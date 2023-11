Colectarea pe fracții a deșeurilor din zona Reghin, în atribuția F&G Eco SRL

Distribuie

În România, colectarea pe cinci fracții a deșeurilor a devenit obligatorie conform legislației în vigoare: plastic/metal, hârtie/carton, sticlă, deșeuri bio și rezidual. Despre acest aspect ne-a vorbit Mihai Pădurean, directorul SC F&G Eco SRL, societate care că sarcină colectarea selectivă a deșeurilor la nivelul municipiului Reghin.

Reporter: Pentru început, care este povestea F&G Eco SRL?

Mihai Pădurean: F&G Eco SRL a luat ființă în 2009 că și societate de salubritate. Operăm de atunci neîntrerupt, preponderent în județul Mureș, dar am mai lucrat și în județele Harghita și Cluj. În 2022 ne-am asociat cu societatea Ave Bihor, o firmă cu tradiție pe piața din România, având operațiunile majoritare în județul Bihor, dar și în județele Sălaj și Harghita. Această societate de salubritate operează în patru din cele cinci zone ale județului Bihor. Pe tipul acesta de activitate pe care dorim să-l implementăm și aici la Reghin, Ave Bihor au ajuns la o rată de reciclare de 40%, deci sunt printre firmele din țară cele mai bine poziționate pe acest sistem de colectare a deșeurilor pe fracții.

Rep.: Care a fost motivația asocierii dintre F&G Eco și Ave Bihor SRL?

M.P.: Motivația acestei asocieri a fost că cele două firme împreună punându-și la un loc experiența și capacitatea logistică, să implementeze cu succes colectarea pe fracții care este stipulată prin legislația în vigoare. După cum se știe, operatorii de salubritate nu mai au voie să colecteze gunoiul în amestec. Legislația actuală prevede că acesta să se colecteze pe fracții. În acest sens, prin legislație și prin contractul pe care l-am câștigat în urmă licitației desfășurate de ADI Ecolect Târgu Mureș, în municipiul Reghin și zona limitrofă, respectiv comunele din jurul municipiului Reghin de pe Valea Gurghiului și Valea Mureșului, suntem obligați să adunăm gunoiul pe cinci fracții: rezidual, deșeuri bio, deșeuri de plastic, deșeuri de hârtie și deșeuri de sticlă. Am început activitatea cu 1 februarie 2023 în 24 de comune din jurul Reghinului unde operăm de opt-nouă luni. Din luna februarie și până în prezent am ajuns la o rată de colectare pe fracții a deșeurilor, în afară gunoiului menajer, în jurul a 18%. Din data de 23 octombrie 2023 s-a încheiat contractul dintre RAGCL și Municipiul Reghin, iar Asocierea F&G Eco – Ave Bihor SRL a preluat colectarea deșeurilor pe fracții și în municipiul Reghin.

Rep.: Cum se poate caracteriza activitatea F&G Eco la nivelul municipiului Reghin?

M.P.: În aceste două săptămâni de când am început să operăm în municipiul Reghin am făcut programe de colectare pe zone și pe fracții pe care le-am distribuit la toți cetățenii. De asemenea, am distribuit calendare cu colectarea pe fracții, pe fiecare culoare astfel încât fiecare om să știe ce fel de deșeuri să scoată în ziua respectivă. Un alt aspect important, am făcut punctele de colectare plurifamiliale în cartiere, am adus containere pe culori conform normativelor legislației în vigoare. Mai concret, rezidualul se va pune la negru, bio la maro, plasticul la galben, în cel albastru vom pune hârtia și în cel verde vom pune sticlă. Am constituit în toate cartierele aceste punctele plurifamiliale pentru că cetățenii să aibă unde să pună gunoiul separat pe fracții iar noi să-l putem ridica. Legislația pe care o avem, contractul și monitorizarea pe care ne-o face ADI Ecolect ne obligă că aceste deșeuri să le ridicăm în acest fel.

Rep.: Un aspect important îl reprezintă cetățeanul, mai exact modul acestuia de a se raporta la acest tip de selectare a deșeurilor.

