târgu Mureș, document în care consilierii locali din ”Orașul Trandafirilor” sunt informați că față de Soós Zoltán, primarul municipiului Târgu Mureș, ”s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale” pentru patru capete de acuzare.

Nicio declarație ”atâta vreme cât este o anchetă în curs”

La solicitarea cotidianului Zi de Zi de vineri, 27 octombrie, nici primarul Soós Zoltán și nici Biroul de presă al Primăriei Municipiului Târgu Mureș nu au dorit să comenteze situația.

”Nici din partea primarului, nici din partea Primăriei nu se vor face declarații atâta vreme cât este o anchetă în curs”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, Cristina Pruteanu, reprezentantă a Primăriei Municipiului Târgu Mureș.

Soós Zoltán, în mai 2023: ”Presiunile şi jocurile politice sunt la ordinea zilei”

În luna mai 2023, primarul municipiului Târgu Mureș a anunţat, prin intermediul unei postări pe pagina proprie de Facebook, că procurorii anticorupție i-au adus la cunoştinţă faptul că este cercetat într-un dosar cu privire la anumite angajări din cadrul administraţiei publice locale.

”Ştiam din 2020 că mandatul de primar nu va fi unul uşor. Însă, mi-am asumat acest lucru, atunci când am depus jurământul şi am decis să vă reprezint cu cinste. Presiunile şi jocurile politice sunt la ordinea zilei şi pentru că am promis mereu transparenţă, vă comunic faptul că în cursul zilei de 30 mai, procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie din cadrul Serviciului Teritorial Târgu Mureş mi-au adus la cunoştinţă faptul că sunt cercetat într-un dosar cu privire la statutul oficial al unor angajaţi din cadrul Primăriei Târgu Mureş. Faţă de cele ce mi s-au adus la cunoştinţă, manifest cooperare, transparenţă şi sunt convins că instituţiile statului îşi vor îndeplini mod onest atribuţiile de serviciu, fără a se lăsa conduse de intrigi politice sau de altă natură”, a afirmat, la acea dată, Soós Zoltán.

Comunicatul DNA Târgu Mureș

Redăm, în rândurile de mai jos, comunicatul de presă semnat de către Ovidiu Daniel Murariu – procuror șef serviciu și Gheorghe Costea – procuror.

”Având în vedere urmărire penală ce se efectuează în dosar Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție (DNA), comunică faptul că Serviciul Teritorial Târgu Mureș a dispus puneerea în mișcare a acțiunii penale față de Soós Zoltán, cu datele de stare civilă din dosar, pentru săvârșirea infracțiunilor de:

Abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit constând în aceea că, în calitate de primar și ordonator principal de credite al Municipiului Târgu Mureș, în exercvitarea atribuțiilor de serviciu, cu încălcarea, cu intenție directă, a prevederilor: art. 155 al. (8) din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul administrativ, art. 464 din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul administrativ, art. 341 al. 1 din O.U.G nr 57/2019 privind Codul administrativ, art. 466 al. (2) din O.U.G nr 57/2019 privind Codul administrativ și art. 473 din O.U.G nr 57/2019 privind Codul administrativ, a semnat fișa postului număr marcă 472, pentru funcția de inspector de specialitate, semnată pentru luare la cunoștință de ocupantul postului, Moraru Andreia Ligia, la data de 23.11.2020, prin intermediul căreia i s-a conferit acesteia, fără emiterea unui act administrativ în acest sens, prerogativele unei funcții publice, respectiv aceea de director executiv al Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș, deși aceasta nu făcea parte din corpul funcționarilor publici, fiind angajată ca și personal contractual în cadrul UAT Comuna Sângeorgiu de Mureș și detașată pe o funcție tot de personal contractual în cadrul Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș, faptă care a avut ca rezultat crearea unei pagube în sumă de 44.555,43 lei în dauna bugetului UAT Municipiului Târgu Mureș, prin prisma cheltuielilor salariale nedatorate (ilegal datorate) reprezentate de salariile brute achitate numitei Moraru Andreia Ligia și contribuția asiguratorie pentru muncă aferente perioadei 23.11.2020 – 10.06.2021.

