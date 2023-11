Statistică îngrijorătoare privind actele de agresiune și violență. Soluții propuse de Ministerul Justiției

Distribuie

Vineri, 24 noiembrie, în cadrul conferinței de presă organizată la sediul Partidului Național Liberal (PNL) Mureș, unul dintre subiectele abordate au vizat nivelul actual de siguranță al cetățenilor mureșeni. În acest context, unul dintre invitații speciali ai acestei sesiuni de conferință de presă, Alina Gorghiu, Ministrul Justiției, a ridicat problema numărului semnificativ și totodată îngrijorător de acte de agresiune și violență înregistrate la nivelul județului Mureș în acest an. “Cu privire la Mureș, vreau să vă dau niște cifre pe care le consider relevante, pentru că anul acesta, până la 31 octombrie, au fost înregistrate 473 de ordine de protecție provizorii, dintre care pentru 70 s-a dispus monitorizarea electronică a agresorului. Anul acesta în județul Mureș au fost înregistrate 136 de dosare penale pentru încălcarea ordinului de restricție provizorie. Ca atare, vreau să trag o concluzie, numărul acestora este destul de ridicat și este foarte important să discutăm împreună despre monitorizarea electronică care se află la dispoziția polițiștilor sau instanțelor de judecată. Cifrele ne arată că actele de agresiune și violență sunt în număr mult mai mare acum decât în anii anteriori. Acesta este și motivul pentru care pentru mine ca femeie, pentru PNL, pentru Ministerul Justiției, este prioritate 0 în identificarea de mijloace legislative și soluții tehnice pentru a diminua acest fenomen. Vă amintesc că am fost, împreună cu colegii liberali, inițiatorul procedurii de monitorizare a agresorilor, iar în județul Mureș s-a desfășurat primul proiect pilot ”, a precizat aceasta în cadrul conferinței.

În vederea prevenirii ca acest fenomen să se extindă și mai tare, Ministerul Justiției, aflat sub actuala conducere a Alinei Gorghiu, a propus un nou proiect care prevede extinderea ordinelor de restricție. Conform acestui proiect, ordinele de restricție se vor elibera pentru orice tip de agresor și de agresiune: “Ca să vă dau detalii despre acest proiect nou care a trecut de Senat și se află în Camera Deputaților, prin adoptarea noii legi, se aplică acest ordin de protecție în cazul tuturor formelor de violență, nu doar violență fizică, ci și hărțuiri online, apeluri telefonice multiple la orele nepotrivite, urmărire, supravegherea locuinței și așa mai departe ”, a adăugat aceasta.

M.R.