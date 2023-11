Proiectul ”CULTFORT – Fortăreață de cultură urbană” finalizat la Sighișoara

Distribuie

Fundaţia Mihai Eminescu Trust a anunţat, marţi, finalizarea proiectului „CULTFORT – Fortăreaţă de cultură urbană”, în cadrul căruia au fost restaurate şi reamenajate Turnul şi Bastionul Măcelarilor din Cetatea Medievală Sighişoara, fiind organizate şi numeroase evenimente culturale.

Proiectul „CULTFORT – Fortăreaţă de cultură urbană”, finanţat prin Granturile SEE 2014-2021 în cadrul Programului RO-CULTURA, a avut o durată de 24 de luni şi a beneficiat de o finanţare totală nerambursabilă de 794.115 lei, Fundaţia Mihai Eminescu Trust contribuind cu suma de 98.149 lei.

„Proiectul a răspuns nevoilor identificate de echipa Fundaţiei în cadrul unei serii de dezbateri publice organizate în 2019 la Sighişoara: nevoia de îmbunătăţire a managementului cultural, de implicare a mediului de afaceri, de amenajare de spaţii culturale multifuncţionale şi de îmbogăţire a agendei culturale locale. În primul an al proiectului, echipa s-a focusat, alături de arhitecţi şi o echipă dedicată de constructori, în procesul de restaurare şi reamenajare a Turnului şi Bastionului Măcelarilor din Sighişoara, dar şi pe întâlniri cu actori culturali pentru realizarea unei strategii culturale a oraşului şi pe cursuri acreditate de formare antreprenorială culturală”, a arătat Fundaţia Mihai Eminescu Trust, într-un comunicat de presă.

În acest an, evenimentele culturale din Bastionul Măcelarilor au constat în proiecţii de film, concerte şi piese de teatru, evenimente de video mapping şi de artă culinară, tururi ghidate ale Sighişoarei, o lună de ateliere de artă urbană pentru copii şi adolescenţi, în seria „Micul Arhitect – program de iniţiere în arhitectură”.

Pentru finalul de proiect, a arătat Fundaţia Mihai Eminescu Trust, echipa proiectului a organizat trei evenimente, în cadrul unor ateliere simultane de artă dedicate copiilor: pictură pe lemn şi pânză, design de tricouri şi crearea manuală de dovleci din pânză.

„20 de copii şi tineri s-au bucurat de aceste activităţi gratuite şi au mers acasă cu rodul efortului lor. Ziua a continuat cu expoziţia de fotografie a celor 30 de copii care, în luna august a acestui an, au participat la un curs de artă fotografică alături de Ştefan Buga, un artist fotograf din Cluj-Napoca. Acesta i-a învăţat diferite tehnici utilizate în fotografie, iar cele 30 de lucrări ale copiilor au avut trei tematici: ‘Umbre şi lumini’, ‘Contraste de culoare’ şi ‘Simetrie vs Asimetrie’. Lucrările au fost expuse în Bastionul Măcelarilor. Seara s-a încheiat cu un cinema în aer liber, în Bastionul Măcelarilor, unde 75 de tineri din Sighişoara au urmărit un lung-metraj în tematica zilei: Halloween. Răspunsul locuitorilor Sighişoara faţă de activităţile proiectului a fost unul eminamente pozitiv, pe întreaga durată a acestuia. Fiecare categorie de vârstă s-a bucurat de activităţi dedicate, aşa cum şi actorii culturali ai oraşului au găsit în Turnul şi Bastionul Măcelarilor un spaţiu de exprimare şi experimentare artistică foarte bine-venit”, se mai arată în comunicatul de presă.

Fundaţia Mihai Eminescu Trust a precizat că în total 1013 persoane au fost implicate direct în activităţile proiectului, acesta beneficiind de sprijinul a şapte voluntari.

