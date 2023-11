Apel de selecție – GAL Zona de Câmpie

Distribuie

APEL DE SELECŢIE

ASOCIAŢIA GAL ZONA DE CAMPIE

Anunţă lansarea sesiunii de cereri de proiecte pentru :

Măsura M3/6A – ,,Încurajarea antreprenoriatului și înființarea de activități non-agricole” (fonduri EURI)

Măsura M4/6A – “Investiţii în activități non-agricole pentru dezvoltarea teritoriului ”(fonduri EURI)

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: M3/6A/3/2023 (Euri)

: M4/6A/2/23 (Euri)

Data lansării apelului de selectie: 13.11.2023

Data limită de depunere a proiectelor: 23.11.2023

Locul şi intervalul orar în care se pot depune proiecte: GAL Zona de Campie, Comuna Band, str. Păcii, nr. 1, judet Mures de luni până vineri între orele: 8:00 – 12 :00

Fondul disponibil – alocat pentru aceasta sesiune :

Măsura 3/6A :

Fondul disponibil pentru această sesiune de cerere de proiecte este de 35.000,00 euro.

Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru finanțarea de noi activități non- agricole în mediul rural pe baza unui plan de afaceri.

Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim cinci ani și este de:

35.000 de euro/proiect;

Sprijinul se va acorda sub formă de primă în două tranșe, astfel:

80% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare;

20% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului de afaceri.

Măsura 4/6A :

Fondul disponibil pentru această sesiune de cerere de proiecte este de 55.462,73 euro.

Sprijinul public nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri va fi de maximum 90% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăși:

55.080 euro/proiect

Valoarea maxima eligibila a unui proiect va fi de 61.200 Euro.

Sprijinul pentru proiectele generatoare de venit se va acorda conform R(UE) nr. 1407/2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, iar valoarea totală a ajutoarelor de minimis primite pe perioada a 3 ani fiscali de către un beneficiar nu va depăși plafonul maxim al ajutorului public de 200.000 Euro/ beneficiar.

Beneficiarii eligibili:

Măsura 3/6A :

Beneficiari eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 3/6A de la nivelul GAL Zona de Campie sunt :

Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia (start-ups);

Măsura 4/6A :

Beneficiari eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 4/6A de la nivelul GAL Zona de Campie sunt :

Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din teritoriul GAL;

Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până în momentul depunerii acesteia (start-ups) din teritoriul GAL;

Apelul se adresează actorilor locali care propun proiecte ce vor fi implementate în aria de acoperire a GAL Zona de Campie.

Durata maximă de execuţie a contractelor de finanţare nu poate depăşi termenul de plată de 31.12.2025, prevăzut de Regulamentul (UE) nr. 2220/2020. Contractarea se va efectua până la data de 31.12.2023.

Informațiile detaliate privind accesarea şi derularea măsurilor (inclusiv cerinţele de conformitate şi eligibilitate) sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului – în vigoare la momentul lansării apelului de selectie – aferent măsurii respective, care se găseste pe pagina de internet a Asociației: www.zonadecampie.ro.

Informaţiile suplimentare le puteţi obţine, în format electronic, de pe site-ul www.zonadecampie.ro., iar în format tipărit, în mod gratuit, de la sediul Asociaţiei.

Date de contact: tel: 0722.510.178, e-mail: gal.zonadecampie@yahoo.com.