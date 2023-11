O victorie și trei înfrângeri la polo

Distribuie

Echipa de polo din cadrul CSM Târgu Mureș a învins categoric Dinamo, însă a pierdut celelalte trei partide în turneul 2 din cadrul Campionatului Național U17.

„Echipa este în formare, trebuie să avem răbdare cu fetele”, a declarat antrenorul Cristian Ispir.

Rezultatele și marcatoarele echipei sunt următoarele:

CSM Târgu Mureș – CS Dinamo București: 20-6 (4-0, 6-0, 6-4)

Marcatoarele au fost: Ioana Cociș 6, Béres Krisztina 3, Renata Cazan 4, Oroszfai Krisztina 3, Béres Orsolya 2, Sîvu Francesca 2.

CS Crișul Oradea – CSM Târgu Mureș: 24-10 (5-1, 9-2, 6-2, 5-5)

Marcatoarele au fost: Ioana Cociș 3, Sîvu Francesca 3, Oroszfai Krisztina 1, Ioana Nevodar, Béres Orsolya 1.

CSM Târgu Mureș – CSS nr. 1 București: 5-13 (0-3, 1-3, 1-3, 3-4)

Marcatoarele au fost: Ioana Cociș 3, Renata Cazan 1, Francesca Sîvu 1.

CSM Unirea Alba Iulia – CSM Târgu Mureș: 18-5 (7-0, 3-1, 7-3, 1-1)

Marcatoarele au fost: Ioana Cociș 3, Renata Cazan 1, Francesca Sîvu 1.

Lotul folosit în acest turneu de antrenorii Cristian Ispir și Andreea Maier este format din următoarele sportive: Ioana Murar, Ioana Nevodar, Molnár Alyssa, Ioana Cociș, Roxana Pop, Bakos Dalma, Béres Orsolya, Béeres Krisztina, Oroszfai Krisztina, Renata Cazan, Francesca Sîvu, Elisa Frandeș, Theil Carla.

Antrenorul Cristian Ispir a așteptat cu nerăbdare prima victorie din campionat: „Am așteptat, am sperat la această victorie, deoarece și în primul tuneu am observat că suntem foarte aproape valoric de fetele de la Dinamo. Bineînțeles că suntem pe un nou drum, în sensul că mai mult de 80-85% din fete sunt începătoare, noi, dar încercăm, muncim și așa cum am spus mereu, doar cu muncă și răbdare putem. Dacă o să le avem, o să vină și rezultatele. Generațiile anterioare și pe care le-am construiut, au avut nevoie ani de zile pentru a aduce medalii. Și acum ar trebui să avem răbdare cel puțin un an, doi, trei, pentru a începe să aducem medalii. Până atunci nu pot cere asta, pentru că peste noapte nu se poate, nu are nimeni bagheta magică. Sunt mulțumit, încep să se închege ca și echipă. Încep să înțeleagă acest sport și sper să avem un parcurs în creștere”, a declarat acesta.

Ioana Cociș, jucătoarea care a marcat 16 goluri în acest turneu a fost și ea nerăbdătaore să vadă rezultatele: „La primul turneu am pierdut la un gol diferență, 18-17, iar acum ne bucurăm pentru această victorie. Această nouă echipă este foarte bună și am început să fim o echipă, nu că înainte nu eram, dar acum suntem ca o familie. Fetele mici încă învață pe parcurs și o să revină. Avem o responsabilitate mai mare, trebuie să le îndrumăm pe cele mai mici să ajungă cât mai sus și să ne ajungă din urmă pe toate, pentru a câștiga mult mai multe meciuri. Obiectivul personal este să ajungem o familie mai mare, să câștigăm cât mai multe meciuri și să ocupăm primul loc. Dacă nu anul acesta, atunci anul viitor. Avem răbdare”, a declarat acesata.

Diana CĂRBUREAN

Sursa foto: Kádár Csongor Krisztián