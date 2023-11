Avem constructor câștigător pentru Spitalul de Mari Arși: YDA Inșaat Sanayi ve Ticaret AS și Synergy Construct SRL!

Distribuie

Ministerul Sănătății a desemnat miercuri, 8 noiembrie, câștigătorul licitației pentru construirea viitorului Spital de Mari Arși de la Târgu Mureș. Licitația a fost câștigată de asocierea de firme YDA Inșaat Sanayi ve Ticaret AS din Turcia (leader) și Synergy Construct SRL București (partener).



Detalii despre viitorul imobil

Contactat de cotidianul Zi de Zi, ec. Florin Crăciun (foto), managerul interimar al Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, a declarat: ”Procedura de licitație publică pentru achiziția de lucrări civile de construcţii pentru realizarea obiectivului „Construirea unui Centru de Arşi și reorganizarea fluxurilor medicale ale spitalului pentru o mai bună poziționare şi conectare a departamentelor Urgenţă, ATI şi chirurgie” a demarat la data de 3 martie 2023, fiind inițiată de către Ministerul Sănătății, prin Unitatea de Management al Proiectului Băncii Mondiale. Clădirea viitorului Centru de Arși va avea regim de înălțime subsol plus parter plus 4 etaje plus etaj tehnic şi va include Centrul de Mari Arși cu 15 paturi, blocul operator cu 25 de săli de operație, secția clinică Anestezie și Terapie Intensivă – ATI cu 44 de paturi, spații conexe – Sterilizare, Unitate de transfuzii sanguine, morgă, centru de formare, spații tehnice, spații administrative și logistice etc. și relocare Heliport. Pe lângă edificarea noii clădiri, investiția mai prevede realizarea unei pasarele de legătură cu clădirile existente ale spitalului și reorganizarea circuitelor medicale ale secțiilor”.

Investiție de 295 milioane de lei

Finanțarea obiectivului de investiții “Construirea unui centru de arşi şi reorganizarea fluxurilor medicale ale spitalului”, se va realiza din Acordul de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare destinat Proiectului privind reforma sectorului sanitar – îmbunătățirea calității și eficienței sistemului sanitar, valoarea investiției fiind de peste 295 de milioane de lei.

Potrivit graficului de realizare a proiectului, semnarea contractului cu asocierea de firme câștigătoare se va realiza până la sfârșitul lunii noiembrie 2023, iar pașii următori vor fi: prelungirea autorizației de construire, demers care va fi realizat de managementul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, plata unei taxe către Inspecția în Construcții și emiterea ordinului de execuție a lucrărilor. Totodată, realizarea investiției depinde și de o nouă decizie a Guvernului Ciolacu pentru finanțarea obținută de la Banca Mondială.

Informații despre Synergy Construct SRL

Conform portalului www.licitatiapublica.ro, Synergy Construct SRL București s-a înființat la data de 16 mai 2001, are ca obiect de activitate ”Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale” și este deținută de către doi asociați, ambii cu 50% din acțiuni: Gunata Savas și Huseyin Karali.

La finalul exercițiului financiar 2022, societatea a raportat o cifră de afaceri de 100 de milioane de lei, profit net de 5,3 milioane de lei și 108 angajați. În ultimii cinci ani, în perioada 2018-2022, SC Synergy Construct SRL București a derulat afaceri cumulate de 798,8 milioane de lei și a obținut un profit net total de 111 milioane de lei.

Compania deține în portofoliu realizări precum Lemon Retail Park din Pipera și spitalul privat Enayati Medical City (foto) din București.

Alex TOTH