Atât din perspectiva exercitării în mod abuziv a funcției publice de director executiv al Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș, cât și din perspectiva neîndeplinirii sarcinilor de serviciu care ar fi trebuit să-i revină unui personal contractual încadrat pe funcția de inspector de specialitate la Dispeceratul integrat de urgență din cadrul Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș, concomitent cu obținerea de către numita Moraru Andreia Ligia a unui folos necuvenit reprezentat atât de îndeplinirea prerogativelor unei funcții publice, respectiv aceea de director executiv al Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș, fără existența unui act administrativ emis în acest sens, fără parcurgerea procedurilor legale pentru ocuparea acestei funcții publice de conducere și fără ca aceasta să facă parte din corpul funcționarilor publici, deci și de obținținerea de către aceasta a unui anumit statut și a unei prestanțe sociale conferită de funcția în cauză, cât și inclusiv într-o componentă materială reprezentată de remunerațiile încasate de aceasta.

Totodată, primarul minicipiului Târgu Mureș este vizat într-un dosar penal și pentru abuz în serviciu contând în aceea că:

În calitate de primar și ordonator principal de credite al municipiului Târgu Mureș, în baza aceleiași rezoluții infracționale, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, cu încălcarea, cu intenție directă, a prevederilor: art. 154 al. (1) din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul administrativ, raportat la art. 4 din Hotărârea Consiliului Local Municipal Târgu Mureș nr 266 din 31.10.2019 și respectiv, raportat la art. 1 al. (1) din Hotărârea Consiliului Local Municipal Târgu Mureș nr. 47 din 25.02.2021, art.546 lit. j) din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul administrativ și art. 129 al. (3) lit. c) din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul administrativ, în perioada aflării în vigoare a HCL nr 266 din 31.10.2019, conform căreia, Structura organizatorică (Organigrama și Statul de funcții) a aparatului de specialitate a Primarului Unității Administrativ-Teritoriale Târgu Mureș prevedea doar 2 funcții la Cabinetul primarului municipiului Târgu Mureș anumitei Pruteanu Cristina-Mihaela (începând cu data de 03.11.2020), anumitului Hermann Mark Christian (începând cu data de 10.11.2020) și anumitei Ciotlăuș Ionela Claudia (începând cu data de 17.11.2020), în condițiile în care Cabinetul primarului municipiului Târgu Mureș erau deja angajate numitele Nagy Eva și Somogyi Beata, și, ulterior, după intrarea în vigoare a HCL nr 47 din 25.02.2021, prin care s-a aprobat modificarea Structurii organizatorice a aparatului de specialitate al primarului Unității Adminitrativ-Teritoriale Târgu Mureș, conform căreia la Cabinetul primarului municipiului Târgu Mureș s-au suplimentat funcțiile existente cu încă 4 posturi, astfel ajungându-se la un număr total de 6 funcții, a dispus angajarea pe posturile de consilieri personali la Cabinetul primarului municipiului Târgu Mureș, anumitelor Somogyi Beata și Pruteanu Cristina-Mihaela (începând cu data de 25.03.2021), anumitei Puspoki Adel (începând cu data de 02.06.2021) și anumitului Libeg George Marius (începând cu data de 08.07.2021), prin aceste angajări fiind depășită Structura organizatorică (Organigrama și Statul de funcții) a apartului de specialitate al Primarului Unității Administrativ-Teritoriale Târgu Mureș, cu consecința salarizării nelegale a personalului încadrat la cabinetul primarului municipiului Târgu Mureș care exceda Structurii organizatorice a aparatului de specialitate al Primarului Unității Administrativ-Teritoriale Târgu Mureș, această salarizare împreună cu contribuția asiguratorie pentru muncă aferentă reprezentând paguba adusă municipiului Târgu Mureș și, totodată, folosul necuvenit obținut de către Pruteanu Cristina-Mihaela, Hermann Mark Christian, Ciotlăuș Ionela Claudia, Somogyi Beata, Puspoki Adel și Libeg George Marius.

