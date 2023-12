Decăderea media într-o epocă a clickbait-ului. Prima ediției a conferinței NextGenCommunication, la centrul Unix

Distribuie

Prodecanul Facultății de Științe și Litere din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș, Cezar Sigmirean, a organizat marți, 5 decembrie, prima ediție a conferinței NextGenComunication, începând cu ora 10:00 la centrul Unix, din cartierul Cornișa. Conferința, organizată sun forma unei mese rotunde, a reunit specialiști de seamă ai domeniului comunicațiilor, cadre didactice ale unor renumite universități românești și nu numai, spre a dezbate perspectivele actuale ale comunicării digitale, termenul-cheie al conferinței fiind cel de „pluralism”. Prezidiul, alcătuit din studenți interesați despre acest domeniu cotemporan, a avut ocazia de a asista la prezentările unor oameni de anvergură, speakerii invitați la eveniment, fie online, fie onsite, fiind: Cezar Sigmirean, Alex Cistelecan, Joseph Charles O’Brian, Florea Ioncioaia, Dorin Popa, Marius Pașcan, Ioan Hosu, Mihnea Stoica, Anca Șincan, Alin Răuțoiu, Andrei Nae, Daniela Șuhanea, Carmen Brehoi, Gabriela Goundenhoff, Simona Fer, respectiv Georgeta Matei.

Jurnalismul galben și civilizația spectacolului

În cadrul prezentării sale, prof. Univ. Dr. Cezar Sigmirean a abordat subiectul privind parcursul media din zelele noastre și modul în care acest domeniu este influențat de internet într-o civilizație a spectacolului care nu este altceva decât „o epocă în care triumful presei de scandal și frivolitatea politicii sunt simptome ale unui rău mult mai mare care chinuie soietatea actuală, sacralizarea divertismentului drept valoare supremă și scop ultim al existenție noastre”, conform precizărilor acestuia. Prodecanul vorbește despre întâietatea spectacolului și a superficialității în detrimentul conștiinței morale, ceea ce trece neobservat într-o contemporanitate condusă de influenceri și falși idoli. Profesorul universitar a ridicat problema clickbait-ului în presă, strategie prin care se urmărește exclusiv creșterea traficului în număr de vizualizări, ci nu informarea corectă și promptă a cetățenilor.

Jurnalismul galben este un termen care urmărește creșterea click-urilor ca urmare a unei „foamete” pentru vizualizări. Cei care urmăresc acests cop se ajută prin intermediul unor tehnici și instrumente care favorizează acțiunea utilizatorilor, precum fake și false news, exagerarea unor fapte, cultivarea fricii, folosirea unor titluri de clickbait sau promovarea excesivă a unor false vedete, poziționte în mod eronat ca modele sociale.

Valul informațional, sursă de sociopatii?!

Prezentarea lectorului universitar, Marius Pașcan, s-a fundamentat pe captarea și aprofundarea celor trei valuri de evoluție din perspectivă socială și comunicațională: „Primul val este cel legat de agricultură și de felul în care a evoluat omenirea în această zonă, performând și trecând în al doilea val, numit <<valul industrializării>> iar apoi, încet încet, dezvoltarea tehnologică ne conduce spre valul al treilea care ne poate fi fatal, cel informațional. Informația ne dă putere, ne apropie, dar în același timp este și un pericol dacă nu vom știi să gestionăm această comunicare”. Valul informațional oferă avantaje și dezavantaje deopotrivă. În timp ce dezvoltarea tehnologică permite accesul facil la informație, ceea ce este un beneficiu, mediul virtual, care tinde să fie mai populat decât însăși realitatea, este un pericol pentru indivizi, căci iscă sociopatii. „Creează și o lume virtuală, paralelă cu realitatea, în care unii se refugiază, își conturează o personalitate mai mult de socipați, ei există într-o lume a lor care nu are tangență cu realitatea, ajung să nu știe să comunice, nu știe să relaționeze și intervin pericole prin dependență”, a adăugat Marius Pașcan.

Libera exprimare, un drept al nostru

La eveniment a fost prezent un profesor universitar englez, actual director de marketing și comunicare la Skilled Education din Marea Britanie, Joseph Charles O’Brian. Acesta a susținut un workshop intitulat „Are universities temples of free expression? The effect of emerging technology and tribalism on higer education”. În cadrul prezentării sale, profesorul englez a vorbit despre importanța liberei exprimări pentru o dezvoltare individuală armonioasă, subliniind însă ideea conform căreia opinia personală nu ar trebui să reprezinte un mecanism de convingere în masă. Tot acesta a ridicat problema conținutului de slabă calitate din punct de vedere informațional, dar care, surprinzător, face furori în mediul online, ceea ce atestă ideea că presa de scandal, fake news-urile și false news-urile, precum și incultura, vinde în societatea contemporană.

Mădălina ROHAN