M.P.: Sunt unele cartiere în care lucrurile funcționează mai bine, sunt altele în care funcționează mai rău, fapt pentru care facem un apel la cetățeni să înceapă să pună deșeurile exact pe fracții, conform containerelor inscripționate. Acolo unde vom observă că avem o deficiență de capacitate, dacă un anumit tip de gunoi este în exces, vom suplimenta cu containere astfel încât fiecare deșeu să fie pus la locul lui, să nu avem prin cartiere deșeuri împrăștiate, implicit o lipsă de curățenie. În acest sens, pentru a implementa această colectare pe fracții, colaborăm cu Primăria municipiului Reghin.

Toate mesajele pe care noi vrem să le transmitem către cetățeni sunt preluate de către ei și postate pe pagină de Facebook a Municipiului Reghin și a primarului Márk Endre. Știm că colectarea pe fracții este un sistem destul de greoi. Cu toate acestea, foarte mulți cetățeni din municipiul Reghin și din zonele din jur cunosc acest sistem pentru că au mai fost ieșiți în țările din UE și au văzut în alte țări faptul că este un domeniu foarte bine reglementat și acolo unde oamenii respectă să selecteze gunoiul, respectiv să pună exact așa cum trebuie pe fracții, acolo acest sistem funcționează. Această colectare pe fracții este una destul de dificilă, dar cu toate acestea trebuie și noi să fim un pic atenți, fiecare la nivel personal și să acționăm într-un mod corespunzător. În ceea ce privește programul de colectare pe străzi, s-au distribuit saci la fiecare familie. În fiecare săptămână avem un program pe care îl afișăm cetățenilor, ceea ce urmează să ridicăm, tocmai că să venim în întâmpinarea cetățenilor. De exemplu, în săptămâna această, în primele două zone, luni și marți ridicăm gunoiul menajer și cel de carton, iar în momentul în care am ridicat cartonul cu sacul albastru, dăm la schimb un alt sac albastru astfel încât cetățeanul să poată să își pună în el cartonul pentru perioada următoare, să poată să-l scoată apoi la poartă conform programului. În celelalte trei zone, în săptămâna această, miercuri, joi și vineri ridicăm gunoiul menajer și de plastic. Tot așa, ridicăm cu mașini separate. În momentul în care i se ridică la om plasticul, i se dă un sac galben în care să poată să pună plasticul pentru următoarea colectare. Îi rog foarte mult pe cetățeni să urmărească indicațiile noastre. În acest sens avem o pagină de Facebook, se numește Asocierea FG Eco – Ave Bihor, unde se pot găși toate informațiile necesare, plus un număr la care lumea ne poate suna în cazul în care lucrurile nu funcționează așa cum trebuie. La acest număr pot să semnaleze deficiențe, faptul că nu s-a ridicat gunoiul sau orice alte probleme pot apărea.

Rep.: De ce este importantă colectarea selectivă?

M.P.: Importanța vine din două aspecte. În primul rând, dacă colectăm pe fracții, o parte din deșeuri, vorbim aici de plastic, sticlă, hârtie, se reîntorc că și materie primă pentru anumite industrii. Noi nu le punem în aceleași mașină, le colectăm fiecare cu mașini separate, le aducem în stația de transfer de la Reghin și de aici le ducem, fie la stația de sortare de la Cristești, unde aceste deșeuri se sortează și se balotează pe culori și pe tipuri de materiale, fie, cum e în cazul deșeurilor din sticlă de exemplu, le valorificăm direct din stație, conform contractului. Aceste materiale pe care noi le recuperăm, deșeuri pe care populația le pune separate pe fracții, ajung ca materii prime pentru anumite industrii lucru care, pe de o parte creează niște locuri de muncă, iar pe de altă parte salvăm anumite resurse naturale care sunt limitate cum ar fi lemnul la industria cartonului sau petrolul, în cazul derivatelor de plastic. Pe de altă parte, dacă colectăm pe fracții, mai avem și un alt rezultat. O parte din cheltuielile pe care cetățenii le suportă sunt finanțate de OIREP-uri, adică acești bani se întorc înapoi la primărie. Este și o chestie financiară, salubritatea va costa mai puțin dacă reușim să separăm aceste deșeuri pe fracții reciclabile.

A consemnat Alin ZAHARIE