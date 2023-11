Protestul de la CAS Mureș continuă: „Nu se vede ce facem, doar atunci când nu facem”  

Distribuie

Este a doua săptămână de protest național inițiat de Casele de Asigurări de Sănătate (CAS), iar negocierile par să întârzie să apară. Să fie acest lucru doar o altă manifestare a dezinteresului statului pentru această instituție fundamentală care i se subordonează?! Cel puțin acesta este motivul identificat de președintele Sindicatului ”Solidaritatea” CAS Mureș, Alina Simionescu, în cadrul unei conferințe de presă organizată miercuri, 8 noiembrie, la sediul instituției.

„Munca noastră este exact ca cea unei femei în casă, nu se vede ce face, decât atunci când nu face. Exact așa suntem noi. Eu consider că suntem atât de disprețuiți și neglijați, de parcă nici nu am exista. Ca număr, de la 3.000 de angajați, am ajuns la 2.000 și ceva la nivel național. Ne pleacă și vor mai pleca colegi”, a afirmat Alina Simionescu.

Potrivit acesteia, salariile infime au consecințe faptice îngrijorătoare: demisia în masă, ceea ce duce la un deficit considerabil de personal și implicit la nevoia de creștere a aportului individual de muncă al angajaților rămași. Astfel se acumulează ore suplimentare necompensate care la nivelul județului Mureș se reflectă printr-un număr total de 1.169 de zile de concediu de odihnă neefectuate și 1.067 de zile de concediu medical, în doar primele nouă luni ale anului curent. Toate aceste consecințe negative se țin lanț, creând un efect de domino care duce la o singură finalitate posibilă: impunerea prin protest.

“Nu se știe până la urmă de cine depinde Casa de Asigurări de Sănătate pentru că este o instituție autonomă în subordinea Parlamentului, dar pe grila de salarziare niciodată nu o să știm unde suntem pentru că nu e clar care e statutul nostru. Prin Legea 153, pe noi ne-au asimiliat pe grilă la <<alte instituții subordonate>>, noi suntem la <<alții/altele>>”, a mai precizat Alina Simionescu ca un argument suplimentar care atestă nepăsarea reprezentanților statului în legătură cu instituțiile CAS.

Cu toate acestea, angajații CAS nu au vrut să-i priveze total pe cetățeni de beneficiile la care sunt îndreptățiți prin lege, motiv pentru care în fiecare zi, în intervalul 8.00 – 9.00 sunt preluate și efectuate solicitările care constituie urgențe.

„Vă aducem la cunoștință că în continuarea protestelor noastre, vom refuza preluarea și prelucrarea datelor de la furnizori/beneficiari, fapt care va putea să afecteze activitatea altor persoane juridice din județ. Regretăm profund neplăcerile create, dar este ultima soluție care ne-a mai rămas”, a fost concluzia sindicaliștilor de la CAS Mureș.

Angajaților CAS Mureș li s-au alăturat în protest și membrii Asociației Medicilor de Familie Mureș, în semn de solidaritate.

Mădălina ROHAN