Anunț de presă

Distribuie

Achizitor: SILVANA SRL

Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achizitie: achiziție competitivă conform prevederile Ordinului MFE nr. 1284 / 2016.

Denumirea contractului: Furnizare de utilaj și soft, in cadrul proiectului „ “RETEHNOLOGIZAREA SOCIETATII SILVANA S.R.L. CU UN UTILAJ MODERN ŞI UN SOFTWARE DE AUTOMATIZARE”, cod SMIS 158998.

Obiectul contractului: livrarea, montajul si punerea in functiune a utilajului modern și instalarea/configurarea software-lui.

Valoarea estimată a contractului: 3,858,013.53 lei fara TVA

Locul de livrare a utilajului: la locul de implementare, respectiv: Strada Comuna Petelea, Sat Petelea nr. 558, Comuna Petelea, Sat Petelea, nr. 558, Localitatea: Petelea, Cod poştal: 547460, Judeţul: Mureş, Ţara: România.

Cantitatea de bunuri achiziționate: conform prevederilor din documentatia de achizitie.

Durata contractului de achizitie: 1 lună, de la data semnarii contractului de catre ambele parti.

Documentatia de atribuire: se poate obtine la solicitarea scrisa a oricarui operator economic interesat adresată către SILVANA SRL, e-mail: silvana_group@yahoo.com sau pe site-ul www.fonduri-ue.ro.

Oferta poate fi transmisa prin posta/curier sau depusa direct de catre ofertant la adresa:

SILVANA SRL – Strada Comuna Petelea, Sat Petelea nr. 558, Comuna Petelea, Sat Petelea, nr. 558, Localitatea: Petelea, Cod poştal: 547460, Judeţul: Mureş, Ţara: România.

Oferta va fi depusa intr-un exemplar original.Orice alte documente emise in tara de origine vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana. Ofertele alternative: interzise

Data si ora limita de depunere a ofertelor: 13.11.2023 ora 12:00 la adresa: Strada Comuna Petelea, Sat Petelea nr. 558, Comuna Petelea, Sat Petelea, nr. 558, Localitatea: Petelea, Cod poştal: 547460, Judeţul: Mureş, Ţara: România.

Data si locul de deschidere a ofertelor: 13.11.2023 ora 12:30 la adresa: SILVANA SRL – Strada Comuna Petelea, Sat Petelea nr. 558, Comuna Petelea, Sat Petelea, nr. 558, Localitatea: Petelea, Cod poştal: 547460, Judeţul: Mureş, Ţara: România.

Participantii la sedinta de deschidere a ofertelor trebuie sa prezinte B.I./C.I./pasaport in copie conform cu originalul. De asemenea, in situatia in care participantul nu este reprezentantul legal se va prezenta o imputernicire, in original, din partea societatii pe care o reprezinta.

Clarificarile se accepta in forma scrisa depuse personal, prin posta/curier rapid la adresa SILVANA SRL – Strada Comuna Petelea, Sat Petelea nr. 558, Comuna Petelea, Sat Petelea, nr. 558, Localitatea: Petelea, Cod poştal: 547460, Judeţul: Mureş, Ţara: România sau prin e-mail: mirage.consult@gmail.com, cu confirmare de primire din partea SILVANA SRL, pana la data de 07.11.2023, inclusiv.

Raspunsurile la Solicitarile de clarificari primite de la operatori economici se posteaza pe site-ul http://www.fonduri-ue.ro, in cadrul sectiunii “Specificatii” a anuntului de participare aferent acestei proceduri de atribuire (fara dezvaluirea identitatii acestora) pana la 08.11.2023, inclusiv.

Raspunsurile se trimit si catre operatorii economici de la care au fost primIte respectivele solicitari de clarificari, prin fax/e-mail, etc. Limba de redactare a ofertei si a documentelor însoțitoare ale acesteia: limba română.

Garantie de participare la procedura de atribuire: nu se solicita

Garantie de buna executie: nu se solicita.

Derularea procedurii de atribuire: in conformitate cu Ordinului MFE nr. 1284 / 2016.

Perioada pentru care ofertantul trebuie să își mențină oferta valabilă: minim 60 de zile de la data limita prevazuta pentru depunerea ofertelor. Oferta financiară depusă și contractată devine obligatorie.

Criteriul de atribuire a contractului de achiziție: pretul cel mai scazut

Persoana de contact:

JENICA FARCAS – Manager Proiect

Adresa: silvana_group@yahoo.com

Telefon: 0723548547 / 0265255495

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritara 4 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei, Prioritatea de investiții: Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare, Acțiunea 4.1.1 Investiții în activități productive, tip de proiect: “Investiții în retehnologizare acordate IMM-urilor din domeniul industriei alimentare și al construcțiilor, în vederea refacerii capacității de reziliență”, APEL 2022.