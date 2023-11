CSM Târgu Mureș, eșec pe muchie de cuțit la baschet masculin

Distribuie

Formația de baschet masculin CSM Târgu Mureș a fost învinsă vineri, 17 noiembrie, pe teren propriu, în Sala Sporturilor ”Simon Ladislau”, în etapa a 9-a a Ligii Naționale de Baschet Masculin Getica 95, de FC Argeș Pitești, cu scorul de 81-85 (17-25, 19-20, 21-19, 24-21).

Pentru gazde au reușit să puncteze: Jeremic 15 (3×3), Martinic 13 (3×3), Șanta 13, Person 12, Gajovic 9 (1×3), Borșa 8, Lowrance 6 și Paliciuc 3 (1×3). Au mai jucat: Nistor și Bölöni.

Pentru formația vizitatoare au înscris: Fometescu 17 (5×3), Jevtovic 16 (1×3) plus 10 recuperări, Allen-Williams 15 (1×3), Douvier 15 (2×3), Smith 8, Voinescu 4, Kelly 4, Chițu 4 (1×3) și Andrieș 2.

”Piteștiul este o echipă foarte bună, știam acest lucru de la început, nu degeaba sunt pe locul 2, la egalitate cu Oradea în clasament. Au un sezon foarte bun și au un lot foarte bine structurat și complet. Am jucat, zic eu, destul de bine, cu mult energie, dar pe alocuri ne-am pierdut concentrarea și acest lucru s-a văzut. Când ne-am apropiat, din păcate nu am putut să trecem peste. Sunt iarăși un pic supărat pentru felul în care am început meciul, le-am lăsat prea multe aruncări deschise pe început de meci, ei au prins ritmul și au avut un procentaj foarte bun la 3 puncte în prima parte a meciului, după care a trebuit să alergăm după ei tot meciul. Asta este, trebuie să muncim în continuare, ne așteaptă doar meciuri grele și să ne adunăm, să încercăm să câștigăm următorul meci. Nici un meci nu va fi ușor, este o competiție lungă și foarte, foarte grea”, a declarat după meci George Trif, antrenor principal al CSM Târgu Mureș.

În clasament, CSM Târgu Mureș are o zestre de 12 puncte (4 victorii și 4 eșecuri).

Alex TOTH