Prin această faptă, practic Cabinetul primarului municipiului Târgu Mureș a funcționat în perioada 03.11.2020 – 09.11.2020, cu număr propriu-zis de 3 angajați, în perioada 10.11.2020 – 16.11.2020, cu numră propriu-zis de 4 angajați, în perioada 17.11.2020 – 14.03.2021, cu număr propriu-zis de 5 angajați, iar în intervalele 25.03.2021 – 25.05.2021, 02.06.2021 – 07.07.2021 și 08.07.2021 – 02.01.2022, Cabinetul primarului municipiului Târgu Mureș a funcționat cu un număr propriu zis de 7 angajați, faptă care a avut ca rezultat crearea unei pagube în sumă de 176.023,34 lei în dauna bugetului UAT municipiului Târgu Mureș, prin prisma cheltuielilor salariale angajate și suportate de unitatea administrativ-teritorială pentru personalul încadrat în Cabinetul primarului municipiului Târgu Mureș peste plafonul maximal stabilit de prevederile legale și/sau hotărât de către Consiliul Local al municipiului Târgu Mureș, cheltuieli reprezentate de salariile brute și contribuția asiguratorie pentru munca aferentă, achitate pentru persoanele încadrate la Cabinetul primarului municipiului Târgu Mureș, prin nesocotirea și încălcarea, cu bună știință, a prevederilor legale și a hotărârilor Consiliului Local al municipiului Târgu Mureș, concomitent cu obținerea de către mai sus numiții a unui folos necuvenit constând într-o componentă materială reprezentată de remunerațiile încasate de aceștia, nu din perspectiva neîndeplinii sarcinilor de serviciu, ci din perspectiva încadrării acestor la Cabinetul primarului municipiului Târgu Mureș, prin excedarea Structurii organizatorice a aparatului de specialitate al Primarului Unității Administrativ-Teritoriale Târgu Mureș, astfel salarizarea acestora, prin prisma posturilor pe care au fost încadrați, devenind una fără nicio bază legală.

De asemenea, primarul Soos Zoltan este acuzat de abuz în serviciu constând în aceea că:

În calitate de primar și ordonator principal de credite al municipiului Târgu Mureș, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, cu încălcarea, cu intenție directă, a prevederilor: art.438 al. (3) din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul administrativ, art. 431 al. (5) din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul administrativ și art. 506 al. (6) din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul administrativ, a dispus, la data de 23.11.2020, delegarea temporară a atribuțiilor de secretar general al municipiului Târgu Mureș în favoarea numitei Soos Erika, detașată de la UAT, comuna Livezeni și încadrată în cadrul UAT municipiul Târgu Mureș, pe o funcție de execuție, respectiv pe cea de consilier juridic superior la Serviciul insolvențe, contestații, baze de date din cadrul Direcției impozite și taxe locale, începând cu data de 24.11.2020, până la data de 31.12.2020, fără a exista niciun fel de înștiințare prealabilă a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, cu consecința vătămării intereselor legitime ale municipiului Târgu Mureș, realizată prin încălcarea limitelor delegării de atribuții și a procedurii de ocupare a funcției publice specifice de secretar general al unității administrativ-teritoriale prevăzute de lege, faptă care a avut ca rezultat crearea unei pagube în sumă de 3.342, 55 lei în dauna bugetului UAT municipiul Târgu Mureș, prin prisma cheltuielilor salariale nedatorate (ilegal datorate) reprezentate de salariile brute achitate numitei Soos Erika și contribuția asiguratorie pentru muncă, aferente perioadei 24.11.2020 – 03.12.2020, atât din perspectiva exercitării în mod abuziv a funcției publice de conducere, cât și din perspectiva neîndeplinirii sarcinilor de serviciu care ar fi trebuit să-i revină ca urmare a detașării de la UAT comuna Livezeni și încadrării în cadrul UAT municipiul Târgu Mureș, pe o funcție de execuție, respectiv pe cae de consilier juridic superior la Serviciul insolvențe, contestații, baze de date din cadrul Direcției impozite și taxe locale, concomitent cu obținerea de către numita Soos Erika a unui folos necuvenit reprezentat atât de îndeplinirea prerogativelor de secretar general, fără parcurgerea procedurilor legale pentru ocuparea acestei funcții, deci și obținerea de către aceasta a unui anumit statut și a unei prestanțe sociale conferite de funcția în cauză, cât și inclusiv într-o componentă materială reprezentată de remunerațiile încasate de aceasta.”

Alex TOTH